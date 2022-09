Trennung vom Partner oder spontaner Jobwechsel: Manchmal braucht man von jetzt auf gleich nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch Ersatz für die Einrichtung. Zum Glück gibt es auch diese zur Miete.

Sie haben immer mal wieder Lust auf Veränderung zu Hause, wollen aber nicht alle zwei Jahre neue Möbel kaufen? Oder Sie wohnen nur eine Zeit lang an einem bestimmten Ort und müssen die Möbel oder Elektrogeräte dort nicht unbedingt besitzen?

Schlimmer noch: Man trennt sich vom Partner und damit der gemeinsamen Wohnung samt Einrichtung. Oder das Haus wird in einem Unwetter oder durch einen Brand zerstört. Und nun?

Es gibt viele Situationen, in denen neue Möbel gefragt sind. Und es gibt Angebote, einzelne Stücke bis hin zur ganzen Einrichtung für einige Monate bis wenige Jahre zu mieten. Das ist nicht unbedingt immer günstig, Reparaturen sind dafür aber teils inbegriffen.

Eine Bettcouch ab 22 Euro pro Monat mieten

Anbieter ist zum Beispiel Lyght Living. Lässt man sich durch das Unternehmen zum Beispiel zwei Räume für zwei Monate zur Miete möblieren, kostet das ab circa 1570 Euro im Monat. Kommt Kücheninventar und ein Elektropaket aus Fernsehgerät und Waschmaschine hinzu, sind es ab rund 2170 Euro. Eine Bettcouch bekommt man für eine Laufzeit von 36 Monaten schon für rund 22 Euro (Stand August 2022).

Geliefert wird im Notfall schnell - innerhalb von fünf Tagen. Und für normale Abnutzung und Verschleiß muss man keine Folgekosten fürchten. Die Durchschnittsmietdauer liegt bei zwei Jahren, sagt Daniel Ishikawa, Geschäftsführer von Lyght Living. "Wobei die Extreme groß sind: Wir haben Mieter für drei bis vier Jahre, die den Durchschnitt hochtreiben. Viele mieten aber nur für einen Monat."

Der Arbeitgeber richtet die Wohnung ein

Beim Anbieter In-Lease liegt der Mietdurchschnitt bei 36 Monaten. "Es kommt immer wieder vor, dass die Möbel im Anschluss auch gekauft werden", sagt Najoua Atri, Leiterin der deutschen und schweizerischen Niederlassung. Das Unternehmen vermietet auch Bettwäsche, Handtücher, Geschirr und Dekorationen. Und es bietet an, alle Mietteile auch in der Wohnung hübsch zu arrangieren, bevor die Mieter einziehen.

Das liegt an der Zielgruppe des Unternehmens: Kunden von In-lease seien vor allem Firmen, die für ihre Mitarbeiter, die etwa aus dem Ausland nach Deutschland ziehen, Wohnungen besorgen und einrichten lassen, so Najoua Atri.

Ähnliche Mietangebote machen auch große Hersteller von Hausgeräten. Über Mieles Programm namens Upgreat kann man für sechs Monate, ein oder zwei Jahre Geräte für Küche, Waschen und Reinigen sowie Kaffeeautomaten mieten.

Die günstigste Miete liegt monatlich bei 10,99 Euro für einen Staubsauger. Am meisten kostet mit 41,99 Euro pro Monat ein Backofen (Stand August 2022). Im Preis enthalten sind Lieferung, bei Großgeräten wie Herd, Ofen und Waschmaschine die Installation und mögliche Reparaturen.

Unternehmen werben mit Nachhaltigkeit

Ähnlich funktioniert der Service BlueMovement von BSH Hausgeräte. Es werden zum Beispiel Spül- und Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, aber auch Staubsauger, Küchen- und Kaffeemaschinen der BSH-Marken Bosch und Siemens mit Mindestlaufzeiten von drei oder zwölf Monaten vermietet.

Das günstigsten Mieten kosten 13,99 Euro, das teuerste Produkt ist ein Kaffeevollautomat für 29,99 Euro im Monat (Stand August 2022). Reparaturen, wenn es sich um Abnutzungserscheinungen durch normale Nutzung handelt, sind im Mietpreis inbegriffen. Genauso die Lieferung, Installation und später die Abholung.

Angesprochen von solch flexiblen Mieten fühlen sich vor allem Pendler, die an einem Ort leben und einem anderen arbeiten, berichtet der Möbelvermieter Daniel Ishikawa. Aber eine recht neue Zielgruppe entdeckt die Möbelmiete gerade für sich: Menschen, die ressourcenschonender leben wollen.

"Wir merken ganz deutlich, dass vermehrt Menschen an unseren Möbeln interessiert sind, die ihre Einrichtung zwar häufiger verändern möchten, aber nicht alle zwei Jahre auch neue Möbel kaufen wollen. Menschen, die sagen, das wäre nicht nachhaltig", so Ishikawa. "Damit ist der Altersdurchschnitt unserer Kunden deutlich jünger geworden."

Hausgeräte werden nach der Miete aufbereitet

Auch die Hausgerätevermieter richten sich mit ihrem Online-Angebot eher an junge Leute. Sie werben mit Flexibilität, etwa bei Umzügen, versprechen schnelle und unkomplizierte Lösungen bei Problemen. Und sie setzen auf das Schlagwort Nachhaltigkeit.

Mehr zum Thema Mieten statt kaufen Muss man eine Waschmaschine besitzen?

So hat sich BSH mit seinem Angebot zum Ziel gesetzt, "ein funktionierendes Modell der Kreislaufwirtschaft aufzubauen, bei dem Geräte, Komponenten und Materialien so lange wie möglich genutzt - und wieder verwendet - werden", heißt es vom Unternehmen. Ähnliches kommt von Miele: "Ziel ist, die Geräte möglichst lange im Mietmodell zu halten und so den Gedanken der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und im Ergebnis Ressourcen zu schonen."

Den Kunden versprechen die Anbieter: Geht ein Hausgerät nach Vertragsende zurück an den Hersteller, wird es dort gereinigt und überholt und gegebenenfalls repariert - für den nächsten Mieter.