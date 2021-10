Der FC Liverpool gibt eine deutliche Führung aus der Hand und lässt wichtige Punkte liegen, Meister Manchester City verliert in der Premier League sogar. Nur Thomas Tuchels FC Chelsea marschiert unbeirrt weiter. Nationaltorhüter Bernd Leno durchlebt derweil eine schwere Zeit.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat am 10. Spieltag der englischen Premier League seine Tabellenführung ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erkämpfte am Samstag ein 3:0 (0:0) beim weiter abstiegsgefährdeten Scheich-Klub Newcastle United. Der Tabellenzweite FC Liverpool gab unterdessen eine Zwei-Tore-Führung gegen Brighton & Hove Albion aus der Hand und kam in Anfield nur zu einem 2:2 (2:1). Manchester City verlor sogar zuhause in Unterzahl 0:2 (0:1) gegen Crystal Palace.

Für die Blues, die in Newcastle ohne ihre verletzten Stürmer Timo Werner und Romelu Lukaku sowie den erkrankten Mason Mount auskommen mussten, war Reece James der Mann des Spiels. Der 21-Jährige traf in der 65. und in der 77. Minute für die Tuchel-Elf. Jorginho (81.) erhöhte per Strafstoß nach einem Foul an Kai Havertz. Mit 25 Punkten an der Spitze hat Chelsea nun drei Punkte Vorsprung auf Liverpool.

Die Reds waren durch Jordan Henderson (4.) und Sadio Mané (24.) in Führung gegangen, lange sah es nach dem zweiten Schützenfest wenige Tage nach dem 5:0 über den Erzrivalen Manchester United aus. Doch es kam anders. Ein zweiter Treffer von Mané nach einem schweren Patzer von Brighton-Torwart Robert Sanchez wurde wegen Handspiels aberkannt - genauso ein Abseitstor von Mohamed Salah nach dem Anschluss durch den ehemaligen Salzburger Enock Mwepu (41.). Leandro Trossard (65.) gelang der Ausgleich für die starken Gäste aus Brighton, die in der Tabelle nun Sechster sind. Ein weiterer Wermutstropfen für Liverpool-Coach Jürgen Klopp: Der nach einer Blessur gerade erst zurückggekehrte Ex-Leipziger Naby Keita musste nach 20 Minuten wegen Beschwerden ausgewechselt werden.

Meister Man City geriet im eigenen Stadion früh in Rückstand. Wilfried Zaha (6.) traf für Crystal Palace. Kurz vor der Pause sah Aymeric Laporte für ein Foul an Zaha Rot. Die Cityzens bejubelten nach einer Stunde den vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer von Gabriel Jesus wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition aberkannt. Conor Gallagher (88.) machte dann alles klar für Palace.

Leno-Konkurrent begeistert

Der deutsche Arsenal-Torhüter Bernd Leno wird trotz seiner guten Pokalleistung am vergangenen Dienstag gegen Leeds (2:0) wohl in der Premier League weiter nur Zuschauer sein. Bei Arsenals 2:0-Auswärtssieg gegen Leicester City musste der 29-Jährige Leno erneut von der Bank mitansehen, wie sein Konkurrent Aaron Ramsdale den Sieg der Gunners mit starken Paraden festhielt. Ramsdale hielt unter anderem einen perfekten Freistoß von James Maddison sensationell. Der 23 Jahre alte Neuzugang war damit der gefeierte Held der Gunners.

Ramsdale, der nacheinander mit dem AFC Bournemouth und Sheffield United abgestiegen war, kam im vergangenen Sommer zu Arsenal. Sein Wechsel für umgerechnet mehr als 35 Millionen Euro hatte zunächst für Erstaunen gesorgt. Doch nachdem die Londoner mit Leno im Tor die ersten drei Saisonspiele verloren und dabei ganze neun Gegentore kassiert hatten, setzte Trainer Mikel Arteta seit dem vierten Spieltag zwischen den Pfosten auf Ramsdale. Seitdem hat Arsenal in sieben Ligaspielen nicht mehr verloren (fünf Siege, vier Gegentore).