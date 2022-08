Rekordinflation, Krieg, Pandemie. Die Welt befindet sich in einer Dauerkrise. Und Sparer stehen vor dem Problem, wie und wo sie ihr Geld noch anlegen können. Immer mehr Sparer versuchen sich daher am Kapitalmarkt.

Auch wenn die Zinsen zuletzt wieder gestiegen sind: Um die Rekordinflation auszugleichen, reichen festverzinsliche Anlagen bei Weitem nicht mehr aus. Auf der Suche nach einem unbestechlichen Anlageberater für den Kapitalmarkt entscheiden sich viele inzwischen für sogenannte Robo-Advisors. Der Begriff steht für eine Software, die eigenständig entscheidet, welche Aktien oder Fonds sie für den jeweiligen Kunden erwirbt - abgestimmt auf dessen Anlageziele und Risikoprofil. Die Investments unterscheiden sich dabei, je nachdem, wie nachhaltig die Anlagestrategie sein soll - und welche Risiken der Anleger in Kauf nehmen will.

Wer sich zum ersten Mal an die Börse wagt, wird aber nicht nur auf die Performance seines Portfolios achten. Viele Neulinge am Kapitalmarkt wünschen sich vor allem auch eine gute Beratung. Die FMH-Finanzberatung hat deshalb im Auftrag von ntv geprüft, welche Anbieter ihren Kunden den besten Service bieten. Kosten und Performance spielten im aktuellen Vergleich hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Sie flossen mit insgesamt einem Drittel in die Bewertung ein. Zwei Drittel der möglichen Punkte hingegen vergab FMH für Service und Beratung.

Die besten Robo-Advisors für klassische und nachhaltige Anlagestrategien

Die Angebote in diesem Bereich sind überraschend vielfältig. So offeriert beispielsweise die mit sehr gut bewertete Robin/Deutsche Bank bei einer klassischen Anlagestrategie bis zu 15 Mal im Jahr ein sogenanntes Rebalancing und bringt damit die unterschiedlichen Anlageklassen im Portfolio wieder in das vom Sparer gewünschte Verhältnis.

Bei Zeedin - Hauck Aufhäuser Lampe profitieren Kunden von einer fondsbasierten Vermögensverwaltung. Zudem organisiert der Anbieter regelmäßige Kundenevents, gibt einen halbjährlichen Kapitalmarktausblick und ermöglicht Portfolio-Review Gespräche. Whitebox, ebenfalls ein sehr guter Anbieter im klassischen Segment, unterstützt Sparer mit einer Expertenhotline und Hilfe bei der Depoteröffnung.

Auch wer besonderen Wert auf nachhaltige Geldanlagen legt, muss auf Service bei den Robos nicht verzichten. Beim Spitzenreiter in diesem Segment, easyfolio Green, ist ein Abschluss sogar nur nach vorheriger Beratung möglich.

Der ebenfalls sehr gute Evergreen punktet unter anderem mit der monatlichen "Fondsmanagement-Sprechstunde". Scalable Capital macht seine Kunden mit Webinaren und Informationsvideos fit für die Börse. Der Robo-Advisor growny ist aufgefallen mit einem Mietkautionskonto per ETF, einer guten Performance und gut erreichbaren Beratern, wenn Bedarf besteht. Das Premium Paket von quirion, sowohl top bei den nachhaltigen als auch bei den klassischen Anlage-Strategien, glänzt neben einer sehr guten Performance mit Online-Events und privater Finanzplanung.