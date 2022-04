Hersteller Ferrero ruft nach den Überraschungseiern weitere Produkte der Marke Kinder zurück, unter anderem Schoko-Bons sowie Mini Eggs. Es besteht der Verdacht auf eine Belastung mit Salmonellen. Diese Tranchen und Artikel sind betroffen.

Lebensmittelhersteller Ferrero ruft weitere Artikel der Marke Kinder in Teilen Europas und Deutschland zurück. Die Süßigkeiten werden in Verbindung mit einer Reihe gemeldeter Salmonellen-Erkrankungen in Europa gebracht. Die betroffenen Produkte, darunter Überraschungseier, Schoko-Bons sowie Mini Eggs, sollten vorsorglich nicht verzehrt werden. Denn Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Ferrero betont, dass keines der für Deutschland aufgelisteten Produkte bisher positiv auf Salmonellen getestet wurde.

Welche Produkte genau sind von dem freiwilligen Rückruf betroffen?

Kinder Überraschung 3er-Pack (3 x 20 g), Classic Ei

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 10.04. - 21.06.2022

EAN VB: 4008400240329

Kinder Überraschung 3er-Pack (3 x 20 g), Rosa Ei

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 10.04. - 21.06.2022

EAN VB: 4008400480329

Kinder Überraschung 4er-Pack (4 x 20 g)

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 21.08.2022

EAN VB: 4008400240527

Kinder Schoko-Bons

(125 g, 200 g, 300 g, 200 g + 25 g gratis, 300 g + 50 g gratis, 350 g, 500 g)

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 28.05. - 28.08.2022

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Kinder Schoko-Bons White (200 g) | (MHD): 31.05. - 29.09.2022

EAN VB: 8000500289877

Kinder Überraschung Maxi Classic Ei (100 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 4008400231327

Kinder Überraschung Maxi Rosa Ei (100 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 4008400230825

Kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe (100 g) | MHD: 19.08. - 18.09.2022

EAN VB: 8000500269008

Kinder Mini Eggs Haselnuss (100 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 8000500196809

Kinder Mini Eggs Cacao (100 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 0017647194172

Kinder Mini Eggs Kinder Schokolade (100 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 8000500234303

NEU: Kinder Mini Eggs Mix (250 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 8000500295168

Kinder Mix Bunte Mischung (132 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 4008400313221

Kinder Mix Körbchen (86 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 8000500350911

Kinder Mix Tüte (193 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 8000500371466

Kinder Maxi Mix Plüsch (133 g) | MHD: 21.08.2022

EAN VB: 4008400271323

Kinder Happy Moments (162 g) | MHD: 28.05. - 28.08.2022

EAN VB: 8000500284391

Kinder Happy Moments Mini Mix - Grüße Edition (162 g) | MHD: 28.05. - 28.08.2022

EAN VB: 8000500284391

Alle anderen Ferrero-Produkte - einschließlich anderer Kinder-Produkte - sollen von diesem freiwilligen Rückruf nicht betroffen sein. Darüber hinaus betont Ferrero in seiner Pressemitteilung, dass bislang keines der aufgelisteten Produkte positiv auf Salmonellen getestet wurde. Die betroffenen Süßigkeiten sollten trotzdem nicht verzehrt werden.

Die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) bemängelt jedoch, dass Ferrero keine konkreten Angaben zur Rückgabe der Produkte macht. In der Pressemitteilung wird lediglich darauf verwiesen, dass Verbraucher das Produkt aufbewahren und mit dem Verbraucherservice von Ferrero Kontakt aufnehmen sollen. Aus Sicht der VZHH eine Zumutung für alle, die die Süßwaren erworben haben. Bei vielen Rückrufen anderer Hersteller war eine problemlose Rückgabe bei Händlern sogar ohne Kassenzettel möglich.