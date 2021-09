Wenn man einen Tag seines Lebens in Endlosschleife durchleben müsste, welcher Tag wäre das? Die Science-Fiction-Komödie "Palm Springs" gibt darauf romantische, philosophische, aber vor allem humorvolle Antworten.

Nyles (gespielt von Andy Samberg) liegt mit geöffnetem Hawaiihemd auf einer Luftmatratze in einem Pool in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel, während er genüsslich eine Dose Bier schlürft. Nyles ist Gast auf einer Hochzeitsfeier. Um ihn herum ist eine Menge los, umherwuselnde Menschen und hektische Familienangehörige. Nyles geht das alles - salopp ausgedrückt - am Hintern vorbei. Er versucht nicht einmal, sein Desinteresse zu verbergen. Warum auch? Jeden Morgen wacht er zur selben Zeit im selben Hotelzimmer auf und jeden Morgen beginnt der Tag der Hochzeitsfeier von vorn. Nyles steckt in einer Zeitschleife fest.

"Oscars & Himbeeren" Immer freitags präsentiert Ronny Rüsch "Oscars & Himbeeren", den ntv-Podcast rund ums Streamen. Neben der ausführlichen Kritik zu "Palm Springs" geht es in der neuen Folge auch um "Georgetown" von und mit Christoph Waltz, um die US-Kultserie "The Wire" sowie um Julie Delpys Netflix-Dramedy "On the Verge". "Oscars & Himbeeren" - Informativ. Unterhaltsam. Kompakt. In der ntv-App, bei Audio Now, Spotify und Apple Podcasts.

Und wie bei Friedrich Nietzsches Gedanken der ewigen Wiederkehr scheint Nyles sich lebensbejahend mit dem zyklischen Verlauf dieses einen Tages arrangiert zu haben: Nie alt werden, nie krank werden, nie wieder arbeiten gehen und jeden Tag die selben Menschen neu kennenlernen. Als eines Tages aber die ältere Schwester der Braut Sarah (wunderbar gespielt von Cristin Milioti) ebenfalls in der Zeitschleife auftaucht, wird Nyles Sicht auf das Universum auf eine harte Probe gestellt.

Die existenziellen Fragen des Lebens

Zeitschleifen-Filme sind natürlich nichts Neues. Seit "Und täglich grüßt das Murmeltier" dem breiten Publikum dieses Format 1993 mit einem herrlich sarkastischen Bill Murray nähergebracht hat, taucht die Thematik immer wieder mal in Hollywood auf. Das Kino-Spektakel "Edge of Tomorrow" mit Tom Cruise und der jüngst erschienene Action-Thriller "Boss Level" mit Frank Grillo sind dabei nur die prominentesten Beispiele.

Doch jeder, der dachte, damit sei man erzählerisch an eine Grenze gestoßen, wird durch die romantische Science-Fiction-Komödie "Palm Springs" eines Besseren belehrt. Fast spielerisch wird der Zuschauer von Regisseur Max Barbakow in die paradoxe Welt von Nyles und Sarah eingebunden. Die Geschichte erzählt dabei nicht nur von zwei liebenswerten Hauptdarstellern, sie ist zudem wahnsinnig witzig, philosophisch, leichtfüßig und sehr romantisch. Der perfekte Film für einen gelungenen Filmabend.

"Palm Springs" - bei Prime Video zu streamen - funktioniert immer dann am besten, wenn er rein gar nichts vom Zuschauer möchte. Und nebenbei erwischt man sich, wie man mit einem Lächeln im Gesicht den großen existenziellen Fragen des Lebens nachhängt.

