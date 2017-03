Sport

Nervige Hire-and-Fire-Mentalität: Hannover 96 wird immer kindischer

Von Philipp Köster

Die Posse um den Trainerwechsel beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zeigt: Investoren wie Martin Kind können ihre Klubs ins Chaos stürzen. Allerhöchste Zeit, umzudenken, fordert daher nun unser 11Freunde-Kolumnist!

Auf den ersten Blick steht Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga nicht so schlecht da. Ein Aufstiegsplatz ist nur drei Punkte weg und die Mannschaft schießt die zweitmeisten Tore. Auf den zweiten Blick haben die 96er ein paar ernsthafte Sorgen. Nämlich, dass der Klub schon mal wie ein natürlicher Aufsteiger aussah. Dass die Mannschaft im Gegensatz zur Konkurrenz aus Berlin und Braunschweig nach der Winterpause nicht so recht in Schwung gekommen ist. Und vor allem, dass sich Hannover angesichts des erstklassigen Gehaltsgefüges eigentlich kein zweites Jahr in der Unterklasse leisten kann.

In einem soliden und seriös geführten Klub hätte es nun intensive Bemühungen gemeinsam mit Coach Daniel Stendel gegeben, die Mannschaft wieder zurück in die Spur zu bringen. Die Klubführung hätte bei jeder sich bietenden Gelegenheit dem Trainer den Rücken gestärkt und sich ansonsten mit halbgaren Beurteilungen der sportlichen Lage ostentativ zurück gehalten. Das allerdings von einem Klub wie Hannover 96 zu erwarten, den der allmächtige Boss Martin Kind seit vielen Jahren ebenso selbstherrlich wie erratisch führt, ist herrlich naiv.

Der Unternehmer aus Großburgwedel heuert und feuert seit das Personal nach eigenem Gutdünken. Gerade noch hoch geschätzte Spieler, Trainer und Manager können schon kurze Zeit später in Ungnade fallen und werden dann durch ein mediales Dauerfeuer mürbe geschossen. Nun hat der aktuelle Umgang mit dem mittlerweile geschassten Coach schon eine besondere Qualität. Stendel, der nach dem Abstieg in beeindruckendem Tempo eine neue und für den ständigen Abnutzungskampf der zweiten Liga geeignete Mannschaft aufgebaut hatte, wurde über Wochen immer wieder infrage gestellt und seine Autorität gegenüber der Mannschaft unterminiert.

Nachfolgersuche statt Trainerbekenntnis

Zur Person: Philipp Köster Philipp Köster, Jahrgang 1972, ist Chefredakteur und Herausgeber des Fußballmagazins "11 Freunde". In seiner Kolumne "Kösters Direktabnahme" greift er jeden Dienstag für n-tv.de ein aktuelles Thema aus der Welt des Fußballs auf. Zudem ist er seit der Saison 2016/17 Bundesligaexperte von n-tv.

Kind entblödete sich dabei nicht, eine Woche vor dem Rausschmiss dem Coach noch pathetisch das Vertrauen auszusprechen, wie er es nahezu vor jeder Trainerentlassung tat. Um dann zum Hörer zu greifen und dem "NDR-Sportclub" ein Interview zu geben und freimütig über Nachfolgekandidaten zu plaudern. "Wir beschäftigen uns mit mehreren Namen. Das kann ich bestätigen", verkündete Kind. Das war am Sonntagabend, da war Stendel noch in Amt und Würden.

