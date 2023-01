Am 13. November 2022 erzielt Union Berlins Sven Michel den bislang letzten Bundesliga-Treffer. Sein Elfmeter gegen den SC Freiburg sieht nicht einmal auf dem Papier gut aus. Es ist der Ehrentreffer zum 1:4 im Freiburger Europa-Park-Stadion. Danach ruht der Fußball in Deutschland. Leider auch bei der WM in Katar. Dort scheitert die DFB-Elf bereits in der Vorrunde.

Über zwei Monate nach dem letzten Spieltag kehrt die Liga am Freitag mit dem Spiel RB Leipzig gegen Bayern München zurück. Aber was ist an den 15 Spieltagen bis zur Pause überhaupt passiert? Und welche Hoffnungen und Probleme schleppen die Bundesligisten mit sich herum? ntv.de nimmt Sie mit auf eine Reise zu den 18 Klubs. Heute: die Plätze 7 bis 12.

VfL Wolfsburg



Wie lief es bisher? Schon früh war "Land unter" am Mittellandkanal. Die Bundesliga war gerade ein paar Spieltage alt, da sollte Niko Kovac schon wieder abdampfen. Nur ein Sieg nach sieben Bundesliga-Spielen, Tabellenplatz 17, Unruhe um Max Kruse und das schroffe Auftreten des gebürtigen Berliners ließen den Trainer mit gepackten Koffern wartend auf den Treppen der Autostadt stehen. Der nächste Kahn Richtung Hauptstadt würde seiner sein, hieß es. Doch dann drehte sich das Blatt. Die Wölfe schauten nicht mehr zurück, reihten Sieg um Sieg aneinander, holten aus den nächsten acht Spielen 18 Punkte und rasten angeführt vom ewigen Wolf Maxi Arnold und Yannick Gerhardt mit vier Erfolgen gegen Bochum, Mainz, Dortmund und Hoffenheim noch vor der WM-Pause in Schlagdistanz der internationalen Plätze.

VfL Wolfsburg Zugänge: keine Abgänge: Jerome Roussillon (1. FC Union Berlin), Max Kruse (Vertragsauflösung, noch ohne neuen Verein)

Was ist der aktuelle Stand? Niko Kovac hat in der Vor-WM-Runde eine Einheit formen können und damit das Gesetz der Wolfsburger Serie durchbrechen können. Ging es im zweiten Jahr nach der Teilnahme an der Champions League immer gegen den Abstieg, könnte nun die Rückkehr nach Europa winken. Gleich das erste Spiel gegen den SC Freiburg ist dabei ein Statement-Spiel. Nach dem Abgang von Jérôme Roussillon zu Union Berlin fehlt noch ein Backup auf der Linksverteidigerposition, sonst aber ist die Laune in der Arena neben den ikonischen Schlöten prächtig. Die zweitjüngste Mannschaft der Liga kann bald auch wieder auf Stürmer Lukas Nmecha zurückgreifen. Europa ist ein realistisches Ziel für den Klub aus dem Herzen der niedersächsischen Einöde.

Borussia Mönchengladbach

Wie lief es bisher? Es brauchte nicht viele Spiele, um zu sehen, dass Trainer Daniel Farke mit seiner Spielidee besser zur Borussia passt als sein Vorgänger Adi Hütter. Die Gladbacher starteten stark in die Saison, verfielen dann aber in alte Muster. Leipzig (3:0), Köln (5:2) und Dortmund (4:2) wurden "aus dem Stadion geschraubt" (Zitat Farke), gleichzeitig blieben Auswärtsspiele bei kampfstarken Gegnern das große Manko: Klatsche in Bremen (1:5), Pokal-Aus in Darmstadt (1:2), Last-Minute-Knockout bei Union Berlin (1:2), Pleite in Bochum (1:2). Die Konstanz blieb auf der Strecke. Gladbach hat aber immer dann ein Spiel gewonnen, wenn man kurz davor war, in eine Krise zu schlittern. Als Tabellenachter liegt man nur knapp hinter den Europapokalrängen. Coach Farke kommt mit seiner strengen, aber offenen Art gut in Mönchengladbach an. Sportdirektor Roland Virkus hat sich mittlerweile freigeschwommen, seine kommunikativen Schwächen fallen wegen der kommunikativen Stärken Farkes kaum mehr ins Gewicht.

Borussia Mönchengladbach Zugänge: Jonas Omlin (HSC Montpellier, Frankreich), Simon Walde (eigene U19) Abgänge: Rocco Reitz (Leihe zu VV St. Truiden, Belgien), Yann Sommer (FC Bayern)

Was ist der aktuelle Stand? Nach der vermaledeiten Skitour von Manuel Neuer bestimmte die Personalie Yann Sommer den halben Januar über die Berichterstattung um Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer Nationaltorwart wechselt nach einem langen Ablösepoker zum FC Bayern. Gladbach will zwischen den Pfosten nun auf Jonas Omlin (HSC Montpellier), ebenfalls Schweizer Nationalkeeper, setzen. Keine Bewegung ist bei Zehn-Tore-Mann Marcus Thuram und Linksverteidiger Ramy Bensebaini in Sicht. Beide werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern und Gladbach im Sommer verlassen. Intern hat man die Qualifikation für den Europapokal als Ziel ausgegeben, bevor man im Sommer den personellen Umbruch forcieren will und muss. Voraussetzung sind weniger Verletzungspech als in der Hinrunde und mehr Auswärtspunkte. Der letzte Sieg in der Fremde, ein 2:0 in Fürth, liegt mittlerweile mehr als neun Monate zurück.

