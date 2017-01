Politik

Klage gegen gemischten Unterricht: Muslimas müssen mit Jungs schwimmen

Ein muslimisches Mädchen aus der Schweiz darf dem Schwimmunterricht mit Jungen nicht fernbleiben. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte laut BBC entschieden.

Ein muslimisches Elternpaar aus Basel hat vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof dagegen geklagt, dass ihre Töchter am gemischten Schwimmunterricht teilnehmen muss. Das Argument: Ihr glaube verbiete ihnen das. Wie die BBC berichtet, haben die Eltern den Prozess verloren, die Mädchen müssen an dem Unterricht teilnehmen.

In Deutschland gab es ein entsprechendes Urteil bereits. In dem Grundsatzurteil entschied das Bundesverfassungsgericht 2013, dass muslimischen Schülerinnen die Teilnahme am gemeinsamen Schwimmunterricht grundsätzlich zugemutet werden könne. Geklagt hatte eine Schülerin aus Frankfurt. Die Eltern des Mädchens mit marokkanischen Wurzeln hatten die Befreiung der damals Elfjährigen vom Schwimmunterricht beantragt. Auch hier lautete die Begründung, muslimische Bekleidungsvorschriften und andere religiöse Gründe untersagten die Teilnahme.

Die Begründung ließen die Richter nicht gelten. Leicht bekleidete Männer seien hierzulande im Sommer überall zu sehen und der Anblick beeinträchtige das Mädchen somit nur "geringfügig" in ihrer Glaubensfreiheit. Der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag überwiege.

Quelle: n-tv.de