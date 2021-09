Nach ihrem historisch schlechten Wahlergebnis will die CDU einen Kurs der Erneuerung einschlagen. Wie dieser aussieht, ist noch offen. Klar ist nur: Ohne Kanzleramt wird sich Armin Laschet nicht als CDU-Vorsitzender halten können. Diese CDU-Politiker gelten derzeit als mögliche Nachfolger.

Nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl ist in der Union so viel von Erneuerung die Rede, dass klar ist: Parteichef Armin Laschet ist vor allem deshalb noch im Amt, damit die CDU bei etwaigen Jamaika-Verhandlungen nicht kopflos auftreten muss. Sollte die Union in die Opposition gehen, werde Laschet "bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren", sagte der am Dienstag neu gewählte Fraktionschef Ralph Brinkhaus.

Für Laschet heißt es: Kanzler oder Karriereende, denn als CDU-Chef wird er sich nicht halten können, wenn die Erneuerung kommt, und eine Rückkehr nach NRW hat Laschet ausgeschlossen. "Ich finde, unser Ziel muss sein, tatsächlich durch Erneuerung, programmatisch, strukturell, auch personell, dass wir in vier Jahren nicht noch mal 50 Abgeordnete weniger sind, sondern 100 mehr", sagte CDU-Vize Jens Spahn dem Deutschlandfunk. Wenn Jamaika nicht zustande kommt, "dann werden wir einen Prozess einleiten", so CDU-Vorstandsmitglied Carsten Linnemann bei ARD-Talkerin Sandra Maischberger. "Ich möchte gerne mindestens vier oder acht Wochen auch über die Inhalte reden, weil wenn wir sofort über die Köpfe reden, wird's schwierig."

Allerdings stehen Köpfe immer auch für Inhalte. Wann die Debatte über eine Laschet-Nachfolge ausbricht, ist derzeit noch völlig offen. Wenn es so weit ist, dürften folgende Namen genannt werden.

Friedrich Merz

Eine Funktion in der CDU hat Friedrich Merz nicht, aber seit der Wahl ist er wieder Mitglied des Deutschen Bundestags - das war er zuletzt 2009. Er kandidierte bereits zwei Mal für den CDU-Vorsitz: 2018 unterlag er knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, 2020 gegen Armin Laschet. Mit 65 Jahren würde es ihm schwerfallen, eine erneute Kandidatur als Erneuerung zu verkaufen. In der Diskussion um die Wiederwahl von Ralph Brinkhaus als Fraktionschef wurde allerdings auch Merz als Interessent genannt. Man wird also davon ausgehen können, dass er seine Ambitionen auf Einfluss in der Union nicht aufgegeben hat. Inhaltlich stünde Merz für einen konservativeren und wirtschaftsliberalen Kurs. Im Wahlkampf hat er versucht, sich und die CDU mit identitätspolitischen Themen wie dem Kampf gegen gendergerechte Sprache zu profilieren.

Jens Spahn

Dass Jens Spahn mehr sein will, ist seit Jahren kein Geheimnis mehr; im Deutschlandfunk wurde der 41-Jährige natürlich auch gefragt, ob er Interesse am CDU-Vorsitz hätte, wenn Laschet das Amt nicht mehr wolle. Er gab darauf die Antwort, die man in einer solchen Situation geben muss: Er habe "Interesse daran, dass wir in Deutschland eine stabile Regierung bekommen" und "gleichzeitig die Partei sich erneuert". Und fügte hinzu: "Alles andere besprechen wir in den nächsten Tagen."

Als Merz 2018 gegen Kramp-Karrenbauer kandidierte, war Spahn mit von der Partie, er kam damals in der ersten Runde zwar nur auf den dritten Platz. Aber die Art, wie er seine Kandidatur durchzog, verschaffte Spahn breiten Respekt in der CDU. Zwei Jahre später trat er nicht erneut an, sondern unterstützte Laschet. Teil dieser "Team"-Lösung war, dass Spahn zu einem der fünf Stellvertreter des Bundesvorsitzenden gewählt wurde - allerdings mit dem schlechtesten Ergebnis aller Kandidaten. Da mag eine Rolle gespielt haben, dass er zuvor in einer Fragerunde für Laschet plädiert hatte, was das Merz-Lager als unfair empfand. Oder es könnte an Berichten gelegen haben, dass er Chancen für seine eigene Kanzlerkandidatur sondiert haben solle. Von Spahn stammt das kluge Zitat, man werde einander nach der Corona-Pandemie wahrscheinlich viel zu verzeihen haben. Als Gesundheitsminister wurden vor allem ihm Fehler angelastet - etwa bei der Masken-Beschaffung. Wirtschaftsliberale in der CDU, darunter Merz, kritisierten Spahn zudem, weil er einen milliardenschweren Zuschuss aus dem Bundeshaushalt für die Pflegeversicherung durchsetzte.

