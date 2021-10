Es ist nur das Training, aber es wird gleich heiß: Die WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton begegnen sich auf der Strecke, der Niederländer kommentiert das gestisch und verbal eindeutig. Schumacher fährt hinterher, Vettel auch, den allerdings erwartet ohnehin eine Strafe fürs Rennen.

Beschimpfungen und ein Mittelfinger von Max Verstappen in Richtung Lewis Hamilton am Trainingstag - die WM-Konkurrenten sind beim Formel-1-Wochenende in Texas schnell auf Temperatur gekommen. Nach einem Rad-an-Rad-Duell über die komplette Start- und Zielgerade beschimpfte Red-Bull-Pilot Verstappen den Weltmeister im Mercedes als "dummen Idioten" und zeigte Hamilton den Mittelfinger.

Nach den klar besseren Zeiten im ersten Training waren die Silberpfeile in der zweiten Einheit am Nachmittag zwar nicht mehr so überlegen und mussten die Bestzeit an Sergio Perez im Red Bull abgegeben. Dessen Teamkollege Verstappen aber kam nicht zur erhofften ganz schnellen Runde und war deswegen hörbar angefressen. "Mir reicht's", funkte der WM-Spitzenreiter, nachdem er ein weiteres Mal von anderen Autos an freier Fahrt gehindert wurde. Er kam in die Box und wechselte in den Testmodus für die Langstrecke.

Im ersten Training hatte Verstappen als einziger Fahrer weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Mercedes von Valtteri Bottas und Hamilton. Bei noch mal deutlich wärmeren Asphalttemperaturen von 38 Grad am Nachmittag waren Perez und auch Lando Norris im McLaren schneller als Hamilton und Bottas.

Mit fünf Siegen aus den bisherigen acht Rennen ist Hamilton Favorit am Sonntag. Aber auch Verstappen hatte in der Vergangenheit schon sehr gute Resultate auf dem bei den Fahrern beliebten Kurs. "Es ist eine gute Strecke, ein Kurs, bei dem man das Fahren genießen kann. Man kann hier auf jeden Fall überholen, das macht es besonders", hatte er am Donnerstag gesagt.

Alfa Romeo offenbar kurz vor Verkauf

Erstmals seit dem denkwürdigen Zusammenstoß von Monza könnten Hamilton und Verstappen dort wieder direkt aneinandergeraten. In Russland (Verstappen) und der Türkei (Hamilton) waren die beiden Top-Piloten zuletzt wegen Motorenstrafen in der Startaufstellung zurückversetzt worden.

Dieses Schicksal trifft in Texas abermals Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas, der für die Bestzeit sorgte. Er muss fünf Plätze nach hinten. "Wir leiden etwas bei der Zuverlässigkeit in diesem Jahr, das ist glaube ich der sechste Motor für Valtteri", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Mit neuen Teilen drehte der Finne im ersten Training in 1:34,874 Minuten die schnellste Runde des Tages. Auch Hamilton (1:34,919) war dort schneller als Sergio Perez (1:34,946), der im Red Bull das zweite Training anführte.

Sebastian Vettel erwartet wegen des vierten Motorenwechsels an seinem Aston Martin eine Strafversetzung ans Ende des Feldes, da bei ihm mehr als bei Bottas ausgetauscht werden musste. Der viermalige Weltmeister (1:36,718) kam im zweiten Training nicht über den 15. Rang hinaus. Mick Schumacher (1:37,041) belegte bei seiner US-Premiere im unterlegenen Haas den 17. Rang, der 22-Jährige blieb klar vor seinem russischen Teamkollegen Nikita Mazepin.

Spannende Neuigkeiten gab es derweil auch abseits der Strecke, wenn auch noch keine offizielle Bestätigung. Während des ersten freien Trainings verdichteten sich die Gerüchte über einen Einstieg von Michael Andretti bei Sauber. Nach Angaben von Sky-Experte Ralf Schumacher soll der das Alfa-Romeo-Team betreffende Deal inzwischen eingetütet sein.