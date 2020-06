Das schönste Hotel, die beste Waschmaschine? Ein Blick auf Online-Bewertungen hilft vermeintlich weiter. Doch die vergebenen Sterne können täuschen. Denn auf Bestellung liefern Agenturen positive Bewertungen bei Amazon, Google & Co, wie die Stiftung Warentest investigativ aufdeckt.

Anhand einer Skala von eins bis fünf Sternen bewerten Kunden den Toaster bei Amazon oder das Hotel auf dem Reiseportal. Theoretisch soll so die Kaufentscheidung für Waren oder Dienstleistungen erleichtert werden. Praktisch mischen sich aber mittlerweile unter die echten Rezensionen auch Fake-Bewertungen. Und so erstrahlt das Produkt auf einmal in einem ganz neuen Glanz. Top-Bewertungen kann man bei Agenturen im Internet kaufen, zum Beispiel zehn Stück für 99 Euro. Die Stiftung Warentest hat hinter die Kulissen der Sterneindustrie geschaut, und dabei hat sich so manch dunkler Abgrund aufgetan.

Warentest investigativ

Die Tester meldeten sich inkognito bei sieben Agenturen an und verfassten 42 Produktrezensionen. Dabei wollten sie vor allen Dingen wissen, ob auch kritische Bewertungen erwünscht sind. In 63 Prozent aller Rezensionen mischten sich die Agenturen ein. Bei jeder vierten Kritik wiesen diese die Tester an, vier oder fünf Sterne zu vergeben. In 21 Prozent der Fälle durften die Tester die Waren nicht einmal ausprobieren. Es ist also im Internet nicht alles Gold, was glänzt.

So erkennen Sie unseriöse Bewertungen

Lesen Sie die negativen Rezensionen und suchen Sie nach Übereinstimmungen. Klagen mehrere Nutzer über denselben Mangel, kann das ein Hinweis auf eine Schwachstelle sein.

Klicken Sie bei Amazon oder Google auf das Profil des Rezensenten. Da lässt sich einiges erfahren: Wer immer fünf Sterne vergibt oder in einer Woche zehn Handys bewertet, ist sehr wahrscheinlich kein echter Verbraucher.

Häufen sich positive Bewertungen innerhalb kurzer Zeit oder folgen auf eine schlechte mehrere richtig gute Bewertungen, wurde womöglich ebenfalls getrickst.

Besserer Schutz ist geplant

EU-Kommission und Bundeskartellamt wollen gegen das boomende Geschäft mit den Fake-Bewertungen angehen. Zukünftig sollen Internetseiten offenlegen, ob und wie sie kontrollieren, dass Rezensionen von echten Kunden stammen, die die Waren wirklich gekauft und benutzt haben. Die Regelung ist Teil der EU-Richtlinie "New Deal for Consumers", die am Anfang des Jahres in Kraft trat. Allerdings haben die EU-Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.