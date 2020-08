Wer einen Wäschetrockner kauft, bekommt viele gute Modelle angeboten, wie eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt. Doch bevor sich Verbraucher für ein Gerät entscheiden, sollten sie dennoch auf ein paar Details achten.

Die meisten Wäschetrockner erledigen laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest ihre Hauptaufgabe gut. Das hat ein aktueller Vergleich von 8 Kondensations-Wäschetrocknern ergeben.

Wer schon mal einen Wäschetrockner besessen hat, möchte ihn meist nicht mehr missen. Gerade in der kälteren Zeit des Jahres ist ein Wäschetrockner eine gute Sache. Doch welches Gerät trocknet richtig gut und verbraucht dabei nicht allzu viel Strom? Schranktrockene Wäsche kriegen alle Geräte hin, aber beim Programm "Bügelfeucht" hapert es bei einigen deutlich, vor allem an einer realistischen Anzeige der Restlaufzeit.

Untersucht wurden im Test vor allem die Trockenleistung, aber auch die Handhabung von Flusensieb, Tür und Co. sowie die Anzeigefunktion, die Umwelteigenschaften und die Sicherheit der Wäschetumbler.

Restlaufzeit-Anzeige stimmt nicht immer

Die gute Nachricht: Wählt man eins der Geräte aus dem aktuellen Heft, kann man nicht viel falsch machen. Alle acht getesteten 7-Kilogramm-Wäschetrockner schneiden mit der Note "gut" oder "befriedigend" ab und tun, was sie sollen. Der Teufel steckt wie immer im Detail. So zeigen einige der Modelle die Restlaufzeit nicht richtig an. Blöd, wenn man ungeduldig davorsteht. Einige Geräte waren hingegen sogar deutlich schneller fertig mit der Wäsche als angezeigt. Eigentlich gut, man muss es nur wissen, wenn man die Wäsche nicht lange in der Trommel liegen lassen will.

Testsieger ist der Miele "TEB 155 WP" für circa 820 Euro ("gut", 1,8), der in allen Punkten überzeugt. Für rund 300 Euro weniger bekommt man mit dem Beko "DE 744 RX1" ("gut", 2,2) den Zweitplatzierten des Tests. Im Stromverbrauch schneidet er ebenfalls gut ab, aber das Flusensieb ist nicht so einfach zu handhaben, und die Bügelfeuchte war nicht ganz so, wie die Tester es erwartet hätten.

Selbst die Plätze 7 (Samsung "DV71M5020KW/EG") und 8 (Sharp "KD-GHB7S7GW2-DE") schneiden mit 2,7 bzw. 3,0 ab.