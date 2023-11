Herrje, was war das denn? Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will gegen Österreich Wiedergutmachung für die bittere Pleite gegen die Türkei betreiben. Doch das Gegenteil passiert. Der Abend in Wien endet als Debakel und wird wilde Diskussionen nach sich ziehen.

Was ist im Wiener Ernst-Happel-Stadion passiert?

Der tiefste Tiefpunkt seit ... ach, man weiß es schon gar nicht mehr, ist erreicht worden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert drei Tage nach dem stimmungsvollen Heim-Auswärtsspiel in Berlin gegen die Türkei (2:3) die nächste derbe Klatsche im Duell der Emotionen. In der österreichischen Hauptstadt wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann verkloppt wie ein Wiener Schnitzel. Das Beste an diesem Abend, das Ergebnis: lediglich mit 0:2 ging das Spiel verloren. Das Problem daran: Deutschland schleppt eine veritable Diskussion mit in den Winter. Und niemand kann Argumente liefern, dass das, was nun besprochen wird, nicht stimmt. Kleiner Spoiler dessen, was mit Wucht kommen wird: Ist diese Nationalmannschaft wirklich so schlecht? Ist Nagelsmann tatsächlich der richtige Mann? Überfordert er die Spieler mit seinen Ideen? Es wird hitzig, es wird wild. Und es wird schwarzgemalt. Dabei sollte doch alles anders werden. Nagelsmann wollte dem deutschen Fußball-Grau-in-grau bunte Farben schenken. Sprich: Hoffnung. Aber nichts an diesem Abend, NICHTS (!), macht Hoffnung. Unter Nagelsmann wurde nur eines von vier Spielen gewonnen, das ist der schlechteste Start eines Bundestrainers seit Erich Ribbeck vor 24 Jahren.

Teams & Tore

Tore: 1:0 Sabitzer (29.), 2:0 Baumgartner (73.)

Österreich: Alexander Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (89. Danso), Mwene (69. Wöber) - Seiwald, Xaver Schlager - Baumgartner (81. Schmid), Laimer (89. Entrup), Sabitzer (89. Seidl) - Gregoritsch (81. Kalajdzic); Trainer: Rangnick.

Deutschland: Trapp - Tah, Rüdiger, Hummels, Havertz (77. Ducksch) - Gündoğan (61. Kimmich), Goretzka (61. Andrich) - Sané, Brandt (52. Henrichs), Gnabry (61. Wirtz) - Füllkrug (46. Müller); Trainer: Nagelsmann.

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Zuschauer: 46.000 (ausverkauft) in Wien

Rote Karte: Sané (Deutschland) nach einer Tätlichkeit (49.)

Gelbe Karten: Mwene - Kimmich

Was war gut?

Puh ... nichts. Vielleicht nur die Erkenntnis, dass es viel schlimmer nicht werden kann.

Was war nicht gut?

Alles! ALLES! Im österreichischen Fernsehen, im ORF, hatten sie schon zur Halbzeit Mitleid mit den Gästen. Die deutsche Nationalmannschaft, sagten sie, sei nur noch Schatten ihrer selbst. Die Defensive bleibt eine größere Baustelle, als es der Berliner Chaos-Flughafen BER jemals war. Mit einfachsten Mitteln spielten die Gastgeber die Deutschen aus. Lange Bälle hinter die letzte Kette und zack wurd's gefährlich. Um das tatterige DFB-Team zu ärgern, musste sich Fußball-Professor Ralf Rangnick nicht mal etwas Geniales auszudenken. Und die Offensive, die zumindest immer wieder geliefert hatte, war so zaghaft wie eine Jung-Gams beim ersten Sprung. Erst als alles verloren war, das Spiel und Leroy Sané nach einer wilden Tätlichkeit gegen Philipp Mwene (49.), als die Fans auf den Tribünen "oh, wie ist das schön ..." sangen und Nagelsmann seine Elf per Wechseln auf links gezogen hatte, flogen ein paar Bälle auf das Tor der Österreicher. Aber so wahnsinnig gefährlich war das alles nicht.

Was Hoffnung macht ...

..., dass Jamal Musiala eines Tages wiederkommt. Er ist, wenn man so will, der große Gewinner des Abends. Und der zweite: Hansi Flick. Er war in diesem desaströsen Jahr zum Buhmann geworden. Zu dem, der die Mannschaft mit seiner Experimentierwut - mit dem Leverkusener Robert Andrich wurde in Wien der 40. Nationalspieler (!) in diesem Jahr ausprobiert - in die Krise geschickt hatte. Und nun? Wird die Geschichte von Flick neu erzählt werden müssen. Und das ausgerechnet zwölf Monate nach dem WM-Debakel von Katar. Die Zukunft des DFB-Teams ist grauer als es jede Gans sein kann.

Warum spielte Joshua Kimmich nicht?

Nach der Pleite gegen die Türkei war im deutschen Fußball mal wieder alles zerredet worden. Und natürlich auch die Rolle von Joshua Kimmich. Gemeinsam mit Kapitän İlkay Gündoğan, das funktioniere nicht, schallte es aus Expertenrunden. Hat Nagelsmann zugehört und reagiert? Nein, den überraschenden Startelf-Verzicht begründete der Bundestrainer anders, mit einem Plan für die EM: "Wir wollen Variabilität testen. Auch mit Hinblick auf das Turnier. Da können wir nicht immer mit denselben Pärchen spielen. Ein Turnier wird mit 14, 15 Spielern bestritten. Nicht mit zehn, nicht mit 18. Da bewegen wir uns momentan auch." Wie groß die Tragweite der Entscheidung ist, lässt sich an einer Statistik ablesen: Als Nagelsmann noch den FC Bayern coachte, ließ er seinen Musterschüler nur ein einziges Mal auf der Bank - im Oktober 2022, nach einer Corona-Infektion. In den restlichen 72 Pflichtspielen, in denen er zur Verfügung stand, startete Kimmich immer

Stimmen zum Spiel

İlkay Gündoğan (Kapitän des DFB-Teams): "Das war alles hausgemacht. Die Rote Karte von Leroy fasst alles zusammen. Den Frust, die Enttäuschung. Wir haben es den Österreichern viel zu leicht gemacht. Wir waren nicht gut genug"