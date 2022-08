Mit einer unvergesslichen Aufholjagd besiegt Aufsteiger Werder Bremen den Meister-Kandidaten Borussia Dortmund - und sichert sich damit sogar einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Bundesliga. Denn was in Dortmund passiert, hat es in Deutschlands höchster Spielklasse noch nie gegeben.

Herrlich verrückte Bundesliga, was war da denn los bitteschön? Innerhalb von sechs Minuten dreht Aufsteiger Werder Bremen ein 0:2 bei Borussia Dortmund und siegt am Ende mit 3:2 (0:1). Die Hanseaten schreiben damit sogar Bundesliga-Geschichte: Denn noch nie hatte eine Mannschaft aus Deutschlands höchster Spielklasse jemals drei Treffer ab der 89. Minute erzielt. Und der BVB hatte seit der Saison 1981/82 zu Hause nicht mehr nach einer 2:0-Führung verloren (damals ein 2:3 gegen einen anderen Nordklub, den HSV).

Welch eine Aufholjagd: Werder ist schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, aber außer ein paar halbherzigen Chancen gelingt vor dem Tor der Dortmunder wenig. Genauso beim mauen BVB, der dann aber aus dem Nichts kurz vor der Pause in Figur von Julian Brandt zum 1:0 zuschlägt. Die gut 81.000 Zuschauer jubeln, Bremen schleicht in die Kabine.

Doch in den zweiten 45 Minuten geben die Aufsteiger selbst dann nicht auf, als Raphael Guerreiro (77.) aus dem Rückraum den vermeintlichen endgültigen Siegtreffer erzielt. Stattdessen stellen drei Joker das Spiel komplett auf den Kopf - und sorgen für eine noch nie dagewesene Show in der Bundesliga. Zunächst ist es der Engländer Lee Buchanan, der in der 89. wunderschön per Außenrist zum Anschluss trifft. Ein Ehrentreffer für die tapfer kämpfenden Bremer, denkt fast jeder auf den Dortmunder Tribünen und an den Fernsehbildschirmen.

"Wir haben nie aufgehört"

Dann rammt Mittelfeldspieler Niklas Schmidt, ein Wechselkandidat bei den Hanseaten, in der 93. Minute einen Kopfball ins rechte Toreck - und ins Herz der BVB-Spieler und -Fans. Doch damit nicht genug. Es schlägt wieder die Stunde des Oliver Burke. Wie beim späten 2:2 gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag soll der Stürmer auch in Dortmund das letzte Wort haben. Vom rechten Strafraumeck haut er die Kugel mit Schmackes ins Tornetz - der Eintrag ins Bundesliga-Geschichtsbuch ist perfekt.

"Bis der Schiedsrichter abgepfiffen hat, glaubt man immer dran", jubelt Schmidt nach dem Spiel im NDR-Hörfunk. "Wir haben sehr mutig gespielt und Dortmund nicht wirklich zu Chancen kommen lassen. Wir haben nie aufgehört." Die Bremer Mannschaft könne laut des Torschützen mit jedem Team der Bundesliga mithalten.

"Olli war anzumerken, dass er eine gute Trainingswoche hatte und ihm dieser Treffer sicherlich geholfen hat", hatte Ole Werner bereits am Donnerstag über Burke gesagt. Dass es in Dortmund zu solch einer unvergesslichen Aufholjagd und direkt zu einem historischen Rekord reichen würde, davon dürfte selbst Werders Chefcoach nicht geträumt haben.