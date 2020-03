Einige Fans von Borussia Dortmund setzen ihren Hass-Feldzug gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp fort. Mit abscheulichen Plakaten beleidigen sie den 79-Jährigen. Die Partie gegen den SC Freiburg steht vor dem Abbruch. Coach Christian Streich spricht danach eine wichtige Warnung aus.

Der Zittersieg des BVB über Freiburg interessierte nur am Rande. Mehr als über das sportliche Geschehen beim 1:0 (1:0) auf dem Rasen wurde über die Schmähgesänge auf der Dortmunder Südtribüne gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp diskutiert. SC-Coach Christian Streich setzte den Vorfall, der fast zu einem Spielabbruch geführt hätte, in einen größeren Kontext: "Was in diesem Land in den letzten zehn Monaten passiert ist, in puncto Hetze, in puncto Anschläge auf Politiker, auf jüdische Einrichtungen und jetzt auf eine türkische Shisha-Bar, ist extrem gefährlich. Hetze gegen Menschen ist nicht hinnehmbar."

Ähnlich wie Streich begrüßte auch Michael Zorc das Vorgehen von Schiedsrichter Robert Hartmann, die Partie nach Beginn der zweiten Halbzeit für wenige Minuten zu unterbrechen und mit einem Spielabbruch zu drohen. "Bislang hat es die Bundesliga nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, der so nicht mehr zu tolerieren ist", kommentierte der Dortmunder Sportdirektor.

"Für uns wäre das eine Katastrophe"

Wegen ihrer wiederholten Anfeindungen gegen Hopp waren die BVB-Anhänger zuletzt vom DFB mit einem zweijährigen Auswärtsbann für die Spiele in Sinsheim belegt worden. Diese umstrittene Kollektivstrafe war der Auslöser für die neuerlichen Proteste gegen Hopp und den Verband. Sebastian Kehl war heilfroh, dass der Unparteiische die Partie nicht vorzeitig beendete. "Für uns wäre das natürlich eine Katastrophe", sagte der Dortmunder Lizenzspielerchef.

In gleichen mehreren Stadien der 1. und 2. Bundesliga war es am Samstag zu Schmähungen gegen Hopp gekommen. Ganz besonders heftig fielen die Beleidigungen in Hoffenheim aus. Dort wurde der Mäzen des Klubs von Fans des FC Bayern mit Plakaten diffamiert. Daraufhin gab es ein bemerkenswertes Zeichen der Fußballer beider Teams. Nach zweimaliger Unterbrechung einigten sie sich darauf, dass Spiel zu Ende zu bringen indem sie sich knapp eine Viertelstunde lang den Ball gegenseitig zuspielten. Auch im Nachgang wurde von den Verantwortlichen klare Kante gezeigt und harte Konsequenzen angedroht.