SV Werder Bremen

Wie lief es bisher? Weitaus besser als gedacht. Werder hatte das Abenteuer Bundesliga nach einem Jahr im Unterhaus mit einigen Fragezeichen begonnen. Kann Ole Werner auch 1. Liga? Trifft Niclas Füllkrug endlich auch in Duellen mit den Großen konstant? Beide Fragen konnte Bremen mit einem lauten Ja beantworten. Werners erfrischender Offensivstil ermöglichte Erfolge wie das historische 3:2 bei Borussia Dortmund in den allerletzten Minuten. Und Füllkrug machte einfach dort weiter, wo er in der 2. Liga aufgehört hatte. Das ging so weit, dass Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr anders konnte, als den Stürmer mit nach Katar zu nehmen. Beim DFB-Desaster in der Wüste war der 29-Jährige einer der wenigen Lichtblicke. Platz 9 hätte vor der Saison wohl jeder Fan unterschrieben, leise Träume von Europa sollten die Grün-Weißen schnellstmöglich wieder begraben.

SV Werder Bremen Zugänge: keine Abgänge: Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Nicolai Rapp (1. FC Kaiserslautern)

Was ist der aktuelle Stand? Das kennt man an der Weser überhaupt nicht mehr: Auf einmal hat man wieder einen in der Bundesliga hochbegehrten und selbst von englischen Klubs beäugten Stürmer. Doch das Interesse von Gladbach, Hoffenheim, Everton und Co. an Füllkrug dürfte vor allem den Fans und seinen Mitspielern nicht schmecken. Geht es nach ihnen, soll Werder der beste deutsche Torjäger der Bundesliga (10 Treffer) erhalten bleiben, um den Klub weiterhin mindestens aus dem Abstiegsstrudel herauszuhalten. Die Offiziellen müssen natürlich auch die finanzielle Seite in Betracht ziehen und dürften angesichts klammer Kassen bei einem Angebot über 20 Millionen Euro schwach werden. Klar ist, dass Werder ohne den "Killer mit der Zahnlücke" ("The Times" während der WM) nicht im Mittelfeld der Tabelle stünde. An mehr als der Hälfte der Bremer Tore war "Fülle" direkt beteiligt, auch Sturmpartner Marvin Ducksch profitiert immer wieder von seinen Vorlagen. Immerhin: Bei der Generalprobe am vergangenen Samstag gegen Schalke 04 war alles so wie immer: Füllkrug stand für Werder auf dem Feld – und erzielte beim 1:0 im Duell der ungleichen Aufsteiger das Tor des Tages.

1. FSV Mainz 05

Wie lief es bisher? Platz zehn nach den ersten 16 Partien, das ist rein tabellarisch okay für Mainz 05. Doch mal wieder ist man auf der Suche nach Konstanz auf hohem Niveau: Niederlagen gegen zum Saisonstart desolate Leverkusener und kurz vor der Pause eine Pleite beim kaum wettbewerbsfähigen Tabellenletzten Schalke 04 trüben die Bilanz arg ein. Trainer Bo Svensson sagte dem SWR im Trainingslager: "Die Kontinuität war nicht vorhanden. Auch nicht in der Trainingsarbeit, wenn wir ehrlich sind." Der Däne, der im Winter vor zwei Jahren ein völlig demoralisiertes Team auf dem letzten Platz übernommen hatte, hat den FSV Mainz 05 längst konsolidiert und das auf eine Art, "dass alle paar Monate Diskussionen um unseren Trainer entstehen, das ist bei Bo genauso - und ein Kompliment für jeden Trainer. Wir wären aber nicht im Ansatz bereit, mit irgendeinem anderen Verein zu reden", sagte Sportvorstand Christian Heidel im "Kicker". Ein Luxusproblem. Aber das Mittelmaß - oder viel mehr das nicht ausgeschöpfte Potenzial - nervt Svensson.

1. FSV Mainz 05 Zugänge: Brajan Gruda (eigene U19), Andreas Hanche-Olsen (KAA Gent) Abgänge: Niklas Tauer (per Leihe zum FC Schalke 04)

Was ist der aktuelle Stand? Svensson mahnte Neuzugänge an, einen bekam er: Mit Andreas Hanche-Olsen kommt ein weiterer Verteidiger. Doch in der langen Winterpause ging es vor allem darum, künftig aus dem Vorhandenen wieder mehr zu machen: "Wenn wir in den Bereichen, die uns ausmachen sollen, weiter so performen, dann werden wir Probleme bekommen", warnte Svensson beim SWR. "Deswegen ist es wichtig, uns noch einmal bewusst zu machen, was unsere Identität ist." Die konsequente, intensive, anstrengende Arbeit gegen den Ball, Umschaltspiel mit maximaler Überzeugung und Intensität: Mainz 05 will wieder mehr Mainz 05 werden.

