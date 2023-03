Der Weltklimarat IPCC legt seinen jüngsten Bericht vor - die Quintessenz aus vielen Berichten der vergangenen Jahre. Die Lage sieht demnach nicht gut aus, die Zeit wird langsam knapp. Doch, betont der Weltklimarat: Wir könnten etwas bewirken, wenn wir nur wollten.

Es ist mal wieder so weit: Der Weltklimarat IPCC stellt einen weiteren Bericht zum bisher wenig erfolgreichen Kampf gegen die Erderwärmung vor. Erneut mahnen die Autoren, dass schnell gehandelt werden muss, um das Klima zu retten. So weit, so wenig überraschend. Doch es gibt auch Positives zu berichten: "Es gibt Hoffnung", sagte der Weltklimarats-Vorsitzende Hoesung Lee bei der Präsentation der Ergebnisse in Interlaken. Deutlich wird aber auch: Das Zeitfenster, um die Hoffnung nicht sterben zu lassen, ist klein.

Was der Weltklimarat diesmal präsentierte, war der sogenannte Synthesebericht. In ihn fließen sechs verschiedene frühere Berichte ein, darunter drei Teile des 6. IPCC-Sachstandsberichts und drei Sonderberichte. Was sind also die wichtigsten Botschaften daraus? Hier eine Übersicht:

Die CO2-Emissionen steigen wieder

Traurig, aber wahr, von sinkenden CO2-Emissionen kann noch lange nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Emissionen steigen nach einem kleinen Rückgang wegen der Corona-Pandemie wieder steil nach oben. "Das Tempo und der Umfang der bisherigen Maßnahmen sowie die derzeitigen Pläne sind unzureichend, um den Klimawandel zu bekämpfen", stellt der Weltklimarat fest. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich alarmiert: "Das Tempo der Erwärmung ist das höchste seit 2000 Jahren", sagte er in einer Reaktion auf den Bericht. "Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist so hoch wie zuletzt vor zwei Millionen Jahren. Die Klima-Zeitbombe tickt." Sollte es so weitergehen, wie bisher, steuere die Welt auf eine Erwärmung von 2,2 bis 3,5 Grad zu, warnte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas.





Traurig, aber wahr, von sinkenden CO2-Emissionen kann noch lange nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Emissionen steigen nach einem kleinen Rückgang wegen der Corona-Pandemie wieder steil nach oben. "Das Tempo und der Umfang der bisherigen Maßnahmen sowie die derzeitigen Pläne sind unzureichend, um den Klimawandel zu bekämpfen", stellt der Weltklimarat fest. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich alarmiert: "Das Tempo der Erwärmung ist das höchste seit 2000 Jahren", sagte er in einer Reaktion auf den Bericht. "Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist so hoch wie zuletzt vor zwei Millionen Jahren. Die Klima-Zeitbombe tickt." Sollte es so weitergehen, wie bisher, steuere die Welt auf eine Erwärmung von 2,2 bis 3,5 Grad zu, warnte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas. Wissen Menschgemachte Veränderungen Flussdeltas drohen unter Meeresspiegel zu sinken Die Folgen des Klimawandels sind bereits zu spüren

Es gibt nichts mehr zu leugnen: Bereits jetzt leiden Menschen weltweit unter den Auswirkungen des Klimawandels, so der IPCC-Bericht. Besonders hart davon getroffen würden nicht die Verursacher, die reichen Industrienationen, sondern ausgerechnet die schwächsten Menschen und Ökosysteme. "Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Regionen, die besonders anfällig für den Klimawandel sind. In den letzten zehn Jahren war die Zahl der Todesfälle durch Überschwemmungen, Dürren und Stürme in hochgradig gefährdeten Regionen 15 Mal höher", sagte Aditi Mukherji, eine der 93 Autoren des Syntheseberichts.



Drastische Beispiele sind etwa die Hitze und Überschwemmungen in Indien und Pakistan im Jahr 2022 und die anhaltende Dürre südlich der Sahara. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete jüngst, dass es in Somalia wegen der Dürre im vergangenen Jahr bis zu 43.000 zusätzliche Todesfälle gegeben haben könnte. Aber nicht nur in armen Ländern gibt es Opfer: "In allen Regionen sterben Menschen an der extremen Hitze", warnt das IPCC. Das gilt auch für Europa.

Wir können das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten

"Der Report hat eine Botschaft der Hoffnung", sagte Weltklimarat-Vorsitzender Lee. Denn es ist der Menschheit tatsächlich noch möglich, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu deckeln, wie es 2015 im Pariser Klimaabkommen als Idealziel vereinbart wurde. Doch die Anforderungen sind gewaltig: Die weltweiten CO2-Emissionen müssten bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2019 sinken, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. "Wir können heute noch nicht sagen, dass wir es nicht schaffen", sagte Klimaforscher Hans-Otto Pörtner im ZDF, der federführend am aktuellen Sachstandsbericht des IPCC mitgearbeitet hat. "Aber wir können natürlich sagen, das Risiko ist durch die Verzögerungen der letzten Jahrzehnte massiv gestiegen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel reißen werden."