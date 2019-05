Zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 entscheidet sich die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga am 34. Spieltag. Der FC Bayern spielt gegen Frankfurt, Verfolger BVB in Mönchengladbach. Spannend ist auch der Kampf um Europa. Alle Infos zum spannenden Finale gibt's bei uns.

Eintrag 14.22 Uhr: Ribéry und Robben sitzen nur auf der Bank

Eintrag 13.30 Uhr: Wie Niko Kovac das Saisonfinale angehen will

Eintrag 13.15 Uhr: Die Verlobung zwischen dem FC Bayern und BMW wird aufgelöst

14.53 Uhr: Bibiana Steinhaus muss kurzfristig auf ihren Einsatz im -Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart verzichten. Wie die Schalker mitteilten, ist die ursprünglich angesetzte Steinhaus krank und wird durch Robert Schröder ersetzt. Nähere Informationen zur Erkrankung gab es nicht.

14.36 Uhr: Borussia Dortmund startet mit Torhüter Roman Bürki und Kapitän Marco Reus in den Titel-Showdown. Bürki fehlte zuletzt aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel, Reus war nach seiner Roten Karte im Derby gegen Schalke 04 zwei Spiele gesperrt.

Dortmund: Bürki - Guerreiro, Weigl, Akanji, Piszczek - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Pulisic - Götze; Trainer: Favre.

Gladbach: Sommer, Wendt, Elvedi, Ginter, Beyer - Kramer, Zakaria, Hofmann - Hazard, Drmic, Traoré; Trainer: Hecking.

14.22 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da - und sie ist ohne Überraschungen. Entgegen jedem Wunschdenken sitzen die Abschiedler Ribéry, Robben und Rafinha nur auf der Bank. Auch Manuel Neuer ist nach seiner Verletzung nicht dabei. Und so geht's ins letzte Saisonspiel:

FC Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Thiago, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski; Trainer: Kovac.

Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Abraham - Kostić, Fernandes, de Guzman, da Costa - Gaćinović - Rebić, Jović; Trainer: Hütter.

14.15 Uhr: Widmen wir uns mal kurz der Eintracht aus Frankfurt. Die kann heute den größten Sprung in der Tabelle machen und am Ende entweder feiern - wenn sie als Vierter doch noch in die Champions League einzieht - oder ziemlich enttäuscht sein - wenn sie als Achter auch die Europa League verpasst. Der Trend jedenfalls spricht gegen die Eintracht, die zuletzt in fünf Ligapartien sieglos blieb und nach dem dramatischen Aus gegen Chelsea auch emotional ausgezehrt wirkt. Sportvorstand Fredi Bobic will sich die furiose Saison, die war es wirklich, aber unabhängig vom Ausgang nicht zerreden lassen.

14.00 Uhr: Arjen Robben hat seinen letzten Auftritt in der Allianz Arena in seinem Kopf "schon dreimal durchgespielt". Und die fast schon kitschige Abschiedsstory sieht in den Vorstellungen des 35-Jährigen so aus: Vorlage Robben, Tor Franck Ribery - oder umgekehrt, wie 2013 beim Champions-League-Triumph von Wembley, Hauptsache: Am Ende steht noch ein Titel. "Das wäre ein Traum und ein Hammer. Nach zehn Jahren zusammen noch einmal Meister werden. Es gibt nichts Schöneres", sagte Robben. Dass die beiden Altstars langjährigen Zuhause noch einmal die Schale holen können, sei "wie ein Geschenk". Zuvor werden sie und Rafinha, der den Rekordmeister zum Saisonende ebenfalls verlässt, mit Blumen geehrt. Ob die drei auch spielen werden? Warten wir es ab, in knapp 30 Minuten gibt's die Aufstellungen!

13.45 Uhr: Ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit leitete BVB-Coach Lucien Favre am Freitag das Abschlusstraining. Vorerst blieb offen, ob der durch eine Oberschenkelblessur gehandicapte Torhüter Roman Bürki für das Titel-Fernduell mit dem FC Bayern zur Verfügung steht. Vereinsboss Hans-Joachim Watzke sprach dem Team via BVB-TV noch einmal Mut zu: "An einem letzten Spieltag ist alles möglich. Daraus ziehen wir unseren Optimismus." Auch ohne Happy End falle der BVB "nicht ins Bodenlose": "Das ist schon eine ganz coole Situation."

13.30 Uhr: Im geheimen Abschlusstraining arbeitete der FC Bayern an den letzten Details fürs "Finale dahoam". Trainer Kovac will gegen Eintracht Frankfurt mit frühem Pressing und schnellen Angriffen in die Spitze auf Sieg spielen lassen. Am Tag vor dem Liga-Finale, Sie haben es sicher mitbekommen, gab es derweil neue Spekulationen um die Zukunft von Kovac, dessen Aus nach dem Saisonende laut Medien besiegelt sein soll. "Einen solchen Beschluss gibt es nicht. Diese Meldung ist eine totale Ente", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild".

13.15 Uhr: Die Verlobung zwischen dem FC Bayern und BMW wird überraschend aufgelöst. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und des Sportinformationsdienstes wird der Sponsorenvertrag, der spätestens ab 2025 in Kraft treten sollte, nicht zustande kommen. Zwischen dem Rekordmeister und dem Automobilhersteller hatte bereits eine Absichtserklärung bestanden. Im Gespräch war eine Vereinbarung über zehn Jahre mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Millionen Euro. "Wir haben die Gespräche beendet", sagte ein Sprecher von BMW der FAS.

13.01 Uhr: Moinsen und willkommen zu unserem Liveticker zum spannendsten Bundesliga-Finale seit zehn Jahren. Damals, am 8. Mai 2009, wurde der VfL Wolfsburg Deutscher Meister, vor dem FC Bayern. Auch heute könnten die Münchener tatsächlich noch Zweiter werden und eben nicht den siebten Titel in Serie feiern. Dafür müsste aber viel zusammenkommen. Bei einem eigenen Sieg oder einem Remis passiert aus Sicht des FC Bayern nichts mehr. Sollte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac aber verlieren und der BVB parallel bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, dann hätten wir den ganz großen Hammer am Ende dieser 56. Bundesliga-Saison, dann nämlich wäre Borussia Dortmund Deutscher Meister zum neunten Mal Meister. Deutlich komplizierte sind die "Was-wäre-wenn"-Szenarien im Kampf um den vierten Champions-League- und die Europa-League-Plätze. Für den umfassenden Erkenntnisgewinn empfehle ich Ihnen den Text des Kollegen Till Erdenberger.