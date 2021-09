Diesmal in der Löwenhöhle: Gourmet-Frikadellen der alten Schule, kunterbunte Berliner Klebeband-Kunst und zwei passionierte Papieringenieure, die das Löwenrudel spalten.

Auf der Suche nach bahnbrechenden Erfindungen und dem perfekten Deal liegen die Löwen emotional und in punkto Einschätzung meist nah beieinander. Normalerweise steht zwischen einem Angebot und dem berühmten "Ich bin leider raus"-Satz nur die persönliche Ausrichtung. Auch diesmal sind sich die Löwen bei vier vorgestellten Start-up-Produkten weitestgehend darüber einig, ob ein Investment für jeden Einzelnen Sinn macht oder eben nicht.

So scheitern beispielsweise die drei Saubermänner Jonathan Tenge, Paul Böhlhoff und Julian Hesse mit ihrer Desinfektionsmittel-Handykette ("portHy") an der Hürde mit der Aufschrift "Selbstüberschätzung" ("Eure Firmenbewertung ist viel zu hoch" - O-Ton Ralf Dümmel), während Outdoor-Experte Hannes Trautmann vergeblich nach einem passenden Mentor für sein detailverliebt umgesetztes Camping-Anhänger-Projekt sucht ("MINIATOURING").

Vielversprechende Geschäftsbündnisse

Auf der anderen Seite tütet Ralf Dümmel das berührende Frikadellen-Paket rund um Start-up-Namensgeberin Angelika Poppe ein ("Frau Poppes"). Auch das Duo Judith Williams und Georg Kofler geht ein vielversprechendes Geschäftsbündnis ein. Gemeinsam mit den Berliner Klebeband-Fanatikern Timm Benjamin Zolpys, Mohamed Ghouneim, Stephan Meissner und Nicolas Lawin ("Tape Art") strebt man demnächst eine Kunstmarkt-Revolution an.

Kollektives Kopfnicken - egal ob bei einer Absage oder einem Deal-Abschluss - markiert aber nicht das Ende eines jeden Pitches. Manchmal gehen die Meinungen auch weiter auseinander, so wie diesmal im Fall des vermeintlich bahnbrechenden Auftritts der beiden passionierten Papieringenieure Walter Reichel und Peter Helfer ("KOHPA").

Georg Kofler winkt genervt ab

Mit ihrem stromleitenden Papier, das zudem auch noch elektromagnetische Strahlung abwehren kann und bedingt durch das Mischungsverhältnis der Kohlenstoff- und Papierfasern sehr stabil ist, treiben die Gründer aus Dachau einen regelrechten Keil zwischen die Löwen. So klatschen Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nico Rosberg laut Beifall, während Nils Glagau schnell aussteigt und Skeptiker Georg Kofler nur genervt abwinkt.

"Jetzt sollen wir uns auch noch vor elektromagnetischen Strahlen schützen? Das ist doch lächerlich!", poltert der Südtiroler mit dem Klare-Kante-Mundwerk. Schnell herrscht dicke Luft in der Löwenhöhle. Carsten Maschmeyer ("Ich sehe das etwas anders als Georg") und Nico Rosberg ("Das Potenzial ist monstergroß") halten mit breitem Lächeln und emporgestreckten Daumen dagegen.

Schutz vor negativer Strahlung

Der präsentierte Papier-"Hokuspokus" (O-Ton Georg Kofler) schützt nicht nur vor negativer Strahlung, sondern dient, fachgerecht "tapeziert", auch als alternative Wärmequelle. Georg Kofler ist das alles schnuppe. Ganz im Gegensatz zu Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg. Das interessierte Investoren-Dreieck ist ganz hin und weg: "Wenn wir über drei Löwen reden, dann sollten wir uns aber noch einmal über die Anteile austauschen", heißt es von Seiten der Investoren.

An solchen Kleinigkeiten soll das große Ganze natürlich nicht scheitern. Schnell werden die angebotenen 15 Prozent der Firmenanteile nicht nur verdoppelt, sondern in gleichen Teilen an alle involvierten Anwesenden verteilt. Das zaubert sogar dem Minuten zuvor noch ziemlich zerknirscht dreinblickenden Georg Kofler wieder ein Lächeln auf die Lippen: "Ich wünsche euch allen viel Erfolg", gratuliert der Löwe seinen Kollegen. So kehrt zum Abschluss wieder Ruhe ein in die Löwenhöhle. Und das ist auch gut so.

"Die Höhle der Löwen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit auf TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.