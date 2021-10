Dämpfer auch für Boateng in Lyon

Manchester United erlebt gegen den FC Liverpool eine Niederlage wie seit 1925 nicht, der FC Chelsea siegt sogar noch höher. Deutlich wird es auch für Mario Götze und die PSV Eindhoven, allerdings im schlechten Sinn. Der FC Barcelona verliert den Clasico zum vierten Mal nacheinander.

England I: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Erzrivalen Manchester United in dessen Stadion historisch gedemütigt. Beim 5:0 (4:0) in Old Trafford lagen die Reds angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Mohamed Salah bereits zur Halbzeitpause quasi uneinholbar vorne und schickten United (7.) in der Tabelle Richtung Mittelmaß. Der frühere Leipziger Naby Keita (5.), Diogo Jota (13.) und Salah (38./45.+5/50.) bestraften den konfus agierenden Rekordmeister ManUnited gnadenlos. Dessen eingewechselter Weltmeister Paul Pogba sah die Rote Karte (60.). Nie hat Liverpool United höher besiegt, ein 5:0 gab es auch 1925. Die Gäste schossen sich wieder auf den zweiten Rang.

Salah traf dreifach im Old Trafford. (Foto: REUTERS)

England II: An der Spitze der Premier League steht der FC Chelsea, der sogar noch deutlicher siegte. Der Champions-League-Sieger von Teammanager Thomas Tuchel bezwang das sieglose Schlusslicht Norwich City mit 7:0 (3:0) und hat bereits 22 Punkte auf dem Konto, einen mehr als Liverpool. Verteidiger Antonio Rüdiger spielte in der Dreierkette, Kai Havertz gab den Mittelstürmer - die Treffer erzielten aber Mason Mount (8., 85./Handelfmeter, 90.+1), Callum Hudson-Odoi (18.), Reece James (42.), Ben Chilwell (57.) und Maximilian Aarons (63./Eigentor). Norwich agierte nach Gelb-Rot gegen Benjamin Gibson ab der 65. Minute in Unterzahl.

Manchester City (20) bleibt den Rivalen durch ein 4:1 (3:0) beim Überraschungsteam Brighton & Hove Albion auf den Fersen. İlkay Gündoğan brachte den Titelverteidiger ManCity bei seinem ersten Startelfeinsatz nach auskurierter Oberschenkelverletzung in der 13. Minute in Führung. Phil Foden (28., 31.) erhöhte. Alexis Mac Allister verkürzte per Foulelfmeter (82.), Riyad Mahrez (90.+5) sorgte für den Endstand.

Spanien: Zum vierten Mal in Serie besiegte Real Madrid den FC Barcelona im Clásico. Den Führungstreffer zum 1:0 besorgte Ex-Bayern-Profi David Alaba in der 32. Minute nach einem Doppelpass. Im Camp Nou setzten sich die Königlichen schließlich mit 2:1 (1:0) durch. Die Treffer von Lucas Vazquez (90.+3) für Real und Sergio Agüero (90.+7) für Barcelona fielen erst in der Nachspielzeit. Dank des besseren Torverhältnisses übernahm Real vor den punktgleichen Teams des FC Sevilla und Real San Sebastián zumindest vorerst die Tabellenführung.

Königlicher Torjubel. (Foto: AP)

Niederlande: Mario Götze ist mit seiner PSV Eindhoven kläglich bei dem Versuch gescheitert, Ajax Amsterdam von der Spitzenposition der Tabelle zu verdrängen. Ajax setzte sich dank Toren von Steven Berghuis (19.), Sébastien Haller (56.), Antony (66.), Davy Klaassen (76.) und Dusan Tadic (90.+2) mit 5:0 (1:0) noch klarer durch als in der Champions League gegen den BVB und baute seinen Vorsprung auf die zweitplatzierten Eindhovener auf vier Punkte aus.

Frankreich: Böser Dämpfer für Olympique Lyon und Ex-Bayern-Profi Jérôme Boateng. Bis zur 81. Minute führte das Team von Trainer Peter Bosz bei OGC Nizza 2:0, um dann noch mit 2:3 zu unterliegen. Das Absacken auf Rang acht ist die Folge, während nun Nizza seinerseits mit 19 Punkten den souveränen Spitzenreiter Paris Saint-Germain jagt, der gegen Olympique Marseille erst am Sonntagabend (20.45 Uhr) spielt.