Carsten Linnemann

Als Chef der Mittelstandsvereinigung gehört Carsten Linnemann zu den einflussreichsten CDU-Politikern. Er kritisiert den Kurs der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel seit Jahren als zu beliebig, in der Form allerdings weniger scharf als Merz. Ebenso lange wird auf ihn verwiesen, wenn der Wunsch nach Aufbruch artikuliert wird. Bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag holte er das beste Erststimmenergebnis in Nordrhein-Westfalen: 48 Prozent (zum Vergleich: Jens Spahn kam in seinem Wahlkreis im Münsterland nur auf 40 Prozent - vier Jahre zuvor waren es noch 51 Prozent). Der 44-Jährige stand lange ein bisschen im Schatten von Jens Spahn, weil dieser politisch auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs war, dabei aber prominenter und ehrgeiziger war. Möglicherweise ist aber genau das eine gute Ausgangslage. Die CDU brauche jetzt "keine Ego-Trips, sondern einen kühlen Kopf", sagte Linnemann bei Maischberger. Nötig sei "eine Wahlanalyse, die es leider in den vergangenen Jahren nicht gegeben hat".

Norbert Röttgen

Neben Merz und Spahn wurde auch Norbert Röttgen genannt, als eine Kampfkandidatur um den Unionsfraktionsvorsitz noch ein mögliches Szenario zu sein schien. Röttgen war die Nummer drei im innerparteilichen Wahlkampf 2020 um den CDU-Vorsitz, er hatte stark mit einer Agenda der Modernisierung geworben. Im Konflikt um die Kanzlerkandidatur stand er als einer von wenigen herausgehobenen CDU-Politikern an der Seite von CSU-Chef Markus Söder. Trotzdem wurden ihm für den Fall einer Bewerbung um den Fraktionsvorsitz nur Außenseiterchancen zugesprochen.

Daniel Günther

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident ist einer von sechs Ministerpräsidenten der CDU. Zwei kommen aus Altersgründen für den CDU-Vorsitz eher nicht infrage (Volker Bouffier, Reiner Haseloff), einer ist in seinem Bundesland nicht abkömmlich (Michael Kretschmer). Und einer ist Armin Laschet. Von den zwei verbliebenen wäre der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein der wahrscheinlichere. Daniel Günther hat bei der letzten Landtagswahl einen erfolgreichen Wahlkampf für die CDU geführt. Viel wichtiger ist aber, was danach kam. Denn seit 2017 zeigt der 48-Jährige mit seiner Jamaika-Koalition, wie die Zukunft der CDU aussehen könnte: Wer angesichts einer immer kleinteiligeren Parteienlandschaft regieren will, wird mehr als einen Partner brauchen. Die Fähigkeit, in einer solchen Konstellation erfolgreich Politik zu machen, ist daher ein hohes Gut.

Nach vier Jahren als Ministerpräsident gewinnt Günther immer mehr an Zustimmung. Er ist der zweitbeliebteste Ministerpräsident in Deutschland - fast drei Viertel der Bevölkerung in Schleswig-Holstein sind mit seiner Arbeit zufrieden. Von solchen Umfrageergebnissen kann Laschet nur träumen. An einer Stelle hakt es bei Günther allerdings. Die jüngsten Umfragewerte deuten darauf hin, dass vor allem die Grünen von Jamaika profitiert haben. Beide Parteien liegen in jüngsten Umfragen etwa gleichauf.

Tobias Hans

Der zweite CDU-Ministerpräsident, der als Parteichef infrage käme, ist Tobias Hans. Der saarländische Ministerpräsident hat bereits eine steile Karriere hinter sich: Mit 39 Jahren wurde er 2017 Ministerpräsident des Saarlandes, zu diesem Zeitpunkt war er bereits drei Jahre lang Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Bei der Wahl erzielte er erstmals seit 2004 wieder ein Ergebnis von über 40 Prozent für die CDU im Saarland. Obwohl er auf Bundesebene unbekannter ist als der Rest auf dieser Liste, hat er sich den Ruf erworben, fleißig und ehrgeizig zu sein. Sein eigenständiger Kurs in der Corona-Politik wurde an der Saar honoriert: Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten stiegen die Zustimmungswerte für den jungen CDU-Politiker zu Beginn dieses Jahres um 20 Punkte. Ob die CDU noch einmal einen Saarländer zum CDU-Vorsitzenden wählen wird, ist allerdings fraglich. Schließlich stammte schon Laschets Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Saarland - und das ging bekanntlich nicht gut aus. Ein weiterer Haken: Sowohl Günther als auch Hans werden kaum bereit sein, ihre Jobs für den Vorsitz einer Oppositionspartei aufzugeben. Und von Kiel oder Saarbrücken würde sich die CDU wohl nicht führen lassen.

Markus Söder

Der bayerische Ministerpräsident ist natürlich kein Anwärter auf den Posten des CDU-Vorsitzenden, das ist klar. Aber frei nach der christsozialen Parteilegende Franz Josef Strauß, der beim Bier einmal wissen ließ, es sei ihm egal, "wer unter mir Bundeskanzler wird", könnte man sagen: Der starke Mann der Union dürfte auf absehbare Zeit Markus Söder sein.