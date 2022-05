Amber Heard gab die gemeinsame Nacht mit Franco notgedrungen zu. Was in dem Apartment wirklich passierte, blieb aber offen.

Es ist eine von vielen Anschuldigungen im Prozess von Johnny Depp gegen seine Ex Amber Heard: Hatte sie eine Affäre mit Schauspieler James Franco, während sie noch mit Depp verheiratet war? Bilder einer Überwachungskamera sollen jetzt Klarheit schaffen.

Im Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard wird jede Menge schmutzige Wäsche gewaschen. Seit Wochen kommen viele intime und verstörende Details dieser toxischen Beziehung ans Licht, in der sich offenbar beide wenig geschenkt haben. Eines der zentralen Themen ist eine angebliche Affäre von Amber Heard mit James Franco. Nun gibt die Angeklagte zumindest zu, mit dem Schauspieler eine Nacht verbracht zu haben.

Die damals 30-jährige Heard und der acht Jahre ältere Franco wurden am 22. Mai 2016 von einer Überwachungskamera gefilmt, die im Fahrstuhl des Gebäudes angebracht ist, in dem Heard und Depp seinerzeit wohnten. Die Aufnahmen wurden im Prozess in London jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Im anschließenden Kreuzverhör entlockte Depps Anwältin Camille Vasquez Amber Heard die Bestätigung der gemeinsamen Nacht mit Franco, wie unter anderem das US-Magazin "People" und die britische "Daily Mail" berichten. Johnny Depp selbst war seinerzeit verreist. Nur einen Tag später reichte Heard die Scheidung von ihm ein und erwirkte laut eigener Aussage eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt, um die Schlösser auswechseln zu lassen.

Intimer Moment im Aufzug

Die Bilder der Überwachungskamera zeigen zunächst Heard, die in Schlabberklamotten und Bademantel barfuß in den Fahrstuhl tritt, mit ihm nach unten fährt und ihn verlässt. Kurze Zeit später kehrt sie mit James Franco im Schlepptau zurück. Während der Fahrt nach oben legen die zwei vertraut die Köpfe aneinander. Dann steigen beide aus und gehen in Richtung der Wohnung davon. Was anschließend im Apartment zwischen Amber Heard und James Franco passierte, wurde im Prozess nicht thematisiert. Vasquez fragte Heard lediglich, ob sie wusste, dass Depp an jenem Abend nicht in der Stadt war. "Ich kenne seinen Terminkalender nicht", antwortete die 36-Jährige schwammig.

Ansonsten erklärte Amber Heard die gemeinsame Nacht so: "Er war mein Freund und wohnte buchstäblich nebenan. Ich hatte, ehrlich gesagt, mein Unterstützungsnetzwerk aus meinen üblichen Freunden erschöpft und war zu dieser Zeit froh um jede Freundschaft, die ich bekommen konnte." Zu dem intimen Moment im Fahrstuhl sagte sie: "Nachdem er mein Gesicht sah, legte er seinen Kopf auf meine Schulter. Er reagierte darauf, was er sah." Damit spielte sie auf eine zuvor getätigte Aussage ihrerseits an, laut derer Depp am Tag zuvor ein Telefon nach ihr geworfen hatte, was einen Bluterguss in ihrem Gesicht verursacht habe.

"Er hasste James Franco"

Laut Heard war Depp auf seinen Kollegen James Franco schon seit ihrer Zusammenarbeit für den Film "The Adderall Diaries" im Jahr 2014 nicht gut zu sprechen. Depp solle den beiden eine Affäre einfach unterstellt haben, behauptete sie vor Gericht. "Er hasste James Franco." Im Mai 2014 kam es zwischen ihr und Depp während eines Fluges von Boston nach Los Angeles deswegen angeblich sogar zu einem handfesten Streit.

Johnny Depp verklagt seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar (circa 46 Millionen Euro) Schadensersatz, weil sie sich als Opfer von häuslicher Gewalt darstellte, weshalb er angeblich mehrere Engagements verlor. Heard erhob daraufhin ihrerseits Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar (circa 92 Millionen Euro) und behauptet, Depp habe sie verleumdet, indem er sie eine Lügnerin nannte. Die zwei waren ab 2011 ein Paar und von 2015 bis 2016 miteinander verheiratet.