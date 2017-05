Politik

Verbot für Abgeordnete: Türkei untersagt erneut Incirlik-Besuch

Um den Luftwaffenstützpunkt im türkischen Incirlik droht neuer Streit: Die Regierung in Ankara verbietet einen geplanten Besuch von Abgeordneten des Verteidigungsausschusses bei den Soldaten der Bundeswehr. Aus welchem Grund, ist noch nicht bekannt.

Die Türkei hat mehreren Bundestagsabgeordneten einen Besuch bei den deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik untersagt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die Obleute des Verteidigungsausschusses des Bundestages am Morgen darüber unterrichtet worden. Die Abgeordneten hatten bereits vergangene Woche vergeblich auf grünes Licht für den Besuch gewartet.

Die Bundeswehr beteiligt sich von Incirlik aus mit "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug an den Luftangriffen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak. Auf der Luftwaffenbasis sind etwa 260 deutsche Soldaten stationiert.

Im vergangenen Jahr hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten über Monate den Besuch bei den deutschen Soldaten in Incirlik verweigert. Im Oktober durften sie dann doch noch anreisen. Grund für die Verstimmung war damals, dass der Bundestag in einer Entschließung die im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Verbrechen als Völkermord anerkannt hatte.

Inzwischen wird das deutsch-türkische Verhältnis noch von anderen Problemen belastet. Dazu zählen die im Wahlkampf von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Regierungsmitgliedern erhobenen Nazi-Vorwürfe gegen die Bundesregierung und die Inhaftierung des deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei.

Quelle: n-tv.de