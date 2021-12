Es gibt sie noch, Hollywoodstars, die überraschen. Jüngstes Beispiel ist Halle Berrys Regiedebüt "Bruised". Als Mixed-Martial-Arts-Kämpferin blutet und schlägt sich die Oscarpreisträgerin vor und hinter der Kamera die Seele aus dem Leib.

Die ehemalige UFC-Kämpferin Jackie "Pretty Bull" Justice (Halle Berry) steht vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Ihren Job als Haushaltshilfe hat sie gerade erst verloren, ihr Lebensgefährte und Manager (Adan Canto) hat außer Wut und Entschuldigungen nichts zu bieten. Und dann steht eines Tages auch noch ihr kleiner Sohn Manny (Danny Boyd Jr.) auf der Türschwelle. Mannys Vater, Jackies Ex-Freund, wurde bei einem Einsatz als verdeckter Ermittler erschossen. Als der windige Kampf-Promotor Immaculate (Shamier Anderson) Jackie die Chance auf die Rückkehr in ihr altes Leben eröffnet, ist sie fortan zwischen ihren Rollen als Mutter und Mixed-Martial-Arts-Kämpferin hin- und hergerissen.

Immer freitags präsentiert Ronny Rüsch "Oscars & Himbeeren", den ntv-Podcast rund ums Streamen. Diesmal neben der ausführlichen Kritik zu "Bruised": die neue "Dexter"-Serie "New Blood" mit Michael C. Hall, die Mini-Serie "From the Earth to the Moon" mit Tom Hanks und der Weihnachtsfilm "A Castle for Christmas" mit Brooke Shields. "Oscars & Himbeeren" - Informativ. Unterhaltsam. Kompakt. In der ntv-App, bei Audio Now, Spotify und Apple Podcasts.