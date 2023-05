Für die meisten ist die tägliche Dusche Usus. Mit unter der Brause: ein Duschgel. Das soll den Körper reinigen. Bei Menschen mit empfindlicher Haut gerne auch besonders sanft. Öko-Test hat 32 Produkte getestet. Vor allem bei Produkten der Naturkosmetik gibt es nichts zu meckern.

Wer unter Hautproblemen leidet, möchte bei der Körperpflege alles richtig machen und wird von den Kosmetikfirmen mit speziellen Produktlinien umworben. Doch eine verbindliche Definition, welche Eigenschaften Kosmetik haben muss, die speziell "für sensible Haut" oder als "sensitiv" ausgelobt ist, gibt es nicht.

Öko-Test wollte es genau wissen und hat 31 entsprechend deklarierte Duschgele zu Preisen zwischen 0,45 und 14,28 Euro pro 300 Milliliter mit unter die Brause genommen und auf ihre inneren Werte überprüft. Die meisten Hersteller verwenden Formulierungen wie "milder", oder "schonender reinigend". Viele verzichten jedoch auf deklarationspflichtige Duftstoffe oder erklären, ihr "sensitives" Duschgel weniger stark zu parfümieren.

Aber immerhin: An den Inhaltsstoffen von 12 der 31 Produkte haben die Tester grundsätzlich nichts auszusetzen. Weil empfindliche Haut von Duftstoff- oder Konservierungsmittelallergie über leichtes Austrocknen bis hin zu Neurodermitis aber ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat, können sie allerdings selbst die "sehr guten" Produkte nicht pauschal für jede Haut empfehlen. Das nur vorne weg.

Ein Duschgel fällt durch

Denn ansonsten kommt Öko-Test zu einem weitgehend sauberen Ergebnis. Alle 10 Produkte der Naturkosmetik und 2 konventionelle Produkte schneiden durchweg "sehr gut" ab.

In der "Palmolive Naturals Sensitive Duschcreme" hat das mit der Untersuchung beauftragte Labor allerdings den synthetisch hergestellten Moschusduft Galaxolid nachgewiesen. Öko-Test kritisiert den Einsatz von Galaxolid und anderen künstlichen Moschusverbindungen schon seit Jahren. Die Sicherheit des Stoffes für Mensch und Umwelt wird in der EU derzeit neu bewertet. Dabei geht es unter anderem um den Verdacht, dass er das Hormonsystem stören könnte, und er wurde sogar schon in Muttermilchproben nachgewiesen. Viele Hersteller haben den umstrittenen Stoff mittlerweile aus ihren Produkten entfernt - nicht so das Testschlusslicht Palmolive ("mangelhaft").

19 von 21 konventionellen Produkten arbeiten mit PEG/PEG-Derivaten wie Sodium Laureth Sulfate. Diese können die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen. Nur die "Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche" und das "Speick Duschgel Sensitiv Hair + Body" kommen ohne aus. Beide wurden für "sehr gut" befunden und sind für 0,95 beziehungsweise 6,47 Euro zu haben.

Naturkosmetik mit Bestnote

Aber auch alle 10 zertifizierten Naturkosmetikprodukte kommen ohne die genannten Problemstoffe aus. Infolgedessen wurden unter anderem die günstigen "Alverde Ultra Sensitiv Duschcreme" von DM (2,63 Euro), die "Blütezeit Sensitiv Pflegedusche" von Budni/Edeka/Netto (2,68 Euro) und das "Alterra Sensitiv Dusch-Shampoo" von Rossmann (2,75 Euro) mit der Bestnote bewertet.

Den gesamten Test gibt es gratis hier.