Für die U19 des FC Bayern kommt Arijon Ibrahimovic (vorne) in der laufenden Saison auf elf Torbeteiligungen in zehn Einsätzen.

Mehr als ein Dutzend Profis fehlen dem FC Bayern zum Rückrundenauftakt der Bundesliga. Der Rekordmeister muss kreative Wege gehen, um seinen Kader wettbewerbsfähig zu machen. Berichten zufolge wird deswegen jetzt sogar zwei 16-Jährige aus Spanien zurückgeholt.

Wer ein bisschen Erfahrung im Amateurfußball hat, dem dürfte dieses Szenario nicht allzu fremd sein. Kurz vor dem Spieltermin häufen sich die Absagen, der Kader schrumpft zusehends und irgendwann stellt sich unweigerlich die Frage: Wer läuft dann eigentlich für uns auf? Ungefähr an diesem Punkt scheint mittlerweile auch der FC Bayern angekommen zu sein. Der Bundesliga-Herbstmeister ist vor dem Rückrundenstart am morgigen Freitag (20.30 Uhr/Sat1, DAZN und im Liveticker bei ntv.de) arg dezimiert, weil gleich neun Profis bei der Rückkehr aus der kurzen Winterpause positiv auf das Coronavirus getestet wurden und deshalb mindestens für diese Partie definitiv ausfallen. Was die Münchner offenbar zu außergewöhnlichen Maßnahmen treibt, um dennoch eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen.

Die Methoden sind dabei offenbar denen sehr ähnlich, die auch in den unteren Klassen angewendet werden: Zweite Mannschaften und Jugendteams abzuklappern, wer verfügbar ist und ausnahmsweise aushelfen kann. Wie Sport1 nun berichtet, ist der FC Bayern deshalb sogar bereit, zwei 16-Jährige einzufliegen. Denn die Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner weilen derzeit mit der deutschen U17-Auswahl zum Trainingslager in Spanien, sollen nun aber die Chance auf ein unerwartetes Profidebüt bekommen. Der Rekordmeister habe "keine Kosten und Mühen" gescheut, schreibt Sport1, um das Duo aus Andalusien zurück in die bayrische Landeshauptstadt zu bringen.

Die Erklärung für den großen Aufwand ist dem Bericht zufolge eine naheliegende: Einerseits sind Ibrahimovic und Wanner aufgrund ihrer Reise mit dem Deutschen Fußball-Bund regelmäßig negativ auf Corona getestet, andererseits sind sie überhaupt schon wieder im Training. Denn weder die Regionalliga-Mannschaft noch die U19 des FC Bayern seien schon aus der Winterpause zurückgekehrt. Zudem kenne Trainer Julian Nagelsmann die beiden Offensiven bereits und sei von ihrem Talent überzeugt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe "trauen ihnen perspektivisch sogar den Sprung bis ganz nach oben zu", so Sport1.

FC Bayern muss mit bis zu 14 Ausfällen rechnen

Den Münchnern fehlen allein wegen positiver Corona-Tests neun Profis (Kingsley Coman, Alphonso Davies, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Manuel Neuer, Omar Richards, Leroy Sané, Corentin Tolisso, Dayot Upamecano), auch Josip Stanisic (Muskelverletzung), Eric-Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr (jeweils Afrika-Cup) stehen nicht zur Verfügung, der Einsatz von Leon Goretzka und Niklas Süle gilt überdies aufgrund von Blessuren als fraglich. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bestätigte am gestrigen Mittwoch eine Initiative des FC Bayern, den Rückrundenauftakt der Bundesliga kurzfristig abzusetzen und zu verschieben.

In Paragraf 2 der Richtlinien zur Spielordnung der DFL heißt es unter Punkt 3 ("Absetzung wegen Erkrankung von Spielern"), dass Anträge auf Absetzung abzulehnen sind, wenn: einer Mannschaft "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen. Davon müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, sein. Amateur- und Vertragsspieler, die in der Lizenzmannschaft spielberechtigt sind, können die restlichen Kaderplätze einnehmen. Verletzte oder gesperrte Spieler gelten allerdings als "zur Verfügung stehend", da es sich um sporttypische Sachverhalte handelt. Sollten Goretzka und Süle also verletzungsbedingt ausfallen, vermindert dies das Spielerkontingent beim FC Bayern nicht, auch wenn der Spieler natürlich trotzdem nicht spielen kann.