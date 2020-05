Was folgt auf Ferrari in Sebastian Vettels Karriere?

Die Formel-1-Zukunft von Sebastian Vettel ist weiter offen. Ex-Pilot David Coulthard hält einen Wechsel des Deutschen zu Aston Martin für möglich. Einen Vertrag bei Mercedes schließt er dagegen mit Blick auf die Vergangenheit aus.

Ex-Rennfahrer David Coulthard hält einen Wechsel des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel zum neuen Rennstall Aston Martin für möglich. Dies könnte "eine Option" sein, man müsse nur ein bisschen querdenken, sagte der 49 Jahre alte Brite im Podcast "F1 Nation" auf F1.com und ergänzte: "An diesem Punkt seiner Karriere könnte Vettel eine brillante Ergänzung in so einem Team sein." Er sei immer noch sehr schnell und könne sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung aus den Jahren bei Red Bull und Ferrari einbringen, sagte der ehemalige Vizeweltmeister Coulthard.

Der 32 Jahre alte Vettel muss Ferrari am Saisonende nach sechs Jahren verlassen. Die Zukunft des Heppenheimers ist weiter ungeklärt, ein frühes Karriereende nicht ausgeschlossen. Vettel bleiben nur wenige Optionen, auch künftig in der Formel 1 zu fahren. Zuletzt wurde viel über einen Wechsel zu Branchenführer Mercedes spekuliert, die Silberpfeile schlossen jedoch schnelle Verhandlungen zunächst aus.

Ferrari ersetzt Vettel zur Saison 2021 mit Carlos Sainz, dessen Sitz bei McLaren allerdings schon neu vergeben ist. Auch eine Rückkehr zu Red Bull scheint ausgeschlossen, die Österreicher setzen auf Max Verstappen und Alexander Albon.

Aston Martin plant Großes

Der britische Sportwagenbauer Aston Martin will im nächsten Jahr auch mit einem Werksteam in der Formel 1 starten und bald auch die Spitze angreifen. Chef des Projekts ist der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll. Mit einer Investorengruppe hat er mehr als 600 Millionen Euro in den angeschlagenen Autobauer gepumpt. 2021 wird Strolls aktuelles Team Racing Point, für das auch sein Sohn Lance fährt, zum Werksrennstall von Aston Martin.

Coulthard kann sich dabei für Vettel mehr als die Rolle eines Piloten vorstellen. "Geht er zu Aston Martin, steigt als Teilhaber ein und beginnt damit ein weiteres Kapitel in seiner Karriere?", fragte er.

Einen Wechsel zu Mercedes hält Coulthard, der in 15 F1-Jahren 13 Rennen gewann, für keine gute Wahl: "Ich denke, das wäre ein Fehler von Mercedes", sagte er der britischen "Sportsmail". F1-Dominator Lewis Hamilton brauche keinen "viermaligen Weltmeister neben sich, um seine beste Leistung abzurufen", stattdessen "könnte Vettel ein eher ein Störfaktor" werden: "Die Geschichte zeigt, dass es nur Probleme gibt, wenn man zwei starke Persönlichkeiten in einem Team hat."