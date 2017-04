newsletter

Drei Tote, mehrere Verletzte: Stockholm: Lkw rast in Menschenmenge

Ein Lastwagen fährt in einer belebten Straße im Zentrum Stockholms in eine Menschenmenge. Lokale Medien sprechen von drei Toten. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei warnt vor einer Terrortat.

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht.

"Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind", sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Fernsehsender SVT. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben. Vermutlich seien es mehr. Die Zeitung "Dagens Nyheter" berichtet von Schüssen am Fridhemsplan.

SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Die Polizei ist mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Sie war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Quelle: n-tv.de