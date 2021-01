Empfehlenswert ist ein Anbieterwechsel über die Vergleichsrechner vor allem für Verbraucher, die jährlich wechseln und in den vollen Genuss von Boni kommen wollen.

Wer sucht, der findet - das gilt auch für günstige Energieanbieter. Vergleichsplattformen helfen dabei. Doch die muss man auch richtig nutzen.

Der Preis für den Strom aus der Grundversorgung ist auf einen Rekordpreis geklettert. Im Januar kostete eine Kilowattstunde im bundesweiten Durchschnitt 33,77 Cent, wie das Vergleichsportal Verivox berichtete. Das seien 4 Prozent mehr als im Januar 2020. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden habe dadurch höhere Stromkosten von rund 50 Euro pro Jahr. Das Portal Check24 ermittelte einen Durchschnittspreis von 33,08 Cent und ebenfalls ein Plus von 4 Prozent. Die Berechnungen von Check24 beruhen auf einem höheren Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden.

Doch wer die Preise von Energieanbietern vergleichen will, kommt um entsprechende Portale im Internet kaum herum. Das Prinzip ist bei allen gleich: Kunden müssen in eine Maske ihre Postleitzahl und zum Beispiel ihren Stromverbrauch eintippen und bekommen dann günstige Anbieter angezeigt. Doch nicht immer sind die angezeigten Angebote im konkreten Fall die besten, berichtet die Stiftung Warentest in der Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 2/2021).

Konditionen auch auf Anbieter-Website prüfen

Denn die Vergleichsportale arbeiten nach Angaben der Warentester in der Regel mit Voreinstellungen. Das heißt: Angezeigt werden oft Tarife, die nur im ersten Vertragsjahr günstig sind, weil sie Boni dabei einrechnen. Im zweiten Jahr werden die Tarife dann teurer.

Wichtig sei daher für Verbraucher, nicht nur einen Rechner zu nutzen, sondern am besten drei verschiedene, empfiehlt "Finanztest". Außerdem sollten die Filtereinstellungen zum Fall passend geändert werden. Dann ändert sich oft schon die Reihenfolge in der Ergebnisliste.

Hilfreich ist es außerdem, die Konditionen noch einmal direkt bei dem gewünschten Energieanbieter zu überprüfen - viele Tarife lassen sich auch dort direkt abschließen. Manche Tarife werden allerdings direkt über die Vergleichsportale vermarktet.

Empfehlenswert ist ein Anbieterwechsel über die Vergleichsrechner vor allem für Verbraucher, die jährlich wechseln und in den vollen Genuss von Boni kommen wollen. Wer diesen Aufwand scheut, kann auch einen Wechseldienst beauftragen, der dann jährlich den Vertrag optimiert.