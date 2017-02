Panorama

Angriff von Jugendlichem: Frau will helfen und wird niedergeschlagen

Auf dem Gelände einer Grundschule beobachtet eine Frau eine Gruppe Jugendlicher, die offenbar ein Mädchen belästigen. Die 34-Jährige überlegt nicht lange und spricht die Teenager an. Dann wird sie selber zum Opfer.

Eine Frau ist in Dortmund brutal niedergeschlagen worden, als sie einem Mädchen helfen wollte. Der Fall ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende, die Polizei ging aber erst jetzt an die Öffentlichkeit, denn sie sucht dringend nach Zeugen.

Der 34-jährigen Dortmunderin war auf dem Gelände einer Grundschule eine Gruppe von Teenagern und Kindern aufgefallen. Sie hatte den Eindruck, dass ein circa 13-jähriges Mädchen von drei bislang unbekannten Jugendlichen belästigt wurde. Die Dortmunderin schritt zur Hilfe, sprach die Gruppe an. Unvermittelt schlug einer der jungen Männer aus der Gruppe der Frau mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin stürzte die 34-Jährige zu Boden und verletzte sich. Auf dem Boden trat sie der Teenager mehrfach in den Bauch. Die komplette Gruppe flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als circa 14 Jahre und 1,50 Meter groß beschrieben. Er hatte braune Augen, dunkle Haare und soll nach Angaben des Opfers ein südländisches Aussehen gehabt haben. Das belästigte Mädchen beschreibt die Frau als circa 13 Jahre alt, sie soll blonde Haare gehabt haben und hatte laut Polizeimitteilung "ein deutsches Erscheinungsbild". Zu den anderen aus der Gruppe liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0231-132-7441 um Zeugen-Hinweise. Zur Erinnerung: Der Fall ereignete sich am Samstag, 18. Februar, gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände der Aplerbecker Mark Grundschule.

Quelle: n-tv.de