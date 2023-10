Ausbrüche in neuer Qualität: Erstmals breiten sich aggressive Varianten der Vogelgrippe fast weltweit aus. Sie treffen dabei auf Tiere, die noch nie mit solchen Erregern in Kontakt kamen. Es kommt zu lokalen Massensterben - nicht nur bei Vögeln, sondern unter auch bei anderen Meeresbewohnern wie Robben.

Größere Ausbrüche, schnellere Ausbreitung, aggressive Erreger: Analysen von Vogelgrippe-Ausbrüchen des 21. Jahrhunderts zeigen gleich mehrere bedenkliche Trends. Und weil aggressive Varianten inzwischen Wildvögel wie auch Nutzgeflügel befallen, steigt das Risiko für Erreger, die auch Säugetieren gefährlich werden. Wie ein internationales Forschungsteam um Vijaykrishna Dhanasekaran von der Universität Hongkong im Fachblatt "Nature" berichtet, lässt sich das unter anderem in Südamerika beobachten - der Kontinent war bislang von der Vogelgrippe verschont geblieben.

Toter Seelöwe in Argentinien im September 2023 - Todesursache: mutierter Vogelgrippe-Erreger. (Foto: picture alliance / AA)

An der dortigen Pazifikküste wurden seit Ende vorigen Jahres zunächst in Peru und später auch in Chile tausende tote Meeresbewohner gefunden - etwa Pelikane, Pinguine, Meeresotter, Robben und Meeressäuger. An der Atlantikküste wurden im Sommer in Uruguay und Argentinien tote Seelöwen entdeckt. Insgesamt wurden in Südamerika bislang etwa 15.000 tote Robben registriert. Als wahrscheinliche Ursache der Massensterben gilt eine Variante des Vogelgrippe-Subtyps H5N1, der seit zwei Jahren einen beispiellosen Ausbruch verursacht.

Die Vogelgrippe oder Aviäre Influenza wird - ebenso wie die Grippe beim Menschen - durch Influenza-A-Viren hervorgerufen, allerdings durch andere Subtypen. Während beim Menschen die Subtypen H1, H2 und H3 die saisonale Grippe verursachen, verursachen bei Vögeln H5, H7 und H9 die Aviäre Influenza.

Bis vor Kurzem habe es bei der Vogelgrippe einen Dualismus gegeben, erläutert Timm Harder, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald. Demnach enthielten Wasservögel wie Gänse und Enten - das eigentliche Reservoir von Vogelgrippe-Viren - bislang wenig aggressive Erreger, die den Tieren keine größeren Probleme bereiteten. "Die niedrigpathogenen Viren gehörten zum normalen Mikrobiom dieser Vögel", sagt Harder. Hochpathogene - also sehr aggressive - Formen entstanden dagegen nur sehr vereinzelt und vom Zufall abhängig auf Geflügelfarmen.

"Der Geist ist aus der Flasche"

"Geflügelfarmen waren für hochpathogene Viren eine Sackgasse", erläutert Harder. Denn dort wurden im Falle von Ausbrüchen die Bestände rasch gekeult, so dass die Viren sich nicht weiter verbreiteten und in Wildvögel-Populationen gelangten. Das hat sich grundlegend geändert: Seit Sommer 2021 beherbergen auch Wildvogel-Populationen dauerhaft aggressive Erreger - und das verleiht diesen Ausbrüchen eine neue Qualität. "Der Geist ist aus der Flasche", betont der Experte. "Jetzt sind Wirte infiziert, die hochmobil sind und viele Tausend Kilometer überwinden können."

Das bestätigt die aktuelle Studie, in der das Forschungsteam Daten der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) sowie mehr als 10.000 Virengenome von 2005 bis 2022 analysierte. Dabei konzentrierte es sich auf die vier großen Ausbrüche hochpathogener Erreger vom Serotyp H5 nach 2006: 2014/2015, 2016/2017, 2020/2021 und den Ausbruch seit 2021/2022, der noch immer andauert.

Demnach wurde jene Erregerlinie, die den derzeitigen Ausbruch verursacht hat, erstmals 1996 in der südchinesischen Provinz Guangdong registriert. Damals war Ostasien mit seiner Geflügelindustrie das Zentrum von Vogelgrippe-Ausbrüchen mit hochpathogenen Erregern. Insgesamt entwickelten sich nach Angaben von Harder in den vergangenen Jahren bei 51 Ereignissen aus gering pathogenen Wildvögel-Erregern aggressive Nutzvögel-Varianten. Stets konnten sie ausgemerzt werden.

Mit einer Ausnahme: "Man hat es nicht geschafft, das 1996er Guangdong-Virus in seiner Entstehungsregion auszurotten", erläutert der FLI-Experte, der nicht an der aktuellen Studie beteiligt war. Seit Anfang der 2000er Jahre sei dieses aggressive Virus mehrfach von Hausgeflügel auf Wildvögel übergesprungen. Daraus entwickelte sich dann - durch Kombinationen mit niedrigpathogenen Aviären Influenza-A-Viren - jene Erregerlinie, die hinter dem aktuellen Ausbruch steckt: H5N1 der sogenannten Klade 2.3.4.4b.

