Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan der Formel 1. Neuer Weltmeister ist er trotzdem noch nicht - heißt es zunächst, weil es im verkürzten Regenrennen weniger Punkte geben soll. Dann wird er aber doch als Titelverteidiger ausgerufen. Selbst Red Bull ist überrascht.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Regenchaos von Suzuka den Großen Preis von Japan gewonnen. Aufgrund einer überraschenden Entscheidung der Rennleitung reicht es damit für den Niederländer bereits zur Titelverteidigung. Der 25-Jährige wird an der Rennstrecke als neuer Weltmeister ausgerufen und gefeiert.

Dabei ist die Verwirrung groß. Weil es in einem verkürzten Regen-Chaos-Rennen nicht die volle WM-Punktzahl geben sollte, hätte Verstappen eigentlich ein Punkt in der WM-Wertung gefehlt. Die Rennleitung vergab dann aber doch die volle Punktzahl, weil das Rennen nach einer langen Pause zunächst hinter dem Safety-Car neu gestartet worden war. Nur 28 von 53 geplanten Runden waren gefahren worden.

Verstappen profitierte zudem von einer Strafe für seinen ärgsten Konkurrenten Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse war als Zweiter durchs Ziel gefahren, hatte dann aber eine Fünf-Sekunden-Strafe erhalten. Leclerc hatten sich kurz vor der Ziellinie einen Zweikampf mit Verstappens Teamkollegen Sergio Perez geliefert. Er verpasste dabei eine Kurve.

"Es sind gemischte Gefühle", sagte Verstappen: "Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben." Zunächst verstand er selbst nicht, ob er den Titel bereits perfekt gemacht hatte. "Bin ich Weltmeister? Bin ich es nicht?", fragte er vor der Siegerehrung. Dann hatte er Gewissheit nach seinem 32. Formel-1-Sieg und dem zwölften der Saison: "Nach dem Rennen haben sie es mir von der FIA gesagt. Nicht zu glauben."

"Wir dachten, sie vergeben nicht die vollen Punkte", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky. Motorsportberater Helmut Marko sagte scherzhaft: "Dank des Sprechers dort oben sind wir Weltmeister." Bei vier ausstehenden Rennen ist Verstappen von keinem seiner beiden Verfolger mehr von der Spitze der WM-Wertung zu verdrängen.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin kam in seinem letzten Japan-Rennen dank einer gewagten Strategie als Sechster in die Punkte. Mick Schumachers Reifenpoker ging daneben, der Haas-Pilot verpasste die Punkteränge und wurde 18. und letzter Fahrer im Ziel.

Eine Schrecksekunde erlebte der Franzose Pierre Gasly. Der Alpha-Tauri-Pilot rauschte in der zweiten Runde knapp an einem Bergungsfahrzeug vorbei - Erinnerungen an den schweren Unfall in Suzuka 2014, der seinen Freund Jules Bianchi das Leben gekostet hatte, wurden wach. Das Rennen war zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen.