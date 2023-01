Über zwei Monate nach dem letzten Spieltag kehrt die Bundesliga am Freitag zurück. Aber was ist an den 15 Spieltagen bis zur Pause überhaupt passiert? Und welche Hoffnungen und Probleme schleppen die Bundesligisten mit sich herum. ntv.de macht den Check.

Am 13. November 2022 erzielt Union Berlins Sven Michel den bislang letzten Bundesliga-Treffer. Sein Elfmeter gegen den SC Freiburg sieht nicht einmal auf dem Papier gut aus. Es ist der Ehrentreffer zum 1:4 im Freiburger Europa-Park-Stadion. Danach ruht der Fußball in Deutschland. Leider auch bei der WM in Katar. Dort scheitert die DFB-Elf bereits in der Vorrunde.

Über zwei Monate nach dem letzten Spieltag kehrt die Liga am Freitag mit dem Spiel RB Leipzig gegen Bayern München zurück. Aber was ist an den 15 Spieltagen bis zur Pause überhaupt passiert? Und welche Hoffnungen und Probleme schleppen die Bundesligisten mit sich herum? ntv.de nimmt Sie mit auf eine Reise zu den 18 Klubs. Heute: die Plätze 13 bis 18.

1. FC Köln

Wie lief es bisher? Der FC steht nur mit einem Bein in der Gegenwart. Immense Schulden engen den Spielraum ein, Cheftrainer Steffen Baumgart will mit der Mannschaft zugleich die Versäumnisse des ersten Saisonhalbjahrs ausbügeln. Nach der besten Spielzeit seit 30 Jahren war die offizielle Zielsetzung für die aktuelle, so schnell wie möglich die Abstiegsränge auf Distanz zu bringen. Die Abgänge von Mittelfeldbeißer Salih Özcan, Torjäger Anthony Modeste sowie die Europapokalbelastung haben Spuren hinterlassen in der Mannschaft, der FC ist im Marathon der englischen Wochen auf Platz 13 getrudelt. Zwar war das Team in der ersten Saisonhälfte erneut äußerst laufstark. Es fehlte jedoch an Impulsivität, Kreativität und erfolgreichen Abschlüssen ...

1. FC Köln Zugänge: Davie Selke (Hertha BSC) Abgänge: Noah Katterbach (Leihe zum Hamburger SV), Jonas Urbig (Leihe zu Jahn Regensburg)

Was ist der aktuelle Stand? ... dies hat auch mit fehlender Kopfballstärke zu tun. Weiterhin flankt keine Mannschaft in der Bundesliga häufiger als der FC, aber versierte Abnehmer gibt es kaum. Dieses Problem soll der 1,95 Meter große Davie Selke verkleinern. Der 27-jährige Mittelstürmer ist ablösefrei gewechselt und wird bisweilen belächelt. Baumgart sagte dazu: "Ich will nicht hören, was Spieler nicht können. Ich will herausfinden, was sie können." Dies dürften Kopfbälle sein. In Selkes bisheriger Laufbahn machen so erzielte Tore einen größeren Anteil aus als bei Modeste. Der Kader ist breiter aufgestellt; auch, weil Baumgart in der Winterpause neue Talente integrierte. Allen voran sind das Angreifer Justin Diehl und Innenverteidiger Elias Bakatukanda. Ob neue Spieler, Impulsivität oder Taktik: Baumgarts Bessermacherqualitäten sind auch in der zweiten Saisonhälfte äußerst gefragt. Davon hängt das Saisonergebnis des FC ab – und von Abstiegschaos bis Karneval ist alles möglich.

FC Augsburg

Wie lief es bisher? Die WM-Pause dürfte dem FC Augsburg durchaus recht gekommen sein. Seit acht Bundesliga-Spielen warten die bayerischen Schwaben auf einen Sieg, neben drei Unentschieden und fünf Niederlagen gab es außerdem das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den FC Bayern (2:5), der sich damit für das überraschende 0:1 in der Liga revanchierte. Dabei spielt die Mannschaft von Enrico Maaßen durchaus mutigen Fußball, Torwart Rafal Gikiewicz lobte seinen vom BVB II verpflichteten Chef gar als Trainertyp, der "in die Richtung von Julian Nagelsmann geht". Was nichts daran ändert, dass Augsburg einmal mehr um den Klassenerhalt spielt und mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 15 und 16 sowie zwei Punkten Abstand zu Platz 17 ins neue Jahr startet.

FC Augsburg Zugänge: Irvin Cardona (Stade Brest, Frankreich), Kelvin Yeboah (Leihe von CFC Genua, Italien), David Colina (Hajduk Split, Kroatien), Dion Beljo (NK Osijek, Kroatien), Arne Engels (Club Brügge, Belgien), Sergio Córdova (nach Leihe zurück von Real Salt Lake, USA) Abgänge: Florian Niederlechner (Hertha BSC), Raphael Framberger (Leihe zum SV Sandhausen)

Was ist der aktuelle Stand? Der FCA sorgte für eine der merkwürdigsten Wechselverkündungen des Winters: Raphael Framberger darf sich per Video melden, dass er den Klub nach 18 Jahren leihweise in Richtung 2. Bundesliga verlässt - nur zu welchem Klub, das verrät erstmal niemand. Ansonsten verzögert sich die Rückkehr von Niklas Dorsch, der nach zwei Mittelfußanbrüchen noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Laut "Kicker" ist der U21-Europameister von 2021 einer von "sechs potenziellen Stammspielern", die wenige Tage vor Bundesliga-Wiederbeginn "verletzt oder nicht voll belastbar" sind. Wobei die Vergangenheit gelehrt hat, dass die Augsburger allen Widerständen zum Trotz irgendwann zwischen Platz 12 und 15 ins Ziel kommen.

Hertha BSC

Wie lief es bisher? Hertha BSC zeigt sich in dieser Saison völlig verändert. Nach Jahren des Abstiegskampfes ist das Team personell verändert, gibt es mit Sandro Schwarz einen neuen Trainer, zeigt das kämpfende Team - mehr Zweikämpfe hat bislang nur der FC Bayern gewonnen - häufig mitreißenden Fußball, sogar gegen nominell stärkere Gegner. Der frühere Mainzer Coach hat aus den Einzelspielern ein Team geformt, sein klarer Spielplan ist zu erkennen. Nur: An der Punkteausbeute und damit der Tabellensituation hat sich wenig geändert. Die Berliner können sich nur knapp über den Abstiegsrängen halten, gerade einmal 14 Punkte stehen aus 15 Spielen zu Buche. Trotz engagierten Spiels gab es immer noch zu viele individuelle Patzer in der Defensive und scheiterte das Team zu häufig vor dem gegnerischen Tor. Positiv zu sehen ist das nur knapp negative Torverhältnis von minus drei. Nur sechs Konkurrenten haben weniger Tore kassiert, sie stehen auf den Plätzen eins, zwei, drei, fünf, sechs und sieben.

Hertha BSC Zugänge: Florian Niederlechner (FC Augsburg), Fabian Reese (Holstein Kiel, zur Saison 2023/24), Fredrik Björkan (nach Leihe zu Feyenoord Rotterdam, Niederlande), Deyovaisio Zeefuik (nach Leihe zu Blackburn Rovers, England), Ensar Aksakal (eigene Jugend) Abgänge: Fredrik Björkan (FK Bodø/Glimt, Norwegen), Deyovaisio Zeefuik (Leihe zu Hellas Verona, Italien), Santiago Ascacibar (Leihe zu Estudiantes de la Plata, Argentinien), Vladimir Darida (Aris Saloniki, Griechenland), Davie Selke (1. FC Köln), Dong-jun Lee (Jeonbuk Hyundai, Südkorea), Linus Gechter (Leihe zu Eintracht Braunschweig)

Was ist der aktuelle Stand? "Ich habe gesehen, wie wir spielen wollen. Mit viel Tempo und Tiefe", sagte Schwarz nach einem Testspiel im Trainingslager in Florida. Er kann dabei wohl - mit Ausnahme des zum Saisonende scheidenden Kapitäns Marvin Plattenhardt, der aufgrund seines Impfstatus nicht in die USA einreisen durfte - schon auf die Spieler zurückgreifen, die ihm in der zweiten Saisonhälfte zur Verfügung stehen. Einzig Florian Niederlechner stößt frisch vom FC Augsburg zum Team, sein Vertrag startet früher als zunächst geplant. Davie Selke hat den Klub in Richtung 1. FC Köln verlassen, Vladimir Darida ist genauso weg wie die offensichtlichen Missverständnisse Dong-jun Lee und Frederik Björkan, Deyovaisio Zeefuik ist verliehen, auch Eigengewächs Linus Gechter soll woanders Erfahrungen sammeln. Der Klassenerhalt muss ohne sie geschafft werden - wichtige Punkte gibt es bereits zum Neustart gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum.

