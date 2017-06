Panorama

Vom Doppeldeckerbus erfasst: Brite geht nach Horror-Unfall in Pub

Ein 53-jähriger Brite läuft in Reading die Straße hinunter, als er plötzlich von einem Linienbus angefahren und mehrere Meter mitgeschleift wird. Nur Sekunden später steht der Mann auf, wirft einen Blick auf die Szenerie - und flüchtet in den nächsten Pub.

Simon Smith aus dem südenglischen Reading kann den 24. Juni 2017 als seinem zweiten Geburtstag im Kalender anstreichen: Der 53-Jährige überlebte einen schweren Unfall mit einem Doppeldeckerbus - ohne sich ein einziges Haar zu krümmen. Und anstatt sich ins Krankenhaus einliefern zu lassen, spazierte Smith direkt nach dem Zusammenstoß in den nächstgelegenen Pub. Womöglich, um den Schreck mit einem Glas Bier runterzuspülen? So zumindest wirkt es auf Bildern einer Überwachungskamera an der Straßenecke. Britische Medien haben das Material nun veröffentlicht - und Smith so zum Internetstar gemacht.

Es ist Samstagmorgen, gegen 9.10 Uhr, als Smith die Gun Street in Reading hinunterläuft. Auf dem Videomaterial ist zu sehen, wie sich hinter ihm ein Doppeldeckerbus der örtlichen Nahverkehrsgesellschaft nähert. Als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verliert, läuft Smith nur weniger Meter davor auf dem Gehweg. Von dem, was sich hinter seinem Rücken abspielt, bekommt er nichts mit. Dann plötzlich erfasst der Bus dem Briten von hinten, schleift ihn mehrere Meter mit, während das Fahrzeug gleichzeitig in einen Laternenmast kracht. Smith wird an den Rand des Gehwegs geschleudert - und mit viel Glück nicht von den herabfallenden Trümmern getroffen.

Nur Sekunden nach dem Zusammenstoß rappelt sich der 53-Jährige scheinbar unverletzt auf. Er wirft einen kurzen Blick auf die Szenerie - und biegt dann in die Kneipe "The Purple Turtle" - zu Deutsch: "Die lila Schildkröte" - direkt neben dem Unfallort ab. Kurze Zeit später versammeln sich mehrere Augenzeugen vor dem Pub, ein Mann ruft mit seinem Handy die Polizei. Auch der Busfahrer kommt angelaufen. Doch von Smith ist nichts zu sehen. Dass er tatsächlich ein Bier trinken wollte, ist trotzdem unwahrscheinlich. Laut der britischen BBC hatte die Bar wahrscheinlich so früh am Morgen noch nicht geöffnet.

"Glücklich, noch am Leben zu sein"

Sicher ist aber, dass der Brite lediglich ein paar Schrammen und blaue Flecken davongetragen hat. Laut BBC sagte Smith, er sei "glücklich, noch am Leben zu sein". Ein Sprecher der Busgesellschaft erklärte, man sei "offenkundig schockiert über den Vorfall, ebenso wie über das sehr grafische Bildmaterial", das mittlerweile im Netz tausendfach geteilt wurde. "Wir senden unser Bedauern an die Menschen, die von dem Unfall betroffen waren - insbesondere an den Fußgänger - und hoffen, dass er sich schnell von seinen Verletzungen erholt", so der Sprecher.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun intern aufgeklärt werden. Festnahmen gab es nach Angaben der Polizei in Reading nicht. Den Berichten zufolge musste die Straße aber für zwei Stunden gesperrt werden. Der Bus hatte auch das komplette Vordach eines Hauses an der Gun Street aus der Verankerung gerissen und auf den Gehweg geschleudert.

Quelle: n-tv.de