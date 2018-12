Ratgeber

"Goldener Windbeutel 2018": Hier ist die "dreisteste Werbelüge"

Behumpst wird niemand gerne. Dennoch werden auch im Supermarkt Verbraucher regelmäßig durch Werbelügen und Mogelpackungen von den Herstellern getäuscht. Doch das bleibt nicht ungesühnt. Via Verleihung eines Negativpreises. Das ist der Gewinner.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat zum achten Mal zur Wahl gerufen, und auch dieses Jahr haben fast 70.000 Teilnehmer über die dreisteste Werbelüge abgestimmt. Und - tätäräta - der Goldene Windbeutel 2017 geht an das "Glacéau Smartwater" von Coca-Cola.

Auch für die Kür 2018 hatten Teilnehmer der Aktion fünf Produkte für den Negativpreis zur Wahl. Eine knappe Mehrheit hat sich schließlich für das "Smartwater" entschieden. Die Kritik: Anders als von Coca-Cola suggeriert, ist das "Smartwater" nicht besser als herkömmliches Mineralwasser – kostet aber bis zu siebenmal mehr.

"Coca-Cola betreibt dreiste Verbraucherabzocke mit dem Grundnahrungsmittel Nummer Eins. Um den Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen, hat sich Coca-Cola ein hanebüchenes Bearbeitungsverfahren ausgedacht, das wissenschaftlich klingt, aber völlig unsinnig ist. Das "Smartwater" ist einfach nur ein schnödes Wasser, teuer verkauft", sagte Sophie Unger von Foodwatch, Wahlleiterin beim Goldenen Windbeutel 2018. Die Verbraucherorganisation forderte Coca-Cola auf, das Werbemärchen zu stoppen – und nahm gleichzeitig den Lebensmittelhandel in die Pflicht: Unternehmen des deutschen Einzelhandels dürften die Werbelüge des Jahres nicht länger verkaufen. "Der Einzelhandel verdient an den wolkigen Werbeversprechen kräftig mit – damit muss Schluss sein. Die Händler müssen das Coca-Cola-Mogelprodukt aus den Regalen räumen", so Unger.

Coca-Cola bewirbt sein Produkt "Smartwater" als "dampfdestilliertes natürliches Mineralwasser für einen klaren, frischen Geschmack". Hinter Werbesprüchen wie "von Wolken inspiriert" steckt laut Foodwatch ein simpler Vorgang: Das Wasser wird zuerst verdampft und dann wieder aufgefangen, verloren gegangene Mineralstoffe werden später künstlich wieder hinzugefügt. Die Verbraucherorganisation kritisiert das Verfahren aber als ernährungsphysiologisch völlig unnützen Trick, den die Verbraucher teuer bezahlen müssen: Mit 1,65 Euro pro Liter ist das Getränk bis zu sieben Mal teurer als normales Mineralwasser.

Außer dem "Smartwater" waren vier weitere Produkte für den Goldenen Windbeutel 2018 nominiert. Das Ergebnis im Detail:

Glacéau Smartwater von Coca-Cola (21.235 Stimmen, entspricht 30,5 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen)

Kids Tomato Ketchup von Heinz (19.547 Stimmen, 28,1 Prozent)

Corny Milch von Schwartau (10.889 Stimmen, 15,6 Prozent)

Bratöl Olive von Dennree (9.398 Stimmen, 13,5 Prozent)

Erbseneintopf Gut und Günstig von Edeka (8.546 Stimmen, 12,3 Prozent)

Foodwatch will den Negativpreis heute um 11 Uhr bei der Firmenzentrale in Berlin überreichen.