VfB Stuttgart

Wie lief es bisher? Ohne Drama geht es beim VfB Stuttgart nur selten. Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt 2022 rauschten die Schwaben schnell wieder in den Tabellenkeller. 14, Punkte, Relegationsplatz, Euphorie weg. Gleichzeitig eskalierte die Personal-Debatte um Sportdirektor Mislintat und Trainer Matarazzo. Erst flog der Coach, dann folgte das Mislintat-Aus. VfB-Boss Wehrle rief den x-ten Neuanfang aus – mit einem alten Bekannten. Bruno Labbadia, schon von 2010 bis 2013 im Amt, soll den wackeligen Tanker aufrichten. Neben ihm arbeitet jetzt Neu-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Allein: Bei vielen Fans will eine Aufbruchsstimmung noch nicht entstehen, Mislintat galt als Identifikationsfigur und Hoffnungsträger. Die Personalie Labbadia wurde als maximal unkreativ verspottet. Kurzum: Mal wieder viel Dampf im Kessel. Immerhin verlängerte Topscorer Silas bis 2026.

VfB Stuttgart Zugänge: Bruno Labbadia (Cheftrainer, zuvor vereinslos), Mateo Klimowicz (nach Leihe zurück von Arminia Bielefeld), Ömer Beyaz (nach Leihe zurück vom 1. FC Magdeburg), Abgänge: Michael Wimmer (Interimstrainer seit Oktober, mit Labbadia-Verpflichtung gegangen), Mateo Klimowicz (Leihe zu Atlético de San Luis, Mexiko)

Was ist der aktuelle Stand? Labbadia machte schnell klar, wie er den VfB dirigieren möchte: mit Disziplin und Tugend. Früh morgens müssen die Profis zum Laufen antreten. Im Trainingslager schmiss er Coulibaly vom Platz. Der Club hofft auf den Labbadia-Effekt: Starke Rückrunde, möglichst schnell ins Mittelfeld klettern. Geld für Zugänge hat der VfB allerdings nicht, umso schwerer wiegt da eine Verletzung wie von Innenverteidiger Zagadou (Bänderriss). Hilfreich wäre mal wieder ein Auswärtssieg, seit Dezember 2021 hat der VfB in der Fremde nicht gewonnen. Ansonsten droht wieder ein Drama-Finale, wobei es auch Hoffnung gibt: Labbadia ist als Trainer noch nie abgestiegen.

VfL Bochum

Wie lief es bisher? Gut wäre glatt gelogen. 13 Punkte nach 15 Spielen sind auch bei den Survivalkünstlern "vonne Castroper" nichts, was vorzeigbar wäre. Und dennoch ist die Stimmung gut beim VfL. Wie kann das sein? Tatsächlich ist der letzte Eindruck der Bochumer vor der WM-Unterbrechung ein guter. Mit zwei Siegen, daheim gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und beim FC Augsburg (1:0), hat der Klub wieder direkten Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller und träumt vom nächsten "Wunder" in der Bundesliga. Das erste, den Klassenerhalt in der Vorsaison, hatte noch Trainer Thomas Reis verantwortet. Mit dem wollte der VfL hernach in eine goldene Zukunft (was im Schatten der A40 anders definiert wird als etwa 15 Kilometer weiter beim BVB) aufbrechen - doch nach nur sechs Spieltagen zerplatzte dieser Traum. Der Coach und der Klub hatten sich nach einer wilden Posse um einen Wechselwunsch zum FC Schalke 04 erst zerstritten und dann getrennt. Sportlich gab es dafür auch reichlich gute Argumente. Reis hatte bis dahin keinen einzigen Punkt in der Bundesliga geholt und das Derby gegen den kriselnden Rivalen Schalke, ausgerechnet Schalke, mit 1:3 verloren.

