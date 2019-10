Ende November geht es wieder los: Rund um den Black Friday hagelt es nur so vor Shopping-Angeboten. Oft handelt es sich dabei jedoch um Mogelpackungen, die lediglich zum Kaufen an den vermeintlichen Schnäppchentagen animieren sollen.

Viele Menschen kaufen teurere Produkte und Weihnachtsgeschenke an Rabatt-Tagen wie dem Black Friday und dem Cyber Monday in der Hoffnung, das eine oder andere gute Schnäppchen zu machen. Stiftung Warentest versetzt der Euphorie von Schnäppchenjägern nun jedoch einen mächtigen Dämpfer, denn laut den Experten rechnen sich die Sonderangebote nur in den seltensten Fällen.

Nur 4 von 50 Angeboten sind echt

Bei der Analyse 50 potentieller Weihnachtsgeschenke (Smartphones, Kaffeevollautomaten, Fernseher, Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher) mit einem guten Testergebnis im Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 31. Januar 2019 zeigte sich, dass nur vier der vermeintlichen Mega-Rabatte zum Black Friday tatsächlich echt waren. Dazu gehörten unter anderem zwei Lautsprecher von Bang & Olufsen sowie ein Saeco-Kaffeevollautomat. Bei allen anderen Produkten unterschied sich der Preis kaum von den üblichen Preisen im Novemer. Dazu fiel der mittlere Preis für die 46 Fake-Schnäppchen im Dezember sogar unter dem im Vormonat. Beispielsweise lag der Preis für die besten kabellosen Kopfhörer von Bose SoundSport aus der Herbstausgabe 2018 rund um den Black Friday kaum niedriger als in den Wochen davor und danach. Nur die Airpods-Kopfhörer von Apple waren im Dezember um 10 Prozent teurer.

Viele Produkte sind übrigens im Januar noch günstiger zu haben, sodass sich auch das Schenken eines Gutscheins durchaus rentiert. So sind die Preise für Fernseher und Smartphones von Anfang November 2018 bis Ende Januar 2019 um bis zu 16 und 17 Prozent gefallen. Bei Kaffeevollautomaten ließ sich allerdings keine Änderung des durchschnittlichen Preises feststellen.

Clever einkaufen, viel Geld sparen

