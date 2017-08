Panorama

Fipronil-belastete Eier: Behörden wussten seit Anfang Juni vom Gift

Bereits seit Anfang Juni wissen die belgischen Behörden davon, dass Hühnereier im Umlauf sind, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sind. Doch waren sind sie nicht eingeschritten?

Die belgischen Behörden haben bereits vor zwei Monaten von einer Belastung von Hühnereiern durch das Insektizid Fipronil erfahren. "Wir wussten seit Anfang Juni, dass es möglicherweise ein Problem mit Fipronil in der Geflügelzucht gibt", sagte eine Sprecherin der belgischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, Katrien Stragier, dem Fernsehsender VRT. Wegen der Einleitung von Ermittlungen wegen Betrugs habe die Behörde diese Informationen nicht öffentlich gemacht.

Ihre Behörde habe sofort eine Untersuchung eingeleitet und zudem die Staatsanwaltschaft informiert, sagte Stragier. "Von da an galt das Ermittlungsgeheimnis."

Das Insektizid Fipronil war in den vergangenen Tagen in Eiern aus Belgien und den Niederlanden nachgewiesen worden. Mindestens zehn Millionen kontaminierte Eier aus den Niederlanden wurden nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach Deutschland geliefert, ein Teil davon gelangte in den Handel.

