Die deutschen Trainer der englischen Top-Klubs bleiben in der Champions League sieglos: Tuchels Chelsea und Rangnicks Manchester United vergeben dabei jeweils eine Führung. In Bergamo verhindert das Wetter die Austragung der letzten Partie in der Gruppenphase.

Teammanager Thomas Tuchel hat mit Titelverteidiger FC Chelsea den Gruppensieg in der Champions League hauchzart verpasst. Die bereits zuvor für das Achtelfinale qualifizierten Blues kamen beim russischen Meister Zenit St. Petersburg trotz eines Doppelpacks von Nationalspieler Timo Werner am letzten Gruppenspieltag aufgrund eines Last-Minute-Gegentors nur zu einem 3:3 (1:2).

Der überragende Werner brachte Chelsea bei minus 12 Grad in St. Petersburg mit dem schnellsten Treffer des Klubs in der Königsklassen-Geschichte bereits nach 83 Sekunden in Führung. Claudinho (38.) und Sardar Azmoun (41.) drehten die Partie zwischenzeitlich für Zenit, das bereits als Dritter festgestanden hatte und in der Europa League weiterspielt. Nach sehenswerter Vorlage von Werner glich Romelu Lukaku (62.) aus. Dann schlug Werner (85.) zu. Magomed Osdojew (90.+4) machte Chelseas Gruppensieg allerdings zunichte.

Parallel nutzte das zuvor punktgleiche Juventus Turin den Ausrutscher der Londoner aus und zog durch ein 1:0 (1:0) gegen Malmö FF noch an Chelsea vorbei an die Spitze. Moise Kean (18.) gelang das entscheidende Tor für die Alte Dame.

Salzburg erstmals im Achtelfinale

In der Gruppe E verteilte das bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte Bayern München gegen den FC Barcelona keine Geschenke. Durch das 0:3 (0:2) müssen die Katalanen nun in der Europa League ran, weil sich parallel Benfica Lissabon durch ein 2:0 (2:0) gegen Dynamo Kiew noch auf Platz zwei an Barça vorbeischob. Selbst ein Punkt hätte den Katalanen nicht gereicht, da im Parallelspiel Roman Jaremtschuk (16.) und Gilberto (22.) für Benfica trafen.

Weitere Tickets für die K.o.-Runde löste der französische Meister OSC Lille in der Gruppe G durch ein 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg, der als Tabellenletzter ausschied. Als Zweiter der Staffel zog RB Salzburg nach einem Treffer von Noah Okafor (50.) mit einem 1:0 (0:0) gegen den FC Sevilla zum ersten Mal in der Klubgeschichte ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Die Andalusier, bei denen Joan Jordan die Rote Karte sah (64.), blieben Dritter.

Der zweite Achtelfinalist in der Gruppe F in der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal wird hingegen erst am Donnerstag gesucht. Die Partie wurde am Abend wegen starken Schneefalls kurzfristig abgesagt. Eine Anstoßzeit steht noch nicht fest. Teammanager Ralf Rangnick kam bei seinem Champions-League-Debüt mit Manchester United zu einem 1:1 (1:1) gegen Young Boys Bern mit Trainer David Wagner. Die Red Devils standen bereits vor der Partie als Gruppensieger fest. Der 63 Jahre alte Trainer, der auf Ole Gunnar Solskjaer folgte, schickte elf neue Spieler in das Duell gegen die Schweizer und verzichtete dabei unter anderem auf Superstar Cristiano Ronaldo. Mason Greenwood traf zur Führung (9.), die von Fabian Rieder egalisiert wurde (42.).