Ab dem 1. Juni ist Happy-Hour an der Tankstelle. Okay, nicht ganz. Aber immerhin sorgt eine Steuerentlastung dafür, dass Benzin und Diesel günstiger werden dürften. Ob dann mit Engpässen und Mitnahmeeffekten zu rechnen oder Bunkern eine Option ist, und was es sonst noch zu wissen gibt, lesen Sie hier.

Vom 1. Juni an bis 31. August wird das Tanken billiger. Möglich wird dies durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das in der EU erlaubte Mindestmaß. Der Steuersatz für Benzin wird um fast 30 Cent sinken, für Diesel um gut 14 Cent. Zudem wird auf den entfallenen Teil der Energiesteuer auch keine Mehrwertsteuer mehr fällig. Derart liegt die steuerliche Entlastung insgesamt bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Immerhin. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Spritpreise bereits vor dem Ukraine-Krieg auf Rekordniveau lagen.

Fragen und Antworten zum Thema:

Lohnt es, gleich am Mittwoch, 1. Juni um 00:01 Uhr auf die Tankstelle zu brausen?

Vermutlich nicht. Beispielsweise rechnet der ADAC damit, dass Tankstellen in den ersten Junitagen Kraftstoff, den sie im Mai gekauft haben, noch zum alten Preis weitergeben werden. Hintergrund ist der, dass die Energiesteuer nicht erst an der Zapfsäule, sondern bereits an Raffinerien und Tanklagern erhoben wird. Treibstoff, der vor dem 1. Juni geliefert wird, enthält daher noch einen höheren Steueranteil. Ähnlich sieht das der Auto Club Europa, der befürchtet, dass der Rabatt nicht gleichzeitig an allen Tankstellen umgesetzt wird. Demnach könnten einige Tage vergehen, bis der Preis spürbar sinkt.

Ungeachtet dessen, ist mit Engpässen bei Benzin und Diesel zu rechnen?

Vorübergehend kann dies laut Branchen-Einschätzungen nicht ausgeschlossen werden. So warnte bereits der Vorsitzende des Bundesverbandes Freier Tankstellen, Duraid El Obeid, in der "Rheinischen Post": "Eine hohe Nachfrage der Autofahrer wird auf ein niedriges Angebot stoßen." Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Fuels und Energie, Christian Küchen, erklärte der Zeitung: Einerseits würden diese versuchen, ihre Bestände bis zum 1. Juni stark herunterzufahren, um so wenig wie möglich hoch versteuerten Sprit ab Juni billiger weiterverkaufen zu müssen.

Andererseits sei damit zu rechnen, dass die Autofahrer ausgerechnet ab 1. Juni massenhaft an die Zapfsäulen fahren, um leere Tanks aufzufüllen. Daher sind vorübergehende Engpässe an den Stationen nicht komplett auszuschließen. Zudem sollten in den ersten Tagen Warteschlangen und ungewohnte Wartezeiten, zumindest zu Stoßzeiten einkalkuliert werden.

Wird der Rabatt vollständig beim Bürger ankommen?

Der Verdacht, dass die Ölkonzerne die Steuersenkungen und die entstehenden Spielräume zu ihren Gunsten zu nutzen, steht zumindest im Raum. Denn bereits seit Tagen steigen die Kraftstoffpreise auffällig stark an und könnten dies auch noch weiterhin tun. Gegenüber der "Bild"-Zeitung äußerte sich Peter Hengstermann, Chef des Tankstellenverbands TIV, wie folgt: "Wir erwarten, dass die Mineralölkonzerne die Preise künstlich nach oben treiben, um den Tank-Rabatt wegzuschlucken, damit trotz Rabatt weiter Kasse gemacht werden kann". Auch der ADAC sieht schon jetzt das aktuelle Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zum Rohölpreis als deutlich zu hoch an.

Sollte der Tank vor dem 1. Juni komplett leer gefahren werden?

Davon rät die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf mögliche Engpässe, etwaige Wartezeiten und möglicherweise nicht unmittelbar günstige Preise ab. Besser also, noch etwas Reserve im Tank belassen. Der ACE rät allen, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind und nicht auf das Fahrrad oder den ÖPNV zurückgreifen können, den Tank vor dem Stichtag derart zu füllen , dass sie auch drei bis vier Tage ohne Zapfsäule gut überstehen.

Apropos, sollte der Tank-Rabatt tatsächlich spürbar Erleichterung für Verbraucher bringen, kann Benzin und Diesel dann auch auf Vorrat gebunkert werden?

Die kurze Antwort: In Maßen, ja. Privatpersonen dürfen für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder für Freizeit und Sport maximal 240 Liter im Wagen transportieren. Zu Hause oder in der Garage darf maximal 20 Liter Benzin oder 200 Liter Diesel gehortet werden. Die ausführliche Antwort - mit allen Einschränkungen, gibt es hier.

Wie lässt sich sonst noch sparen?

Zum Beispiel, indem man das Auto das eine oder andere Mal stehen lässt. Wem das nicht möglich ist oder wer darauf keine Lust hat, zahlt entweder mehr oder aber der Fahrer ändert sein Tankverhalten. Denn auch wenn es für den Spritkunden kaum zu erkennen ist, herrscht durchaus Wettbewerb zwischen den Tankstellenbetreibern. Indem die jeweils günstigste Zapfsäule angesteuert wird, lässt sich tatsächlich Geld sparen. Die günstigsten Preise lassen sich über Portale und Apps finden. Das Bundeskartellamt hat online mehr als 30 Apps aufgelistet, die alle auf die Echtzeitdaten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zugreifen.

Außerdem sollte auch der Preisunterschied im Tagesverlauf beachtet werden. Laut einer ADAC-Untersuchung ist Kraftstoff in der Regel zwischen 18 und 19 sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten. Denn auch an ein und derselben Tankstelle können die Preise täglich um bis zu zehn Cent variieren. Und wer an einer der Autobahn-Tankstellen sein Gefährt befüllt, zahlt meist sogar über 20 Cent je Liter mehr als an anderen Tankstationen. Zum Ferienstart wird auch gerne noch mehr draufgeschlagen.

Abgesehen davon hat der ADAC nachfolgende Tipps für Autofahrer auf Lager: