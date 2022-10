Weltmeister Max Verstappen schafft sich beste Voraussetzungen für seine vorzeitige Titelverteidigung in der Formel 1. Der Niederländer sichert vor dem Großen Preis von Japan die Pole Position vor den beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz und geht als Favorit in das Rennen am Sonntag.

Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Japan erobert und damit beste Chancen auf den vorzeitigen Titelgewinn. Der Niederländer im Red Bull fuhr im Qualifying von Suzuka in 1:29,304 Minuten die schnellste Runde, dabei war er lediglich zehn Tausendstelsekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dessen Teamkollege Carlos Sainz wurde Dritter.

Im Rennen am Sonntag (7 Uhr MEZ/Sky) kann Verstappen seinen zweiten WM-Titel aus eigener Kraft vorzeitig perfekt machen: Gewinnt er und holt zudem den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, spielt das Ergebnis der Verfolger keine Rolle. Nur Leclerc und Verstappens Teamkollege Sergio Perez können den Niederländer fünf Rennen vor Schluss theoretisch noch abfangen, Perez startet am Sonntag von Rang vier. Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin mit drei Tausendsteln Vorsprung haarscharf in den letzten Qualifying-Abschnitt, er startet von Rang neun in seinen letzten Suzuka-Grand-Prix.

Wetter spielt entscheidende Rolle

Mick Schumacher zeigte nach seinem sehr enttäuschenden Freitag eine verbesserte Leistung, holte für sein Suzuka-Debüt aber nur Startplatz 15. Im ersten freien Training am Vortag war er nach einem Fahrfehler abgeflogen, das Chassis seines Haas musste daraufhin gewechselt werden, er verpasste die zweite Session. Auf der ihm noch fremden Strecke schaffte er es im Qualifying nun dennoch auf Anhieb in den zweiten Abschnitt, seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (18.) gelang das nicht. Schumacher muss sich bei Haas weiterhin für einen Vertrag für 2023 empfehlen und hofft auf Punkte in Suzuka.

Eine entscheidende Rolle könnte am Sonntag das Wetter spielen. Am Freitag hatte es durchgehend geregnet, am Samstag blieb es trocken. Das Rennen dürfte wieder auf nasser Strecke stattfinden, die Kräfteverhältnisse könnten sich dadurch verändern. Schumachers Haas etwa wirkte in Japan bei Regen deutlich konkurrenzfähiger.

Allerdings kann sich Verstappen, der 104 Punkte Vorsprung auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc und 106 auf seinen Teamkollegen Sergio Perez hat, auch ohne Sieg und mit etwas Schützenhilfe frühzeitig seinen zweiten Titel sichern. Hierzu muss er acht Punkte mehr holen als Leclerc und sechs mehr als Perez.

So sichert sich Verstappen in Suzuka den Titel

- Verstappen gewinnt und holt den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Das Abschneiden der Konkurrenten spielt dann keine Rolle.

- Verstappen gewinnt und verpasst die schnellste Rennrunde. Leclerc belegt maximal Rang drei, Perez wird höchstens Zweiter.

- Verstappen wird Zweiter. Leclerc belegt maximal Rang fünf, Perez höchstens Rang vier, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

- Verstappen wird Dritter. Leclerc belegt maximal Rang sieben, Perez höchstens Rang sechs. In diesem Fall spielt die schnellste Rennrunde keine Rolle.

- Verstappen wird Vierter. Leclerc belegt maximal Rang acht, Perez höchstens Rang sieben, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

- Verstappen wird Fünfter. Leclerc belegt maximal Rang neun, Perez höchstens Rang acht, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

- Verstappen wird Sechster und erzielt die schnellste Rennrunde. Leclerc belegt maximal Rang zehn, Perez höchstens Rang neun.

- Verstappen wird Sechster und erzielt nicht die schnellste Rennrunde. Leclerc bleibt ohne Punkte. Perez wird maximal Neunter und verpasst die schnellste Rennrunde.