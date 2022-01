Wiederholt macht die Anti-Corona-Maßnahmen-Aktion #allesaufdentisch Schlagzeilen. In mehreren Videos verbreiten Volker Bruch und Co. gemeinsam mit "Experten" Falschinformationen. Nun greift Youtube erneut ein, löscht einen Clip und unterbindet vorerst das Hochladen neuer Inhalte.

Im September ging der Video-Protest #allesaufdentisch bei Youtube online, für den diverse Prominente und Künstler mit Leuten aus verschiedenen Fachbereichen zu medizinischen und gesellschaftlichen Aspekten der Pandemie sprachen. Unter anderen mit dabei sind die Schauspieler Jan Josef Liefers, Wotan Wilke Möhring und Volker Bruch, dem seine Einstellung zum Thema Corona schließlich sogar den Titel als "peinlichster Berliner 2021" des Stadtmagazins "Tip" einbrachte.

Wie schon die Vorgänger-Aktion #allesdichtmachen stieß das Ganze bei Impfgegnern, AfD-Anhängern und "Querdenkern" auf Begeisterung, erntete sonst jedoch vor allem Kritik. Die Verantwortlichen mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, sie würden verschwörungsideologische Erzählungen bedienen, denn in nicht wenigen der hochgeladenen Videos werden nachweislich Falschinformationen verbreitet.

Und so greift Youtube bereits Mitte Oktober ein und löscht aus diesem Grund insgesamt neun Clips. Allerdings entscheidet ein Kölner Gericht kurz darauf, dass zwei davon wieder freigegeben werden müssen. Nun entfernt Youtube erneut ein #allesaufdentisch-Interview wegen der Verbreitung von Falschinformationen und lässt auf dem Kanal sieben Tage lang keine neuen Inhalte zu.

"Covid-19 nur eine leichte Erkältung"

In dem gestern entfernten Video wurde behauptet, dass die Corona-Impfungen zu rund 13.000 Todesfällen geführt hätten und Covid-19 lediglich eine leichte Erkältung sei. "Ein Video des Kanals 'allesaufdentisch' wurde aufgrund der Verletzung der Richtlinien zu irreführenden Informationen gesperrt", zitiert das Magazin "Spiegel" einen Sprecher des Unternehmens. In diesen Statuen heißt es unter anderem, dass keine Inhalte veröffentlicht werden dürfen, in denen jemand behauptet, dass die Sterblichkeit oder die Symptome von Covid wie bei einer Erkältung oder Grippe seien. Youtube habe klare Richtlinien, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht, so der Unternehmenssprecher laut "Spiegel" weiter.

Andere #allesaufdentisch-Clips, die ebenfalls Unwahrheiten verbreiten, sind allerdings weiterhin abrufbar. So wird unter anderem behauptet, die Impfungen gegen Corona würden bei genesenen Personen Schäden verursachen. "Sie könnten genauso gut eine Waffe nehmen und anfangen, Menschen zu erschießen", sagt der US-Regisseur Sean Stone im Gespräch mit dem umstrittenen US-amerikanischen Kardiologen Peter A. Mc Cullough. Beide legen dabei keinen Wert auf überprüfbare Belege für diese Behauptung. Warum das Video noch online ist, bleibt unklar.

Kritiker werfen Youtube immer wieder vor, die eigenen Regeln inkonsequent und nicht einheitlich umzusetzen. Fragen des "Spiegel" zu diesem speziellen Fall ließ das Unternehmen bislang wohl unbeantwortet.