Massensterben in Brutvogelkolonien

Die jüngsten Folgen dieser Entwicklung beschrieb das FLI Ende September in einer Risikoabschätzung: "Nicht nur in Deutschland, sondern weiterhin über ganz Europa verteilt, sind gehäuft Todesfälle in Brutvogelkolonien von Küstenvögeln aufgetreten, die teilweise den Umfang lokaler Massensterben angenommen haben." Betroffen waren unter anderem Möwen, Seeschwalben und Basstölpel.

Zudem setzt der Erreger auch Säugetieren zu, in Europa etwa Katzen, Füchsen, Mardern, Nerzen und Seehunden. In den USA wurden unter anderem infizierte Waschbären, Stinktiere, Pumas und Grizzlys gefunden. Und allein in Südamerika wurden bislang 15.000 tote Robben entdeckt. Ob es bereits zu Übertragungen der Viren zwischen Säugetieren kam, sei noch ungeklärt, sagt Harder.

Der Eintrag in Wildvögel habe die Dynamik der Ausbreitung verändert, wird in der "Nature"-Studie erläutert: "Das Verbreitungstempo bei Nutzgeflügel spiegelt den Geflügelhandel und damit verbundene menschliche Aktivitäten wider und wird auch dadurch begrenzt", betont die Gruppe. Dagegen werde sie bei Zugvögeln stärker von ökologischen Bedingungen beeinflusst, insbesondere von den Zugrouten.

"Saisonalität ist verlorengegangen"

Das heißt: Seit Sommer 2021 verbreiten sich die Ausbrüche schneller und über größere Entfernungen - und erreichen nun Vogel- und andere Tierarten, die mit solchen Erregern noch nie konfrontiert waren. Und sie sind mittlerweile ganzjährig präsent. "Die Saisonalität ist verlorengegangen", sagt Harder.

Zudem, so schreibt die Gruppe in "Nature", vergrößere das Hin- und Herschwappen hochpathogener H5N1-Varianten zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel durch Vermischung - im Fachjargon: Reassortierung - das Spektrum für die Entstehung neuer Erregerlinien. Damit steige das Risiko für Varianten, die auf den Menschen überspringen und Pandemien verursachen könnten. Bisher galt diese Gefahr als gering.

Dies sei weiterhin der Fall, sagt Harder. "Für das Überspringen auf den Menschen gibt es keinen Hauptschalter im Virus, der umgelegt wird", erläutert er. "Im Gegenteil, um vom Vogel zum Menschen zu gelangen, muss das Virus eine Vielzahl kleiner Stufen erklimmen." Zwei Beispiele: Bei Vögeln docken die Erreger an andere Zellrezeptoren an als bei Menschen. Hinzu komme die Körpertemperatur, die in Vögeln bei 41 bis 42 Grad liege, bei Menschen in den oberen Atemwegen dagegen bei 32 bis 34 Grad - also fast 10 Grad niedriger.

Höheres Risiko des Aussterbens einer Art durch Erreger

Mehr Sorge macht Harder eine andere Entwicklung: die Bedrohung von Wildvögeln. "Es kommt selten vor, dass Krankheitserreger zum Aussterben einer Art führen", sagt er. "Aber für Populationen, deren Bestände bereits dezimiert sind, sehe ich ein höheres Risiko." Ein Beispiel in Deutschland seien Wanderfalken, die zwar hierzulande nicht mehr als gefährdet gelten, aber gerade besonders stark betroffen seien. Der Grund: Bei der Jagd schlagen die Raubvögel vor allem kranke Vögel - darunter Tiere, die durch den Erreger H5N1 geschwächt sind.

Als besonders gefährdet stuft Harder Vögel in Südamerika ein, die erstmals mit solchen Krankheitserregern in Kontakt kommen, etwa Pinguine. "Wir wissen, dass einige Pinguin-Arten für das Virus empfänglich sind", sagt er. "Wenn die Viren von Südamerika aus in die großen antarktischen Pinguin-Populationen einbrechen würden, muss man mit schlimmen Folgen rechnen." Inzwischen gebe es Berichte über tote Vögel bereits in Feuerland, also am äußersten Südzipfel Südamerikas.

Bislang H5N1-freie Erdregionen - nicht mehr lange?

"Massensterben bei Wildvögeln wecken die Sorge vor einem Verlust der Artenvielfalt und einer Störung des ökologischen Gleichgewichts", schreibt die Forschungsgruppe in "Nature". Angesichts dieser Entwicklung müsse die Evolution der Vogelgrippe-Erreger weltweit besser überwacht werden. Bislang werde nur bei einem kleinen Bruchteil der Fälle - etwa 0,2 Prozent - das Genom sequenziert, heißt es.

Als einzige Erdregionen, die noch frei sind von den hochpathogenen H5N1-Erregern, gelten derzeit Australien, Ozeanien und die Antarktis. Auch dort dürften die Erreger bald auftauchen, glaubt Harder. "Das ist nur eine Frage der Zeit."