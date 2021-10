Der Schnellste am Samstag: Max Verstappen.

Das Qualifying zum Großen Preis der USA geht an Max Verstappen. Der WM-Spitzenreiter fährt Bestzeit, Verfolger Lewis Hamilton steht aber bereit, im Rennen bis zur ersten Kurve die Lücke zu schließen. Sebastian Vettel erreicht das Minimalziel, während Mick Schumacher von Strafen profitiert.

Max Verstappen gewinnt das Qualifying zum Großen Preis der USA. Der Red-Bull-Pilot kontert die wenige Momente zuvor aufgestellte Bestzeit von Lewis Hamilton (Mercedes), ist mehr als zwei Zehntelsekunden schneller und geht damit am Sonntag (21 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) von Startplatz eins im Rennen. Unmittelbar hinter dem WM-Spitzenreiter (1:32,910 Minuten) aber lauert schon Hamilton (1:33,119), der mit seinem sechsten Erfolg in Austin wieder die Führung übernehmen würde. Es ist also alles bereitet für einen erneuten Showdown zwischen den beiden Kontrahenten, die nach dem Bergauf-Start natürlich zuerst aus der anspruchsvollen Linkskurve herausbeschleunigen werden wollen.

Dritter auf dem welligen Kurs in Texas wird Sergio Perez (1:33,134), der damit für Red Bull ein starkes Quali-Ergebnis einfährt. Mercedes konnte bisher sechs von acht Grands Prix in Austin gewinnen, Red Bull ist dort noch sieglos. Valtteri Bottas (1:33,475) im zweiten Silberpfeil beendet die Qualifikation zwar auf Rang vier, muss aber wegen eines ebenfalls getauschten Motors bis auf Platz neun zurück.

Dahinter folgen die Piloten vorbildlich nach Teams sortiert: Charles Leclerc (1:33,606) und Carlos Sainz (1:33,792) fahren im Ferrari auf die Plätze fünf und sechs, das McLaren-Duo Daniel Ricciardo (1:33,808) und Lando Norris (1:33,887) reiht sich auf sieben und acht ein, die Top Ten komplettieren Pierre Gasly (1:34,118) und Yuki Tsunoda (1:34,918) im Alpha Tauri.

Als es um die vordersten Plätze geht, ist Sebastian Vettel (1:35,500) längst aus seinem Aston Martin ausgestiegen. Der vierfache Weltmeister wird aufgrund eines Motorenwechsels ans Ende des Feldes zurückversetzt und fuhr in Q2 nur eine einzige schnelle Runde. Als Zwölftem fehlen Vettel rund vier Zehntel für den Einzug in Q3, der allerdings ohnehin nur theoretischen Wert gehabt hätte. Wichtiger: Der Deutsche platziert sich vor dem Alpine von Fernando Alonso (14./1:44,549) und George Russell (15./ohne Zeit) im Williams, die ebenfalls wegen Motorenwechseln nach hinten rücken, aber somit hinter Vettel starten.

Für Mick Schumacher (1:36,499) ist das Qualifying dagegen wie erwartet schon nach den ersten 15 Minuten beendet. Der Haas-Pilot wird durch die diversen Strafen der Konkurrenz zwar nicht von Platz 19 ins Rennen gegangen, mehr als die zweitlangsamste Zeit aber ist nicht drin für den 22-Jährigen. Immerhin: Wieder einmal gewinnt er das teaminterne Duell gegen Nikita Mazepin (1:36,796). Der Russe hatte zuvor im Abschlusstraining für ein Kuriosum gesorgt, nachdem er schon das gesamte Wochenende über Probleme mit dem anspruchsvollen Kurs hatte - indem ihm nämlich dort alle schnellen Runden wegen Überschreiten der Track Limits aberkannt wurden.