Wer die Mehrwertsteuersenkung nutzen möchte und noch dieses Jahr eine größere Anschaffung per Kredit plant, sollte die Zins-Angebote prüfen. Welche Online-Ratenkredite besonders attraktiv sind und welchen Service die Unternehmen bieten, zeigt der Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

3,94 Prozentpunkte beträgt die Zinsdifferenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Ratenkredit in einem untersuchten Fall (Kredit über 5000 Euro, 24 Monate Laufzeit). Sowohl das attraktivste wie auch das "teuerste" unterbreitete Angebot kommen hier jeweils von einer Direktbank.

Die im Schnitt niedrigsten Effektivzinsen bieten im Test die Onlineprodukte der Filialbanken, gefolgt von den Direktbanken sowie den Kreditspezialisten. Ein Pluspunkt der Direktbanken ist der häufiger angebotene bonitätsunabhängige Zins.

Auch die Produktausstattung variiert zwischen den Anbietern stark, was große Auswirkungen auf die Flexibilität für den Kreditnehmer hat. So ist es beispielsweise bei Weitem nicht immer möglich, die Kreditrate zu verändern oder den Kredit nachträglich aufzustocken. Auch die Möglichkeit einer Vollrückzahlung ohne Vorfälligkeitsentschädigung ist abhängig vom Produkt und dem Kreditgeber.

Online-Service der Filialbanken überraschend stark

Die Internetauftritte bieten sich als gute Informationsquelle an und überzeugen oft auch in puncto Bedienungsfreundlichkeit. Von den 31 getesteten Instituten und Vergleichsportalen können sich immerhin sieben das Serviceurteil "sehr gut" sichern - die Filialbanken haben insgesamt sogar die Nase vorn, am besten schneidet mit der 1822direkt allerdings eine Direktbank ab. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Ob Kreditspezialisten, Filial- und Direktbanken - es gibt überall attraktive Kreditangebote. Die schlechte Nachricht für den Verbraucher: Um einen Vergleich kommt man nicht umhin, denn die Unterschiede sind erheblich. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, eignen sich zum Beispiel die im Test besten Vergleichsportale."

Die besten Unternehmen

Die Targobank (Qualitätsurteil: "gut") ist Testsieger im Bereich der Filialbanken. Insbesondere die Kreditausstattung überzeugt, etwa mit einer langen maximalen Laufzeit, einem erweiterten Widerrufsrecht, der Möglichkeit einer Ratenerhöhung sowie Änderungen des Zahlungszeitpunktes. Auch die Effektivzinssätze sind vergleichsweise attraktiv - der Online-Service der Targobank ist unter den Filialbanken der zweitbeste.

Die Norisbank (Qualitätsurteil: "sehr gut") ist Testsieger der Direktbanken. Der Online-Service überzeugt mit einem hohen Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Website. Die Norisbank bietet für zwei der drei Szenarien den günstigsten Effektivzins unter den Direktbanken sowie eine sehr gute Kreditausstattung.

Testsieger unter den Kreditspezialisten ist die SWK Bank (Qualitätsurteil: "gut"). Bei den Konditionen ist das Unternehmen insgesamt führend; bei einem Kreditszenario ist der Effektivzins mit 1,75 Prozent der günstigste aller Anbieter. Auch die Produktausstattung ist unter den Kreditspezialisten die beste. Hinzu kommt ein insgesamt guter Online-Service.

Den besten Online-Service unter den Vergleichsportalen bietet Verivox (Qualitätsurteil: "gut"). Ausschlaggebend ist die sehr gute Nutzerbewertung hinsichtlich der Inhalte und der Bedienungsfreundlichkeit der Website.