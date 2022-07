Seit fast zehn Jahren sind Miranda Kerr und Orlando Bloom bereits geschieden. Doch offenbar verstehen sich die beiden Stars noch immer blendend. In einem Interview schwärmt das australische Model nun von der Co-Elternschaft mit ihrem Ex und seiner Neuen.

Miranda Kerr und Orlando Bloom haben etwas erreicht, wovon viele Ex-Eheleute nur träumen können: eine gut funktionierende Patchwork-Familie. Wie das australische Model im Interview mit "Vogue Australia" verrät, ist sie sehr stolz auf die Erziehungsdynamik mit dem US-Schauspieler, mit dem sie den elfjährigen Flynn hat.

Demnach führen sie und der "Fluch der Karibik"-Star ein freundschaftliches Verhältnis, vor allem, wenn es um Angelegenheiten geht, die ihren Sohn betreffen. "Vom ersten Tag an, als Orlando und ich beschlossen, uns zu trennen, sagte ich: 'Hör mal: Was immer wir tun, wir müssen Flynns Bedürfnisse an erste Stelle setzen, nicht unsere eigenen.' So treffen wir unsere Entscheidungen", erklärte Kerr. "Familie ist meine Priorität Nummer eins, dann Arbeit, dann meine Firma, die wie ein weiteres Baby ist."

Aufgrund ihrer Prioritäten seien ihre Freundschaften dagegen "leider" in den Hintergrund gedrängt worden, wie die Gründerin von Kora Organics weiter erzählt. Doch sie fügt hinzu: "Das wird nicht für immer so bleiben." Mit dem Unternehmer Evan Spiegel hat sie zwei weitere Söhne. "Ich liebe es einfach, Mutter zu sein, und ich wollte immer drei Jungs, also fühle ich mich wirklich gesegnet, dass ich drei gesunde Jungs habe", so die 39-Jährige. Doch offenbar ist das Thema Nachwuchs für sie noch nicht abgehakt: "Ich fühle mich offen, also werden wir sehen, was Gott entscheidet."

Bloom ist "wie ein nerviger Bruder"

Auch von der neuen Frau an Blooms Seite - Popstar Katy Perry - schwärmt die 39-Jährige: "Die Zusammenarbeit mit Orlando und Katy ist etwas, worüber ich wirklich glücklich bin", sagt sie. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihrer Nachfolgerin ein Kompliment macht. Im Podcast "Moments with Candace Parker" verriet Kerr im vergangenen Jahr, dass sie sogar lieber Zeit mit Perry verbringe als mit Bloom. "Wir machen zusammen Urlaub. Wir feiern all die wichtigen Meilensteine gemeinsam", erklärte Kerr zu ihrer Freundschaft mit der Sängerin. "Ich liebe sie."

Das Model könne sogar "mit Sicherheit sagen", dass sie Perry mehr liebe als Orlando Bloom, erklärte sie weiter. Den Schauspieler sehe sie mittlerweile wie einen Bruder - meistens als "nervigen Bruder". Perry helfe ihr, "mit ihm umzugehen". "Ich bin so dankbar, dass sie da ist, weil das den Druck rausnimmt", erzählte Kerr weiter.

Miranda Kerr und Orlando Bloom ließen sich 2013 nach drei Jahren Ehe scheiden. Mit Perry ist Bloom seit Anfang 2019 verlobt - ihre Tochter Daisy Dove kam im August 2020 zur Welt. Kerr hingegen gab im Juli 2016 ihre Verlobung mit Evan Spiegel bekannt. Die Hochzeit fand im Mai 2017 statt. Das Paar hat zwei Söhne, den vierjährigen Hart und den zweijährigen und Myles.