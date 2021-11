Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gehen in Hamburg die Gefühle weit auseinander: Während der HSV einen klaren, lang ersehnten Heimsieg feiert, geht Stadtrivale St. Pauli unter - und verliert die Tabellenführung. Kellerkind Aue feiert einen wichtigen Auswärtssieg und macht einen Sprung.

Hamburger SV - Jahn Regensburg 4:1 (1:1)

Der Hamburger SV hat Jahn Regensburg den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verwehrt und selbst Anschluss nach oben gefunden. Nach dem auch in der Höhe verdienten 4:1 (2:1) über den bisherigen Zweiten sind die Hanseaten nun elf Ligaspiele in Serie unbesiegt und haben die Aufstiegszone in Sicht. Vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion trafen Ludovit Reis (31. Minute), Faride Alidou (45.), Sonny Kittel (65./Foulelfmeter) und Anssi Suhonen (87.) für die stark aufspielenden Gastgeber. Jan-Niklas Beste (33.) war für die zu harmlosen Gäste erfolgreich, die in der Tabelle auf Rang vier abrutschten.

Die Hamburger übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando und hätten früh durch Alidou (2./9.) oder Robert Glatzel (18.) in Führung gehen können. Die besorgte dann Reis nach Alidous Traumpass mit seinem zweiten Saisontreffer. Der Jahn war deutlich effektiver und glich durch Beste aus dem Nichts fast postwendend aus. Nach Jattas zurecht wegen Abseits aberkanntem Treffer sorgte Youngster Alidou mit seinem ersten Zweitliga-Tor doch noch für die hochverdiente Pausenführung.

Nach dem Wechsel wurde die Begegnung zunächst offener. Andreas Albers (54.) für die Gäste und auf der anderen Seite Jatta (55.) verzogen knapp. Kittel machte es dann nach Video-Überprüfung vom Punkt aus besser und sorgte für die Vorentscheidung. Kapitän Sebastian Schonlau traf noch die Latte (83.), ehe Joker Suhonen mit seiner Tor-Premiere in Liga 2 die HSV-Fans endgültig in Feierstimmung versetzte.

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 4:0 (4:0)

Ein groß aufspielender SV Darmstadt 98 hat dem FC St. Pauli die Tabellenführung entrissen. Die Hamburger mussten Platz eins nach dem 0:4 (0:4) in Hessen damit erstmals seit dem 9. Spieltag abgeben, haben aber noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

Luca Pfeiffer mit einem Doppelpack (39. Minute, 41.) sowie Phillip Tietz (6.) und Braydon Manu (29.) erzielten im mit 13.000 Zuschauern ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die Tore. Die Gäste, die in zehn Spielen in Darmstadt nie gewinnen konnten, gingen damit erstmals nach vier Partien und zehn Punkten wieder als Verlierer vom Platz. Die Lilien erwischten einen Start nach Maß und gingen mit ihrem ersten Angriff gleich durch einen Schuss von Tietz in Führung. Auch in der Folge waren die Südhessen besser im Spiel und erhöhten nach einer knappen halben Stunde durch einen Schuss von Manu ins kurze Eck. Der Offensivwucht der Gastgeber hatten die Hamburger nun gar nichts mehr entgegenzusetzen.

Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Pfeiffer mit einem Doppelschlag bereits für die Vorentscheidung: Erst bugsierte er den Ball mit der Fußspitze über die Linie. Dann war er per Kopf zur Stelle, nachdem Torwart Nikola Vasilj den Ball nach vorne abprallen ließ.

Hansa Rostock - Erzgebirge Aue 1:2 (1:1)

Aufsteiger Hansa Rostock hat im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor zwei Siegen unterlag das Team von Trainer Jens Härtel daheim dem FC Erzgebirge Aue in einer spannenden Partie 1:2 (1:1). John Verhoek (37./Foulelfmeter) erzielte vor 21.750 Zuschauern im Ostseestadion das einzige Tor für die Gastgeber, die ihre vierte Heimpleite kassierten. Nicolas Kühn (19.) und Antonio Jonjic (66.) trafen für die Sachsen, die die Abstiegsränge verließen.

Vor prächtiger Kulisse hätte Hanno Behrens die in Bestbesetzung angetretenen Hausherren früh in Führung bringen können. Nach einer Ecke von Nik Omladic landete der Kopfball des Mittelfeldspielers allerdings am linken Pfosten (6.). Aues Kühn zielte besser. Der vom FC Bayern München ausgeliehene Mittelfeldspieler schloss einen sehenswerten Konter der Gäste - deren einzige Chance in der ersten Halbzeit - eiskalt mit einem Schuss ins untere rechte Ecke ab.

Hansa brauchte einige Zeit, um den Rückschlag wegzustecken, und einen Standard zum mehr als verdienten Ausgleich. Verhoek schickte Aues Torhüter Martin Männel ins rechte Eck und schoss flach ins linke ein. Für den Mittelstürmer war dies bereits der neunte Saisontreffer. Die Rostocker blieben auch nach dem Wiederanpfiff klar tonangebend. Aus den spielerisch ansehnlichen Bemühungen sprang nichts Zählbares heraus. Aue war da wesentlich effektiver und ging erneut in Führung. Hansa-Trainer Härtel reagierte mit neuem Personal, aber auch das brachte die kompakte Defensive der Gäste nur selten in Verlegenheit.