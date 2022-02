Die Pandemie legt die Unwägbarkeiten des Lebens unbarmherzig offen. Entsprechend groß ist bei vielen das Bedürfnis nach Sicherheit. Wer für seinen Ratenkredit eine Restschuldversicherung abschließt, muss sich um dessen Rückzahlung vermeintlich keine Sorgen mehr machen. Doch die Preisunterschiede sind riesig.

Um Kreditnehmer für den Fall abzusichern, dass sie die Raten ihres Darlehens nicht mehr bezahlen können, bieten Banken spezielle Restschuldversicherungen, die im Fall der Fälle den Schuldendienst übernehmen: Dabei sichern alle Produkte den Worst Case ab, also den Tod des Versicherten. Einige Policen versichern aber auch Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Das klingt erst einmal nach einer guten Sache. Die FMH-Finanzberatung wollte allerdings genau wissen, was die einzelnen Anbieter leisten - und hat im Auftrag von ntv die Konditionen genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis überrascht. Denn schon bei der Standard-Leistung, dem Todesfallschutz, gibt es gewaltige Preisdifferenzen.

Erhebliche Unterschiede

Zugrunde gelegt wurde der FMH-Erhebung ein Kredit über 10.000 Euro, der in 36 bzw. 72 Monaten zurückgezahlt sein sollte. In der ersten Variante verlangte der günstigste Anbieter einen Einmalbeitrag von 73 Euro für den Todesfallschutz. Die teuerste Bank in der Umfrage lag bei 269 Euro.

Bei einer Laufzeit von 72 Monaten betrug die niedrigste Prämie 152 Euro, die höchste lag bei 345 Euro. Da sich nicht alle Banken an der Befragung beteiligt haben, dürften diese Höchstwerte, bei Weitem nicht das Maximum sein, resümiert FMH.

Fast 2000 Euro Unterschied - bei gleicher Leistung

Noch tiefer in die Tasche greifen müssen Kunden, die ihren Ratenkredit nicht nur für den Fall ihres Todes, sondern auch gegen Arbeitslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit absichern wollen.

Wer dieses Leistungsplus wünscht und einen Kredit von 10.000 Euro absichern will, zahlt für 72 Monate zwischen 857 und 2785 Euro. Die Versicherungskosten werden dabei auf den Kreditbetrag aufgeschlagen und müssen im Laufe der Jahre mit Zins und Tilgung zurückbezahlt werden. Das verursacht beim günstigen Angebot Mehrkosten von 935 Euro und beim teuersten Anbieter in der Übersicht satte 3146 Euro. Der Effektivzins steigt von 4,11 auf 13,80 Prozent.

Transparenz sieht anders aus

Nicht nur die hohen Kosten sind unerfreulich. Unschön ist es auch, dass die Banken die höheren Zinssätze nicht ausweisen müssen. Der Grund: Restschuldversicherungen sind fast nie verpflichtend - daher müssen die Mehrkosten nicht im Effektivzins offengelegt werden.

Zudem sollten Interessenten bedenken, dass teure Policen keineswegs einen Rundumschutz bieten. Wer beispielsweise gedenkt "nur" die nächsten zwei Monate zu arbeiten, sollte nicht auf Leistungen seiner Versicherung warten, denn die Gesellschaften operieren mit zum Teil sehr ausgedehnten Wartezeiten, bevor sie die Raten des Kredits übernehmen. Daher müssen Kunden meist zwischen sechs und zwölf Monaten warten, bis sie eine Leistung bei Arbeitslosigkeit erhalten und dann auch nur für eine begrenzte Zeit.

Die Mischung macht's

Was also sollten Kunden beachten, die trotz aller Widrigkeiten eine Restschuldversicherung abschließen wollen? Eine eindeutige Empfehlung lässt sich laut FMH nur schwer aussprechen. Je nachdem, ob man nur die Zinsen, nur die Absicherung oder beide Komponenten in Kombination betrachtet, ergibt sich ein sehr differenziertes Bild. Gute Zinsen und günstige Absicherung gehen eben nicht immer Hand in Hand.

So bieten etwa die Spitzenreiter der FMH-Auswertung bei Darlehen mit Todesfallabsicherung - die deutsche Skatbank und die BBBank - nicht die billigste Todesfall- Absicherung. Die Kombination aus Zins und Versicherungsprämie sind sie im Vergleich zur Konkurrenz aber die besten.

Betrachtet man die Angebote mit Vollabsicherung, gewinnt die Degussa Bank, weil sie bei 36 und 72 Monaten Spitzenreiter ist. Bei der Vollabsicherung und 72 Monaten schneiden auch die 1822direkt, DKB, Skatbank und BBBank gut ab.

Fazit: Ein guter Ratenkredit zeichnet sich vor allem durch niedrige Zinsen aus. Wer sich gegen einen Kreditausfall absichern will, muss sehr genau vergleichen und dabei den Mix aus Zins und Prämie im Blick behalten.

Wer die besten Ratenkredite ohne Restschuldversicherung sucht, findet diese bei den ntv-Vergleichsrechnern.