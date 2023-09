"Rauchst du noch oder dampfst du schon?" Hersteller von E-Zigaretten werben damit, dass ihre Verdampfer helfen, um vom Rauchen wegzukommen. Welche Auswirkungen Rauchen und Dampfen auf die männlichen Geschlechtsorgane von Nagern haben, testen Forschende im Labor.

Nicht nur das Rauchen von Zigaretten, sondern auch das Dampfen von E-Zigaretten könnte dazu führen, dass sich die Hoden verkleinern und die Spermienzahl verringert. Ein Forschungsteam der Cumhuriyet-Universität im türkischen Sivas hat bei einer Untersuchung an Ratten zudem herausgefunden, dass der Vapo-Dampf das sexuelle Verlangen bei den Nagern einschränkt.

Für die Untersuchung wurden drei Gruppen von insgesamt 24 männlichen Ratten gebildet. Zunächst wurden verschiedene Gesundheitsparameter festgestellt, wobei auch die Hoden aller Nager vermessen wurden. Die erste Gruppe wurde unter einer speziell entwickelten Glasglocke normalem Zigarettenrauch ausgesetzt, die zweite wurde mit E-Zigaretten "bedampft", die dritte Gruppe war die Kontrollgruppe. Der Dampf, der verwendet wurde, war ohne Aroma- und Geschmacksstoffe, enthielt aber 0,6 mg/ml Nikotin.

Kleinere Hoden, weniger Spermien

Die Forschenden maßen mehrere biologische Faktoren und stellten dabei fest, dass die Spermienanzahl bei den Ratten der Kontrollgruppe bei 98,5 Millionen pro Milliliter lag - die der Nager, die bedampft worden waren, war auf 95,1 Millionen pro Milliliter gesunken. Am dramatischsten sank jedoch die Spermienanzahl bei den Ratten, die Zigarettenrauch einatmen mussten. Sie lag bei nur noch 89 Millionen pro Milliliter. Auch die Hoden dieser Tiere waren im Vergleich zu den Tieren der anderen beiden Gruppen am kleinsten und wogen weniger. Das Untersuchungsergebnis zeigt, dass der Rauch der klassischen Zigaretten am schädlichsten auf die Fortpflanzungsorgane und deren Funktionen wirkt.

"Die Idee, die sich bei den Leuten so ein bisschen breitgemacht hat, nach dem Motto 'Die E-Zigarette ist die gesunde Alternative zur Verbrennungszigarette', ist natürlich Unsinn", betont Dr. Christoph Specht bei ntv/RTL. Bekannt sei bereits, dass Nikotin entzündliche Prozesse im Körper auslöse. "Das findet auch an den Hoden statt und damit wird die Spermienproduktion verhindert", erklärt der Allgemeinmediziner und Wissenschaftsjournalist. In jungen Jahren könne der Körper diese Auswirkungen noch kompensieren, da ohnehin ein Überschuss an Spermien produziert werde und die Auswirkungen daher nicht spürbar seien: "Aber irgendwann ist halt auch damit Schluss und dann wird's schwierig", denn mit zunehmendem Alter nehme statistisch gesehen sowohl die Qualität als auch die Anzahl der Spermien ab.

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden im Fachmagazin für Männergesundheit "Revista Internacional de Andrología" veröffentlicht. Sie geben lediglich einen Hinweis darauf, wie sich das Dampfen auf die Männergesundheit auswirken könnte. Weitere Untersuchungen dazu sind dringend nötig.