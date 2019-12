Die Achtelfinals der Champions League stehen fest: Für Borussia Dortmund gibt es das Wiedersehen mit einem Ex-Coach, der FC Bayern erlebt die Neuauflage des "Finale Dahoam". Leipzigs Fußballer dürfen sich auf den Besuch von Star-Trainer Mourinho freuen.

Für Dortmund kommt es im Achtelfinale der Champions League zu einem Wiedersehen mit einem Ex-Trainer: Die Borussia trifft in der Fußball-Königsklasse auf Thomas Tuchel und Paris St. Germain. Auch der FC Bayern München erwischte ein Los mit Historie. Der deutsche Rekordmeister spielt gegen den FC Chelsea um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Damit kommt es zur Neuauflage des Endspiels von 2012 - damals besiegte der englische Klub den FC Bayern beim "Finale Dahoam" in der Münchner Arena nach Elfmeterschießen. Der dritte deutsche Vertreter darf sich derweil auf "The Special One" freuen. RB Leipzig bekommt es mit Tottenham Hotspur und dessen Coach Jose Mourinho zu tun.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 18./19./25./26. Februar 2020 ausgetragen, die Rückspiele am 10./11./17./18. März. Die Auslosung der Viertelfinal- und Halbfinals findet am 20. März 2020 statt.