Und doch ist auch der Umgang mit dem Coach nur eine von vielen Possen, die sich Kind in den vergangenen Jahren geleistet hat und die trotzdem nicht dazu geführt haben, dass er ernsthaft in Schwierigkeiten geraten wäre. Widerspruch und Widerstand innerhalb des Klubs muss Kind längst nicht mehr fürchten. Hannover 96 wird von Kinds Getreuen und Büchsenspannern regiert. Und in diesem Jahr will der Unternehmer obendrein die Mehrheit an der wichtigsten Gesellschaft des Klubs übernehmen - spätestens dann hat sich Kind den Klub endgültig untertan gemacht.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Kind ausgerechnet in der zweiten Liga nach der Macht greift. War er doch immer das leuchtende Beispiel des souveränen und leidenschaftlichen Investors, der seinen Klub seit Jahrzehnten finanziell unterstützt und die Treue hält. Jeder, der in der Vergangenheit den Einfluss von Investoren und Konzernen auf Bundesligaklubs kritisierte, bekam sofort das Hannoveraner Modell entgegengehalten. Wer noch immer glaubt, dass sich der deutsche Profifußball all den Investoren und Finanzbeteiligungsgesellschaften öffnen sollte, weil durch diese die Klubs viel effizienter und erfolgreicher und seriöser gemanagt werden, sollte sich besinnen und nach Hannover schauen. Oder besser noch nach Großburgwedel.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 18:30 Uhr Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Eintracht Braunschweig 3:2 (1:1) FC Heidenheim Spielbericht 1860 München 2:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht Sa., 18. Mär. 13:00 Uhr FC St. Pauli 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (1:0) VfB Stuttgart Spielbericht So., 19. Mär. 13:30 Uhr Karlsruher SC 0:3 (0:2) Fortuna Düsseldorf Spielbericht Dynamo Dresden 2:0 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Mo., 20. Mär. 20:15 Uhr Union Berlin 1:0 (0:0) FC Nürnberg Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Union Berlin 25 15 5 5 40:24 16 50 2. VfB Stuttgart 25 15 4 6 41:26 15 49 3. Eintracht Braunschweig 25 13 8 4 40:27 13 47 4. Hannover 96 25 13 7 5 40:29 11 46 5. Dynamo Dresden 25 11 8 6 39:29 10 41 6. Greuther Fürth 25 10 6 9 27:32 -5 36 7. FC Heidenheim 25 9 8 8 36:27 9 35 8. Fortuna Düsseldorf 25 8 9 8 27:26 1 33 9. SV Sandhausen 25 8 8 9 32:28 4 32 10. FC Nürnberg 25 9 5 11 36:39 -3 32 11. VfL Bochum 25 7 10 8 33:38 -5 31 12. Würzburger Kickers 25 7 8 10 26:28 -2 29 13. 1860 München 25 8 4 13 30:35 -5 28 14. Kaiserslautern 25 6 10 9 20:25 -5 28 15. FC St. Pauli 25 6 7 12 24:30 -6 25 16. Arminia Bielefeld 25 5 8 12 31:43 -12 23 17. FC Erzgebirge Aue 25 5 8 12 25:43 -18 23 18. Karlsruher SC 25 4 9 12 19:37 -18 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Union Berlin 13 9 3 1 24:8 16 30 2. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 3. Hannover 96 12 9 2 1 20:9 11 29 4. VfB Stuttgart 12 9 1 2 25:10 15 28 5. Greuther Fürth 13 8 1 4 16:14 2 25 6. 1860 München 13 7 2 4 21:16 5 23 7. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 8. Dynamo Dresden 13 5 6 2 22:16 6 21 9. VfL Bochum 12 5 6 1 20:16 4 21 10. Kaiserslautern 12 5 5 2 12:6 6 20 11. Arminia Bielefeld 13 5 5 3 20:18 2 20 12. SV Sandhausen 12 5 4 3 16:9 7 19 13. Würzburger Kickers 13 4 5 4 12:11 1 17 14. FC Nürnberg 12 4 3 5 15:15 0 15 15. FC St. Pauli 13 3 5 5 15:13 2 14 16. Fortuna Düsseldorf 12 3 5 4 14:15 -1 14 17. Karlsruher SC 13 3 4 6 13:20 -7 13 18. FC Erzgebirge Aue 12 3 3 6 11:21 -10 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 13 6 3 4 16:16 0 21 2. Dynamo Dresden 12 6 2 4 17:13 4 20 3. Union Berlin 12 6 2 4 16:16 0 20 4. Fortuna Düsseldorf 13 5 4 4 13:11 2 19 5. Eintracht Braunschweig 12 4 5 3 13:12 1 17 6. Hannover 96 13 4 5 4 20:20 0 17 7. FC Nürnberg 13 5 2 6 21:24 -3 17 8. FC Heidenheim 13 3 5 5 16:16 0 14 9. SV Sandhausen 13 3 4 6 16:19 -3 13 10. Würzburger Kickers 12 3 3 6 14:17 -3 12 11. Greuther Fürth 12 2 5 5 11:18 -7 11 12. FC Erzgebirge Aue 13 2 5 6 14:22 -8 11 13. FC St. Pauli 12 3 2 7 9:17 -8 11 14. VfL Bochum 13 2 4 7 13:22 -9 10 15. Kaiserslautern 13 1 5 7 8:19 -11 8 16. Karlsruher SC 12 1 5 6 6:17 -11 8 17. 1860 München 12 1 2 9 9:19 -10 5 18. Arminia Bielefeld 12 0 3 9 11:25 -14 3

