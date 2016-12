Panorama

Übler Scherz geht schief: Jugendliche verletzen Freund mit Kettensäge

Es sollte ein Witz sein, doch die Aktion endet alles andere als lustig. Vier junge Menschen wollen nach einer Party ihren Freund mit einer Kettensäge erschrecken. Doch der reagiert mit einem fatalen Reflex.

Bei einem makabren Scherz seiner Freunde hat sich ein 18-Jähriger in Nordrhein-Westfalen schwer verletzt. Vier Freunde wollten den jungen Mann nach einer Feier am frühen Montagmorgen in Wickede erschrecken und die Szene als Internetvideo aufnehmen.

Wie die Polizei in Soest mitteilte, starteten sie eine Kettensäge neben dem schlafenden 18-Jährigen. Das Opfer des schlechten Scherzes schlug daraufhin reflexhaft nach dem messerscharfen Werkzeug und verletzte sich schwer an der Hand.

Bei den vier Tätern handelt es sich um einen 22-Jährigen sowie um drei Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung des 22-Jährigen, zuvor hatte hier eine Party stattgefunden. Es sei, sagte ein Polizeisprecher der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", auch die Idee des Erwachsenen gewesen, die Kettensäge zu holen und das Opfer zu erschrecken.

Der 18-Jährige sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die vier Freunde seien "sichtlich schockiert" gewesen, so der Polizeisprecher weiter. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, das Video wurde sichergestellt. Obwohl die Verletzung nicht beabsichtigt war, müsse voraussichtlich mindestens der 22-Jährige mit einer Strafe rechnen.

Laut WAZ gab der Älteste der Freunde an, er sei sicher gewesen, die Kettenbremse sei eingeschaltet gewesen. Mit dieser Sicherheitsvorkehrung lassen sich Unfälle bei Kettensägen eigentlich vermeiden. Der 22-Jährige saß aber offensichtlich einem Irrtum auf.

Quelle: n-tv.de