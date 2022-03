Bei jenen, die Tier, Umwelt und vielleicht auch sich selbst schonen wollen, kommt statt Salami vegetarischer Aufschnitt auf die Stulle. Was aber nicht per se eine gute Idee ist, denn viele Produkte fallen im Öko-Test krachend durch.

Wer früher auf Vegetarier war, hat das Fleisch einfach weggelassen. Das sieht heute anders aus. Vor allem vegane Produkte boomen. Die gibt es auch als Aufschnitt, etwa als fleischlosen Salami-, Schinkenwurst- oder Mortadellaersatz. Doch nur weil deshalb kein Tier leiden musste, sind die Produkte noch lange nicht gesund, wie "Öko-Test" bedauernd bei einer Untersuchung von 19 veganen Aufschnitten feststellen musste. Zu Preisen zwischen 1,24 und 3,32 Euro pro 100 Gramm. Sechs Produkte tragen ein Bio-Label.

Dabei geht die Sache ganz gut los. Alle getesteten Bio-Produkte sind eiweißreich und frei von dem umstrittenen Verdickungsmittel Carrageen. Mit einer Ausnahme enthalten alle konventionellen Wurstersatzprodukte das Verdickungsmittel. Der aus Rotalgen gewonnene Stoff steht in Verdacht, Entzündungen im Darm auszulösen und ist deshalb umstritten. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft alle Nicht-Bio-Produkte im Test: Sie helfen dem Geschmack mit dem Zusatz von (natürlichem) Aroma nach.

Zu viel Salz, Aroma und Mineralölbestandteile

Doch gerade einmal ein Produkt schneidet mit Gesamturteil "gut" ab. Doch leider wird der "Vemondo Veganer Aufschnitt nach Schinkenwurst-Art" von Lidl, vom Hersteller gerade überarbeitet (1,49 Euro). Der "Alnatura Veganer Tofu Aufschnitt Kräuter" bekommt zumindest bei den Inhaltsstoffen ein "gut" (Gesamtergebnis: "befriedigend", 2,07 Euro). Zwei andere Produkte sind ebenfalls "befriedigend" ("Dennree Veganer Aufschnitt auf Weizenbasis Kräuter" und "Wheaty Veganer Bio Aufschnitt Salami Art").

Während alle Wurstersatzprodukte die Sensorikprüfung tadellos bestanden haben, ist in ihrem Beitrag zu einer gesunden Ernährung noch deutlich Luft nach oben. Die meisten Aufschnitte sind mehr oder weniger mit Mineralölbestandteilen verunreinigt. Sie enthalten relativ viele und teils umstrittene Zusatzstoffe, und der Salzgehalt ist aus Sicht der Tester oft übertrieben hoch. Gut zwei Drittel der Produkte im Test enttäuschen mit einem Gesamturteil schlechter als "ausreichend".

Um die Aufzählung nicht ausufern zu lassen, beschränken wir uns an dieser Stelle auf die Produkte, welche mit dem Ergebnis "ungenügend" nicht unbedingt aufs Brot sollten. Als da wären: "Mein Veggie Tag Veganer Bio Aufschnitt" von Aldi Nord (1,41 Euro), "Edeka My Veggie Veganer Aufschnitt nach Art Lyoner" (1,24 Euro), "Hobelz Veganer Aufschnitt Pfeffer" von Well Well (1,69 Euro) und "Rewe Beste Wahl Veganer Aufschnitt, Typ Salami" (1,24 Euro). Grund für die miesen Bewertungen waren hier vor allem zum Teil stark erhöhte Mineralölbestandteile in den Produkten.