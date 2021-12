Behörde findet in Mehl krankmachende Keime

Bakterien in rohem Teig

Bakterien in rohem Teig Behörde findet in Mehl krankmachende Keime

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit des Plätzchenbackens - und wer nascht nicht gern aus der Teigschüssel? Das sollte man aber lieber lassen: In Weizenmehl findet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit STEC-Bakterien, die schwere Darmentzündungen verursachen können. Fertige Kekse sind aber unbedenklich.

Von rohem Keksteig sollten Plätzchenbäckerinnen und -bäcker dieser Tage besser nicht naschen: Lebensmittelkontrolleure haben in Weizenmehl potenziell krankmachende Bakterien nachgewiesen. In 22 von insgesamt 242 untersuchten Proben aus Mühlenbetrieben (gut 9 Prozent) wiesen sie im vergangenen Jahr sogenannte STEC-Bakterien nach, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mitteilte. Diese können schwere Darmentzündungen hervorrufen. Beim Backen würden mögliche Keime abgetötet - das Knabbern fertiger Kekse ist also kein Problem.

E.coli-Bakterien gehören bei Mensch und Tier zur gesunden Darmflora. STEC-Bakterien - von Shiga-Toxin bildende E.coli-Bakterien - sind hingegen krankmachende Varianten der Escherichia-coli-Bakterien. Sie zeichnen sich durch eine Reihe von besonderen Eigenschaften aus, unter anderem der namensgebenden Fähigkeit, einen bestimmten Giftstoff zu bilden. Gelangen die Bakterien in den Körper, können sie eine Darmentzündung auslösen, die einen schweren Verlauf nehmen kann.

Besonders gefährdet seien ältere oder immungeschwächte Menschen sowie kleine Kinder, hieß es. Bei ihnen kann eine Infektion bis zum hämolytisch-urämischen Syndrom führen, das oftmals mit einem akuten Nierenversagen einhergeht, wie das BVL erläutert.

Vor dem Backen Kinder nicht naschen lassen

"Essen Sie Keks- oder Plätzchenteig möglichst nicht roh", sagte BVL-Präsident Friedel Cramer. "Erst bei vollständiger Erhitzung im Backofen werden mögliche STEC-Bakterien im Mehl abgetötet; vorher sollten Sie Ihre Kinder nicht naschen lassen." Zudem solle eine gute Küchenhygiene eingehalten werden, um eine Übertragung der Erreger auf andere Lebensmittel zu verhindern.

STEC kämen besonders häufig im Darm von Wiederkäuern vor, so das BVL. Sie würden daher bislang eher mit tierischen Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Die aktuellen Ergebnisse des Zoonosen-Monitorings zeigten jedoch, "dass auch pflanzliche Lebensmittel wie Mehl eine Quelle für STEC-Infektionen sein können".

Insgesamt hatten die Überwachungsbehörden der Bundesländer im Jahr 2020 fast 369.000 Betriebe und nahezu 597.000 Erzeugnisse kontrolliert.