Aufgrund des ersten Sprints der Saison bleibt den Formel-1-Piloten in Imola nur ein Training, bevor es ernst wird. Starker Regen wirbelt das Feld durcheinander - und spült Mick Schumacher und Sebastian Vettel ungewohnt weit nach vorne. Die Aussagekraft für die Quali am Nachmittag ist jedoch fraglich.

Im Regen von Imola hat WM-Spitzenreiter Charles Leclerc erneut einen starken Eindruck hinterlassen und seinen Rivalen Max Verstappen (Red Bull) abgehängt. Unbeeindruckt von den schwierigen Bedingungen drehte der 24-Jährige beim Ferrari-Heimspiel im ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna in 1:29,402 Minuten mit Abstand die schnellste Runde, Verstappen hatte als Dritter schon fast anderthalb Sekunden Rückstand. Zweiter wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (+0,877) im zweiten Ferrari.

Mick Schumacher zeigte auf der nur langsam abtrocknenden Strecke als Fünfter (+3,586) eine starke Vorstellung, Ex-Weltmeister Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin auf Platz acht (+3,963), nach dem verkorksten Auftakt möglicherweise ein Hoffnungsschimmer. Wie repräsentativ die Ergebnisse sind, wird sich schon am Nachmittag im Qualifying zeigen. Für 17 Uhr (Sky und im Liveticker bei ntv.de) ist auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari das Qualifying angesetzt, das aufgrund des Sprints am Samstag auf den Freitag rückt.

Die Bedingungen sollen sich bis dahin etwas verbessern - wobei Ferrari unabhängig vom Wetter aktuell den deutlich stärksten Eindruck macht und damit die Ergebnisse der ersten drei Grands Prix in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien bestätigt. Schumacher könnte sich mit Blick auf das Trainingsresultat indes die Chance auf die ersehnten ersten WM-Punkte in der Formel 1 bieten. Die gibt es an diesem Wochenende gleich doppelt, zunächst am Samstag (16.30 Uhr) im Sprint und dann im Rennen am Sonntag (15 Uhr), das im Free-TV live bei RTL übertragen wird.

Es ist das erste von drei Sprintrennen der Saison 2022, das im Vergleich zur Premiere des Vorjahres mit einigen Änderungen aufwartet. Punkte gibt es dort nun nicht mehr nur für die ersten Drei, sondern die Top Acht - acht Punkte für den Ersten, danach absteigend bis zum einen letzten Punkt für den Achtplatzierten. Das Qualifying-Ergebnis von heute gibt die Startaufstellung für den Sprint vor, das Sprintresultat wiederum ist maßgeblich für die Startaufstellung beim Großen Preis. Kurzum: Wer heute die schnellste Zeit vorlegt, belegt die Pole Position im Sprint. Wer den Sprint für sich entscheidet, startet am Sonntag von Platz eins.