TSG 1899 Hoffenheim

Wie lief es bisher? Ein desaströser Dezember hat der TSG Hoffenheim die Halbjahresbilanz gehörig verhagelt: Nur einen Punkt holte man aus den letzten fünf Spielen vor der WM-Pause, aus den Champions-League-Rängen stürzte man in den Abstiegskampf. Das soll nur eine nervige Momentaufnahme sein. "Die Punkte will ich mir wieder holen. Und das am liebsten noch in den letzten beiden Spielen in der Hinrunde", sagte Verteidiger Kevin Vogt dem SWR. "Mein Blick geht nach wie vor nach oben, und da stehe ich auch total zu." Dass das legitim ist, hat die TSG Hoffenheim zuvor gezeigt: Unter André Breitenreiter spielt das Team attraktiven, schnellen Fußball. Da will man wieder hinkommen.

TSG 1899 Hoffenheim Zugänge: Kasper Dolberg (Leihe von OGC Nizza, Frankreich), Lucas Ribeiro (Leihe von Ceará SC, Brasilien) Abgänge: Georginio Rutter (Leeds United, England), Benjamin Hübner (verletzungsbedingtes Karriereende)

Was ist der aktuelle Stand? In der Winterpause flossen bei der TSG Hoffenheim Tränen: Georginio Rutter wechselt zu Leeds United und verlässt den Klub, zu dem er vor drei Jahren als 17-Jähriger gewechselt war, mit einem buchstäblich weinenden Auge. 40 Millionen Euro Ablöse fließen dafür in die Kassen. Beeindruckend. In die Bresche soll mit Kasper Dolberg einer springen, der zuletzt in eine Karriereeinbahnstraße geraten war. Der dänische Angreifer soll der ineffizienten Hoffenheimer Offensive wieder die notwendige Durchschlagskraft verleihen. Oder wie es Manager Alexander Rosen beschrieb: "Wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel eine Komponente verleihen kann, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben und sind auch vor dem Hintergrund unserer personellen Situation im Angriff froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, einen solchen Spieler für uns zu gewinnen." Der Weg zurück nach oben führt eben über Tore.

Bayer 04 Leverkusen

Wie lief es bisher? Das Thema Kampf um die Meisterschaft war vor dem ersten Anpfiff der Saison keines, das auf die Tabu-Liste gehoben worden war. Als stark genug wähnte man unter dem Bayer-Kreuz den eigenen Kader. Doch die zarte Hoffnung auf eine echte Attacke wurde krachend zerschlagen. Anfang Oktober war die Lage so gefährlich geworden, dass der hochgeschätzte Trainer Gerardo Seoane entlassen wurde. Bayer war im Abstiegskampf. Hatte man sich tatsächlich so blenden lassen, so vertan mit der Kader-Bewertung? Auf Seoane folge Xabi Alonso, eine spanische Ikone. Ein Weltmeister. Neuer Glanz, aber alte Probleme. Die Balance stimmte einfach nicht. Der Klub taumelte weiter und stabilisierte sich tatsächlich erst in der Vor-WM-Woche. Bis dahin war Leverkusen nicht nur auf Augen- sondern auch auf Punkthöhe mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum. Ein ungewohntes Umfeld. Dass es nicht zur Monster-Depression kam, verhinderte eine perfekte englische Woche mit neun Punkten.

Bayer 04 Leverkusen Zugänge: Noah Mbamba (Club Brügge, Belgien) Abgänge: Paulinho (Leihe zu Atlético Mineiro, Brasilien)

Was ist der aktuelle Stand? Der Glaube ist zurück am Bayer-Kreuz. Und das hängt nicht nur an dem perfekten Jahresausklang 2022, sondern vor allem an Florian Wirtz. Das größte Talent des deutschen Fußballs neben dem Münchner Jamal Musiala ist nach seinem Kreuzbandriss zurück und in Topform. Mit faszinierender Leichtigkeit dribbelte der 19-Jährige im Test gegen den FC Venedig in den Strafraum, ließ fünf Gegner stehen - und vollendete lässig ins lange Eck. Alonso vergleicht ihn angesichts seiner herausragenden Qualitäten bereits mit Lionel Messi. Eine Bürde, die sicher nicht sein muss. "Florian ist ein Geschenk für mich als Trainer", schwärmte er. Mit Wirtz will Bayer die enttäuschende Hinrunde vergessen machen. Hoffnungen setzen die Verantwortlichen auch in das belgische Top-Talent Noah Mbamba, wenn auch eher perspektivisch. Wohin die Reise kurz- bis mittelfristig indes geht? Unklar, aber sicher nicht zum Titel.