VfL Bochum Zugänge: Keven Schlotterbeck (Leihe vom SC Freiburg), Pierre Kunde (Leihe von Olympiakos Piräus, Griechenland) Abgänge: Jannes Horn (Leihe zum 1. FC Nürnberg)

Was ist der aktuelle Stand? Gut wäre glatt gelogen. Sieben Testspiele absolvierte der VfL in der WM-Pause und gewann kein einziges. In der Abwehr taten sich bisweilen bekannte Lücken auf, im Sturm offenbarte sich die bekannte Abschlussschwäche. Und trotzdem ist die Stimmung nicht schlecht. Mit dem Freiburger Keven Schlotterbeck wurde ein neuer Hoffnungsträger für die Innenverteidigung geholt und die ersten Eindrücke sind so gut, dass er wahrscheinlich direkt gesetzt ist. Das gilt (noch) nicht für Pierre Kunde, den zweiten Neuen. Der hatte zuvor bei Olympiakos Piräus kaum gespielt, dafür bei der WM für seine Heimat Kamerun. Mit mehr Praxis dürfte er dank seiner Aggressivität und Abschlussstärke zu einem Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld werden. Hinzu kommt: Das teure Sturm-Missverständnis Lys Mousset wurde nach Verfehlungen im Trainingslager endgültig verbannt. Gut für die Atmosphäre in der Mannschaft. Was noch Hoffnung macht: Im ersten Spiel kommt mit Hertha BSC ein direkter Konkurrent ins heimische Ruhrstadion und dort hat der VfL in den vergangenen beiden Jahren schon viele wichtige Spiele gewonnen.

FC Schalke 04

Wie lief es bisher? Wie schnell kann man Euphorie in Hoffnungslosigkeit verwandeln? Der FC Schalke 04 hat in dieser Disziplin neue Maßstäbe gesetzt. Die erste Saison nach dem Wiederaufstieg hatte noch nicht begonnen, da war die Stimmung schon wieder am Nullpunkt. Mit Trainer Frank Kramer hatte der Klub auf einen Mann gesetzt, dessen Vita kaum Großartiges versprach. Und seine Zeit an der Seitenlinie der "Knappen" fügte dem Lebenslauf ein weiteres, bitteres Kapitel hinzu. Es endete nach zehn Spieltagen und eine Klatsche im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim. Schalke mangelte es an Stabilität und einer überzeugenden Spielidee. Manche Fans erkannten erst gar keine. Doch Kramer allein die Schuld an der Misere und nur sechs Punkten bis zur Trennung zu geben, griff zu kurz. Der Kader war im Vergleich zur Aufstiegssaison schwächer geworden. Etwas, das in den Verantwortungsbereich von Sportdirektor Rouwen Schröder fiel, der Mitte der Saison freiwillig aufgab.

FC Schalke 04 Zugänge: Niklas Tauer (Leihe vom 1. FSV Mainz 05), Jere Uronen (Leihe von Stade Brest, Frankreich), Nassim Boujellab (nach Leihe zurück von HJK Helsinki, Finnland), Soichiro Kuzuki (eigene 2. Mannschaft) Abgänge: Florent Mollet (FC Nantes), Florian Flick (Leihe zum 1. FC Nürnberg), Kerim Calhanoglu (Leihe vom SV Sandhausen)

Was ist der aktuelle Stand? Wenn es noch Hoffnung gibt, dann heißt sie Thomas Reis. Mit Verspätung kam der Coach während der Hinrunde und hauchte der Mannschaft neues Leben, neue Leidenschaft ein. Zwar holte er auch nur einen Sieg aus vier Partien, aber die Leistungen gegen den FC Bayern (0:2) und bei Werder Bremen (1:2) machten zumindest Mut. Anders als die WM-Pause, auch wenn die Verantwortlichen der Mannschaft eine "gute Arbeit" attestieren. Testspiele ohne Sieg, verletzte Hoffnungsträger wie Sebastian Polter (er könnte durch den Schweizer Hünen Michael Frey von Royal Antwerpen ersetzt werden) und Alex Kral und zu wenig Neuzugänge, die den Glauben an die spektakuläre Wende in der Bundesliga stärken. Besonders bitter: Der Transfer des schnellen Außenspielers Tim Skarke scheiterte gerade erst. Für den Fußball von Reis sind aber Tempofußballer unabdingbar. Daran mangelt es im Kader. Zwei Wochen hat der Klub noch Zeit, die Hoffnungslosigkeit in etwas rosigeres zu verwandeln. Es muss nicht gleich Euphorie sein.